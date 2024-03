Matera e la Puglia. Lì aprono le biblioteche. E qui? Chiacchiere

Un titolo lapidario ci sta. E del resto ne parliamo da tre mesi buoni con insistenza, grazie al presidio avviato dagli Amici della Biblioteca Tommaso Stigliani e dall’Associazione Amabili Confini, con 30.000 firme on line raccolte e altre al banchetto presso il Palazzo dell’Annunziata. Sul che fare è stato scritto e detto tanto e Pasquale Doria, autore in passato di un libro identitario come Scripta Manent, ci ritorna dopo averci parlato di quanto fatto in Puglia prima con la ”regolarizzazione” delle biblioteche con l’attribuzione di deleghe piene e risorse certe alle Province, dopo l’impasse referendaria della legge Delrio e del referendum renziano del 2016. In Puglia hanno aperto una biblioteca in una vecchia Caserma. Da noi la Biblioteca Tommaso Stigliani sopravvive di stenti finanziari (una pezza da 830000 euri proveniente da altro capitolo di spesa) e di un organico largamente sottostimato. Sappiamo già che fino al voto del 21 e 22 aprile non cambierà nulla. Ma il promemoria resta…Chiunque vinca, e con l’auspicio, che ci sia un assessore alla Cultura di fatto e con le competenze giuste…E lunedì 25 marzo, ricordate, la marcia e la manifestazione in piazza Vittorio Veneto



IL COMUNICATO STAMPA

La vicina Puglia apre una nuova Biblioteca in una caserma dismessa, noi dobbiamo difendere in piazza la Biblioteca Stigliani

Il paragone con la vicina Puglia è inevitabile. Generalmente, non è consigliabile affidarsi ai luoghi comuni, tipo l’erba del vicino è sempre più verde, a meno che sia possibile dimostrare il contrario con dati inconfutabili. Una premessa. La questione della Biblioteca provinciale di Matera approda a un importante traguardo: insieme, studenti e cittadini uniti, si sono dati appuntamento lunedì 25 marzo, dalle 10, in piazza Vittorio Veneto per chiedere con fermezza l’interruzione del mortificante tira e molla che si trascina stancamente ormai dal 2105. Si tratta di garantire le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività, non solo quelle ordinarie, di un presidio in cui oltre al deficit economico si aggiunge quello della mancanza di sufficienti risorse umane. Il personale è passato da 45 unità a 12, con la grave assenza di almeno un bibliotecario dal 2017, degli aiuti bibliotecari e dello staff degli agenti culturali incaricati di proiettare le attività della Biblioteca ben oltre le mura della sua antica e prestigiosa sede. Con il risultato che l’apertura al pubblico risulta gravemente mutilata e le attività ridotte.

Andiamo al fatto. La Regione Puglia ha stabilizzato le biblioteche provinciali da tempo, in più, lunedì 18 marzo ha stanziato oltre 3 milioni di euro a favore della ex caserma Rossani, Risorse destinate ad assicurare la piena fruibilità ed accessibilità di una nuova biblioteca pubblica. Una lungimirante operazione di rigenerazione urbana che nasce dalla necessità di assegnare nuova destinazione e significato a parti di città che per varie ragioni hanno perso la loro originaria funzione. In questo caso, la Puglia dimostra un impegno concreto nel preservare il patrimonio culturale delle biblioteche salvaguardando il patrimonio esistente, è il caso delle Biblioteche provinciali, investendo al contempo risorse nuove e significative per garantire il loro sostentamento e lo sviluppo anche tramite l’avvio di nuove realtà legate al concetto di aggregazione e socializzazione.



Se i vicini di casa si dimostrano all’avanguardia nel proteggere le biblioteche come pilastri della conoscenza e dell’educazione, se puntano sulla condivisione, risorse accessibili e vitali per lo sviluppo e la crescita, non si può certo dire la stessa cosa della Basilicata, che stenta invertire la tendenza al declino delle risorse bibliotecarie.

Cosa si chiede, dunque, alla Basilicata? Ancora una volta, si chiede un maggiore sostegno e consapevolezza riguardo al valore culturale e educativo che queste istituzioni offrono in chiave culturale e sociale e di affrontare con un atteggiamento più proattivo la valorizzazione e il ruolo delle biblioteche nella comunità. Una richiesta che arricchisce tutti, senza distinzioni.

Per gli Amici della Biblioteca

Pasquale Doria