Matera e i vigili urbani. Una storia che continua nel libro del preside Vincenzo Duni

C’è un ex preside ‘’vigile’’ urbano ad honorem, Vincenzo Duni, che ha avuto volontà, pazienza di mettere mani nella storia di un Corpo che è stato e continuerà ad essere tanta parta della vita Matera. E a parlare nel lavoro ‘’ Uno sguardo vigile sulla città dei Sassi. Vita di comunità-Polizia Municipale- Curiosità’’ (Antezza editori) sono uomini, episodi, regolamenti e la gente che ha incrociato la propria vita con il personale in divisa, come abbiamo avuto modo di annotare nella presentazione del dicembre 2025 https://giornalemio.it/cultura/matera-e-i-vigili-urbani-il-preside-vincenzo-duni-racconta/. E il preside Duni, che ha avuto il papà Simone nell’organico del Corpo , ricordato nei disegni di copertina dell’artista materano Franco Lisanti, ci ha offerto tanti esempi del ruolo e della presenza dei vigili urbani (oggi polizia locale) e la comunità locale nelle 223 pagine del libro che abbia letto nei ritagli di tempo e che, consigliamo, possa entrare a far parte della biblioteca dei materani. Un lavoro della ‘’memoria’’ di buone pratiche anche per gli amministratori locali di oggi per conoscere attraverso i ‘’Regolamenti’’ consuetudini, obblighi, fattori di decoro nel rispettare la città e volerle bene. Farà sorridere oggi quel ‘’Regolamento ‘’ del 1865 che obbliga i proprietari e inquilini di case e botteghe di spazzare le strade antistanti le loro case, l’obbligo di collocale all’esterno di una bottega una scodella per dare da bere ai cani vaganti( oggi il randagismo è stato contenuto, ma abbiamo il costo dei canili) e non ‘’ battere soverchiamente o incrudelire animali domestici’’ e sanzionare quanti tenevano polli, galline e maiali a passeggio per strada. Le multe arrivavano puntuali,sia per le segnalazioni dei vicini che per la presenza dei vigili. Oggi il possesso di animali di cortesia ha alimentato i problemi di decoro urbano, con gli escrementi di cani non raccolti da una sparuta minoranza di maleducati che insozza strade, marciapiedi (in centro e in periferia) giardini, parchi giochi per i piccoli. Ci sono i cartelli di divieto che indicano sanzioni, ma finora – e attendiamo dati in tal senso o annuncio di servizi dedicati- quel malvezzo non è stato contrastato con decisione. Anche in assenza, va evidenziato, di campagne dedicate di sensibilizzazione e di educazione. Un altro aspetto dei Regolamenti del passato che ci ha colpito ha riguardato la scelta del Municipio di ‘’raccogliere le proposte e i bisogni dei proprietari di case, titolari di stabilimenti e fabbriche subito dopo l’entrata in vigore del Regolamento’’. Un rapporto porta a porta, forse impensabile oggi, da democrazia partecipata ma che consentiva di aver il polso della situazione di come intervenire senza sprecare tempo e risorse. Oggi il ricorso a social, ‘’app’’ e comunicazione on line , posta certificata compresa, raggiunge solo in parte i cittadini che, spesso, è costretta a bussare alle porte degli uffici comunali (lo stesso avviene in altri Enti) per venire a capo di varie situazioni. Uno spunto di riflessione, tra i tanti, che il libro del preside Vincenzo Duni offre.



Una Amministrazione comunale, siamo nel 1877, che anche con i regolamenti disponeva obblighi, doveri e provvedimenti disciplinari a carico delle guardie comunali con un ‘’registro di richiami che dava facoltà a ogni cittadino di poter esprimere le proprie lagnanze contro le Guardie per ‘’atti arbitrari, abusi di potere e qualunque sorta di prevaricazione’’. Oggi, scomparso il registro, i cittadini altri percorsi per farlo. Carte bollate e proteste a parte, alcune pagine sono dedicate alla prevaricazione delle guardie rurali con tante conflittualità in consiglio, giunta e nei rapporti con il sottoprefetto, ci piace ricordare la istituzione con regolamento del 1878 della Banda musicale municipale, inquadrata nel Corpi delle guardie urbane. La banda musicale, finanziata dal Comune, suonava gratis tutte le domeniche dalle 22 alle 24 per le feste dello Statuto e per la nascita del Re. Interessanti per spirito di abnegazione e per quanto accaduto in momenti difficili per la storia della città le pagine riferite all’epidemia di colera, di spagnola o per la siccità del 1908 (il sindaco ricorse anche a un rabdomante), che videro i vigili distinguersi per compiti che richiedevano presenza continua e a rischio della vita, per prevenire eccessi comportamentali della popolazione. Ordine pubblico e compiti di protezione civile, oggi, quando- ed è accaduto in più occasioni- manca l’acqua per guasti improvvisi a condotte e impianti idrici , in attesa di progetti di ammodernamento, o per altre calamità che vedono Municipio e Polizia Locale attivarsi con i Centri operativi comunali (C.O.C).



Il materiale raccolto e le storie descritte dal preside Vincenzo Duni è davvero tanto e porta, passo passo che merita articoli dedicati: dalla evoluzione graduale del sistema di illuminazione a petrolio a quello elettrico, all’allacciamento alla rete idrica con Acquedotto Pugliese con il superamento del sistema di cisterne e palombai, al secolare problema del collegamento ferroviario. E poi gli aspetti sociali con la fase della ruota degli esposti ( i bambini non voluti, frutto di indigenza o di relazioni extraconiugali) operativa in città fino al 1907, i casi di eroismo e spirito di abnegazione come il salvataggio di un minore nel torrente gravina, l’esplosione di una fabbrica di fuochi pirotecnici a Malve nel Sasso Caveoso, l’impegno del Comune a indennizzare un contadino per la requisizione del mulo per esigenze belliche, di una moglie per il marito che aveva perso gli arti nella grande Guerra e poi i racconti virtuali e reali che Vincenzo Duni ha fatto , con passione , l’aiuto di eredi, vigili in vita o con l’apporto di ex sindaci. E’ il caso della guardia municipale Eustachio Sarra, padre di 12 figli, e bisnonno per parte di madre dell’ex primo cittadino Domenico Bennardi con tutta una storia di accompagnamento di folli (oggi si parla disagio mentale e di una varietà di disturbi frutto di tante concause da civiltà del benessere, con tanto malessere) e poi del soldato materano Angelo Minieri, tornato dal fronte con entrambe le gambe amputate.



L’altra testimonianza (reale) è affidata all’ex sindaco di Matera Francesco Di Caro , testimone dei fatti del 21 settembre 1943 e della scomparsa nella ex caserma della Milizia fascista fatta saltare dalle truppe tedesche in ritirata con alcuni ostaggi e tra questi il giovane Vincenzo Luisi. Altri ricordi sono affidati ad Aurelia De Angelis e a Benito Niglio. Ma ci sono altre storie che ricordano il ritorno di cittadini dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, con le deportazioni di militari, le fughe e i rientri di militari a Matera come Simeone Duni, , soldato materano e futuro vigile urbano.



E come lui Angelo Raffaele Montemurro che sposò, dopo tante peripezie una donna triestina. Altra pagina da incorniciare quella del vigile Luigi Cagnetta, protagonista con agenti di polizia della cattura di rapinatori nei confronti di un tabaccaio del centro.



Il resto è affidato a dati statistici, foto d’epoca come la scorta al carro trionfale della Festa della Bruna con divisa estiva bianca o ai doni ricevuti a Natale al ‘’semaforo’’ di via Lucana, all’incrocio della Camera di commercio, spesso donati in beneficenza e alle conclusioni del preside. “ Oggi- scrive Vincenzo Duni- gli agenti municipali, pur potendo contare su tecnologie avanzate, sono impegnati quotidianamente a mantenere la dimensione comunicativa con i cittadini, ben presente nel vigile a piedi (ce ne vorrebbero di più, aggiungiamo) di una volta, non oberato dai numerosi adempimenti giuridico amministrativi in capo agli attuali agenti. Un organico sottodimensionato accentua le difficoltà di una città attrattore internazionale e moltiplicatore delle presenze’’. Un invito a investire nelle risorse umane e a dare al Corpo della Polizia locale una sede adeguata e degna di tal nome. E su questo aspetto c’è da aspettare…