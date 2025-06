Matera e i “111 luoghi che devi proprio scoprire”

La notizia è di quelle che, non solo arricchiscono il panorama editoriale ma anche, e soprattutto, riempiono di contenuto storico un territorio di cui molto spesso si conosce solo la parte più turistica. Da oggi, però, per saperne di più è possibile acquistare in libreria la guida “111 LUOGHI DI MATERA CHE DEVI PROPRIO SCOPRIRE” (Emons a cura di Francesco Foschino, Annamaria Tamburrino e le fotografie di Raffele Paolicelli, prezzo 16,95).

Come si legge sul comunicato stampa diffuso dalla casa editrice, “nessuno arriva preparato a Matera: le aspettative vengono sempre superate. L’indomita natura che la fronteggia, la raffinatezza della dorsale barocca, i locali trendy del centro e le architetture nascoste nel sottosuolo stordiscono qualunque

osservatore. Città difficile da classificare e refrattaria alle semplificazioni, Matera si svela qui attraverso 111 luoghi, storie e personaggi che la completano come tessere di un mosaico affascinante e inaspettato”.

Note sugli autori:

Francesco Foschino è nato e vive a Matera, è fondatore della rivista di storia Mathera, ha ideato numerosi spettacoli ed eventi culturali.

Anna Maria Tamburrino è nata e vive a Matera. Laureata in Lettere Moderne con indirizzo storico- artistico, è guida turistica e svolge attività di incoming presso un’agenzia di servizi turistici.

Raffaele Paolicelli è nato a Matera. Laureato in Beni Culturali, indirizzo Archeologico,

ha ideato e fondato la rivista Mathera.