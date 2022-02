“Con Gigi Acito alla scoperta delle architetture materane del 900″, https://giornalemio.it/cronaca/con-gigi-acito-alla-scoperta-delle-architetture-materane-del-900/avevamo titolato per il servizio dell’ultimo volume su 20 anni di architettura nella Città dei Sassi. E l’argomento nel corso della ”partecipata” presentazione a Palazzo Lanfranchi ha confermato che c’è voglia di confronto, di tirar fuori dai cassetti delle occasioni mancate o delle risposte non date, per piccoli interessi di bottega o per opportunismo, quella ‘buona progettualità” della quale Matera ha bisogno. Le diapositive proiettate oltre il tavolo dei relatori hanno tirato fuori quel chiaroscuro che ha bisogno della illuminazione giusta per mettersi a lavorare, senza preconcetti, rispetto e senso di responsabilità a una nuova stagione di città laboratorio. Fuori dalle aberrazioni e dalle polemiche che hanno portato con Matera 2019 alla moderna stazione delle Fal, accanto a quella Novecentesca, alla ‘riqualificazione” (è un eufemismo) di Murgia Timone con un progetto tematico sul quale finalmente il consiglio comunale si è espresso (a conclusione dei lavori della commissione presieduta dal consigliere Pasquale Doria) dando mandato a sindaco e giunta di adottare le misure del caso. Ma ci sono stati negli anni anche interventi positivi, che hanno riannodato il filo con la stagione dei grandi progettisti cominciata negli anni Cinquanta, come riporta con foto e schede il libro di Luigi Acito “Matera. Architetture del Novecento. 1900-1970” ,edito da La Stamperia.



E un nome è risuonato in vari interventi,quello del giornalista e scrittore Leonardo Sacco, ricordato da Mimmo Calbi -moderatore della serata- e presidente della Fondazione ” Adriano Olivetti”. Una realtà ‘zingara’ a cui preme che il lascito di Leonardo Sacco e la biblioteca a lui dedicata, al rione Spine Bianche, venga finalmente inaugurata, visto che è stata completata. Ma da via Aldo Moro, finora, solo silenzi… Vincenzo Viti, ex parlamentare Dc, tra i firmatari e promotori della legge speciale per il recupero dei rioni Sassi, ha ricordato di essere stato il promotore della acquisizione del patrimonio documentale di Leonardo Sacco. Acquisizione fatta per la cifra simbolica di 1 euro , nel gennaio 2013, dall’ex presidente della giunta regionale Vito De Filippo. Ci avviamo al decennale ma siamo ancora in attesa del taglio del nastro. Nel frattempo c’è il giudizio di Vincenzo Viti sul libro dell’architetto Luigi Acito, definito ” coinvolgente e di formazione sentimentale… realizzato da un architetto a dimensione urbana”. E non è stato il solo ad apprezzare il lavoro di Gigi Acito, dopo i saluti di apertura del direttore del Museo nazionale di Matera Annamaria Mauro e del vicesindaco di Matera Rosa Nicoletti.



Il rammarico di Acito per ”quello che poteva essere e non è stato” ha tirato fuori il nervo scoperto sui temi dell’urbanistica, delle varianti, della scarsa comunicazione su interventi ”delicati” nel cuore antico e nella città moderna. Inevitabile quando negli anni vengono fuori interessi, compromessi, qualità, lungimiranza, controlli e memoria di quello che la città ha prodotto e lasciato da parte.

Sul ”rammarico” di quello che poteva essere e non è stato si è espresso Americo Restucci, architetto, storico dell’architettura e già rettore Iuav a Venezia.

“Lo esprime – ha detto Restucci, riferendosi ad Acito- anche da protagonista , la vicenda della città . Il volume che Gigi Acito ha portato avanti nel campo di voler fare, oltre che l’architetto, anche lo storico. Racconta una vicenda per cui Matera avrebbe potuto avere un ruolo anche più interessante, però se non lo ha avuto sul piano urbanistico perchè ci sono state tante occasioni mancate ha avuto tanti tasselli di una architettura di pregio che compongono un mosaico interessante. Dopo i segni dei maestri dell’architettura da Carlo Aymonino a Giancarlo De Carlo a Ludovico Quaroni negli anni ’50 e ’60 sono dei segni che hanno visto crescere una genia di architetti locali. Dentro questa genìa Acito è uno dei protagonisti, ma anche tutti quelli che racconta come Corazza , che spiegano come altri Matera ha tutto il titolo di stare nella storia dell’architettura moderna di questi anni”

Ne viene fuori un mosaico opacizzato e allora viene spontaneo su come lucidarlo? ” Beh, no ci sono tante schede- aggiunge Amerigo Restucci- se le si analizza una per una sono tessere di un mosaico che dà un suo contributo. Certo sono schede che non si impaginano nella visione di un piano generale. Ancora oggi si soffre dell’assenza di un Piano, però l’ Alba è nuova, diceva Rocco Scotellaro, e quindi vediamo”. Attendiamo che spunti il sole della buona architettura della buona pianificazione, magari con un salutare ”mea culpa” e con una buona dose di coraggio di rimuovere, ricucire, riprogettare. Bella scommessa. Magari da raccogliere e concretizzare con una nuova stagione del ”fare” per Matera, difendendo identità e memoria. Leonardo Sacco, per esempio… la tessera di un mosaico di una grande storia.



Le foto del servizio sono della puntuale Enza Doria.