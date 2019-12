Dopo dieci anni di retorica, redeamus ad res. Il 20 dicembre u.s., come nella mezzanotte della Madonna della Bruna, si sono sparati gli ultimi fuochi di Matera 2019. Speriamo che da ora in poi, nell’annunciare l’ultimo bollettino meteorologico non ci sentiamo ripetere che pioverà o sarà bel sole su Matera capitale europea della cultura 2019. Ci basterà che si nomini Matera.

Non osiamo chiedere quanto è costata la giornata del 20 dicembre. Ci basta aver sentito per la milionesima volta, con curiale retorica, che Matera è la città più antica del mondo e che, non si sa bene con qual metro, essa è anche la città più bella del mondo.

Dopo anni di ebbrezza e di vaneggiamenti, dobbiamo partire dalle parole recentemente pronunziate proprio dal maggior sostenitore e cantore di Matera 2019. Vogliamo dire del Sindaco Raffaello De Ruggieri, che, dopo aver governato senza opposizione con stile che riconduceva agli inizi del secolo scorso, cioè al notabilato, e dopo aver pensato alla città di Matera sempre e solo in termini estetici e aristocraticamente culturalistici, improvvisamente, posto di fronte al dramma degli operai della Ferrosud, ieri 800 oggi ridotti a 70, ha finalmente dichiarato che “turismo e digitale non bastano. E’ necessario rilanciare le produzioni manifatturiere per dare un futuro economico ed occupazionale stabile a tutto il territorio”.

E’ quanto dire che Matera 2019 non ha risolto e non poteva risolvere il problema del lavoro e di un effettivo progresso esteso alla intera città e cittadinanza, cioè che vada oltre il centro della città e oltre la fascia degli operatori turistici, spesso improvvisatisi per tali.

Sta di fatto che – secondo quanto si è letto – la Fondazione Matera Basilicata 2019, dopo aver assunto circa ottanta giovani, tutti dotati di specifiche qualità e competenze e titoli di studio, finita la festa, col prossimo 31 dicembre saranno messi sulla strada, nella tragica condizione di chi, dopo quattro-cinque anni di lavoro e di sogni, deve decidere del proprio avvenire, probabilmente scegliendo la via della emigrazione. Intanto si calcola che tutta l’operazione 2019 è costata alla comunità 126 milioni di euro (60 milioni per il solo 2019), spesi vacuamente per finanziare spettacoli e artisti esterni alla città.

Abbiamo sempre sostenuto, per dieci anni, “unius vox”, che ogni economia monoculturale è sempre inadeguata e nella impossibilità di risolvere i problemi economici di una comunità, si trattasse pure della agricoltura, dell’industria e del commercio, meno che mai del turismo. Basta un nubifragio per distruggere tutto. Il turismo, peraltro, porta inevitabilmente all’aumento dei prezzi, secondo la perfida dottrina per cui il turista va spennato. E il prezzo applicato al turista è presto esteso a tutti i cittadini residenti., compresi i vecchietti e le vecchiette di Serra Venerdì.

Non pochi materani, ormai, se muniti di automobile, vanno a far spesa ad Altamura, dove il pane costa E 1,50 contro i 3 euro di Matera, e dove il caffè costa E 0,80, contro E 1 o 1,20 di Matera

Ma anche sul piano morale, e quindi culturale, l’ondata di fanatismo ha alterato il tranquillo vivere della città.

Lasciamo stare l’arrivo in massa di gente esterna, di cui poco si sa. Ma forse c’è di più. La smaccata propaganda e diffusione degli slogan “Matera capitale europea della cultura 2019”, “Matera città più antica del mondo”, “Matera città la più bella del mondo”, ha creato, a livello generale, la convinzione di essere ormai al centro del mondo. Si è creata una tifoseria incontrollata, spesso rabbiosa, che toglie la possibilità di sollevare anche dubbi su certe false verità. Bersaglio sempre in cima agli odi è Potenza. Non sono una novità i fischi riservati al Presidente della Giunta regionale Bardi, proprio mentre si festeggiava e si celebrava una città culturale, che non sappiamo quali caratteristiche deve avere, e se veramente può esistere.

Basta visitare uno dei tanti blog cittadini per capire quanto veleno si possa sputare sugli avversari o semplicemente contro coloro che esprimono idee diverse. Altro che cultura! Ne abbiamo fatto esperienza diretta quando abbiamo osato scrivere un prologo per una guida turistica di Potenza. Si scatenò una vera e propria canea di persone e personaggi in cerca d’autore, che non sapevano la differenza fra prologo, premessa, presentazione e introduzione. Quel che più ci scandalizzò fu la volgarità esercitata anche dalle donne, forse più rabbiose dei loro compagni, persino viperine.

A parte questi guasti, che sarà difficile sanare, di vero c’è che, dieci anni dopo, Matera non offre niente di più oltre i Sassi. Non ha saputo preparare una piazza (per es. della Visitazione, o Vittorio Veneto con ritorno al centro del Monumento ai Caduti, o Castelvecchio); non ha saputo consegnare all’attenzione nazionale una chiesa, un personaggio, un unicum quale potrebbe essere il telero di Carlo Levi “Lucania 61”.

Ci rimane, sulla carta, un teatro “Duni” appena acquistato, ma tutto da recuperare; e ci rimane una incompleta e provvisoria Cava del Sole presso il cimitero, nel vecchio pantano. Ancora si aspetta il museo demoetnoantropologico, di cui si parla almeno da vent’anni… E purtroppo, contro la chiara volontà della città, ci rimane lo sfregio della stazione FAL, costato otto milioni di euro. Cosa più insana non si poteva immaginare. Anch’essa contro la volontà della città, ci rimane la scomparsa del Cinema comunale, intitolato a personalità certo di cultura, ma sconosciuta ai materani, tranne che a pochi intimi. Altri onori, prima di cancellare la storia, gli si potevano tributare.

Né si lasciano nuove energie creative e competenze capaci di far lievitare la città.

Non si è voluto che, dal tessuto della città, caparbiamente ignorato, esse emergessero. Si è avuta l’impressione di avere una città col titolo di capitale europea della cultura, ma priva di uomini di cultura. Tutto è stato fatto al servizio di altri e con altri.

Sia nella inaugurazione dell’anno 2019 sia l’altra sera a conclusione, Matera è stata un palcoscenico offerto ad altri, riccamente remunerati. Non una voce materana si è registrata. I materani, al solito, sono stati chiamati ad assistere ad una partita giocata da una squadra, magari brava, ma fatta solo di stranieri.

Se cosi è, ed è così, a che serve vincere? Ed è una vittoria? Redeamus demum ad res, immo vero ad nos.