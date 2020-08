Gustare pesce nella Città dei Sassi? Normale. E’ nella storia del territorio, che un tempo (girate pure per le ere geologiche) era ricoperto di acque e ospitava specie animali e vegetali ridotte a fossili e finiti nei banchi di calcareniti che hanno consentito di costruire i Sassi, gli antichi rioni di tufo, palazzi, chiese. E la scoperta della balena ”Giuliana” che sarà recuperata ”quando sarà”, così non impegniamo nessuno, insieme a conchiglie e altri fossili di quell’epoca marina. Il sapore di sale c’è tutto e così pure la passione in tavola per il pesce, come ci ricorda il buongustaio Antonio Serravezza, da quel di Cesenatico. E Matera di buongustai ne ha, eccome. Un tempo il ”baccalà” conservato sotto sale e poi preparato in vari modi era il pesce che meglio si poteva conservare nei rioni Sassi, senza dimenticare le ”sarde” anche queste cosparse di sale da accompagnare con un corposo bicchiere di vino. Ma era la piazza del mercato, prima dell’avvento delle pescherie, a portare il pesce – sopratutto quello azzurro- sulle tavole dei materani che all’Immacolata puntavano sul costoso ”capitone”, l’anguilla da cucinare in umido o fritta. Oggi la presenza di pescherie e friggitorie, di ristoranti che cucinano pesce in tutte le maniere e portate sono una ‘prelibatezza” anche per i turisti. Matera città del mare. Non è una provocazione. Ma a lavorarci bene si puo’ puntare su una offerta specializzata dalla gastronomia all’archeologia all’ambiente all’industria…Qualcuno lo ricorderà. Una azienda ligure aveva mostrato interesse per rilevare parte di uno stabilimento dell’area industriale di La Martella, appartenuto a una azienda fallita, per realizzare grandi imbarcazioni da altura. Non se ne fece nulla per motivi di opportunità…



DALLA PRUA DEL NOCCHIERO SERRAVEZZA

Matera, citta’ dei Sassi e capitale europea della cultura, si trova sulla Murgia racchiusa tra due mari: mar Adriatico e mar Jonio. Il mare lo guarda solo in foto eppure i materani amano il pesce specie se fresco. Non e’ difficile trovare pesce ancora vivo nei banconi delle tante pescherie sparse in citta’.

Questo e’ sicuramente un buon motivo per scegliere di mangiare pesce a Matera e godersi una serata come se fossi al mare. Non e’ trascurabile la ricchissima varieta’ di entre’ di crudi che rendono l’avvio della cena davvero unico. E’ una vera competizione con le proposte mediterranee. Non solo di sushi, ma una interpretazione unica della cucina di mare che ci fa’ viaggiare rimanendo comodamente al tavolo. Perche’ noi materani amiamo molto la cucina di mare? Dobbiamo fare qualche passo in dietro perche’ per quanto concerne nello specifico la pesca, gli antropologi, sulla base di ritrovamenti ossei in caverne abitate dall’uomo nel paleolitico, sostengono che i nostri progenitori consumassero in abbondanza crostacei e molluschi che raccoglievano con facilita’ sulle rocce lungo la costa marina. I popoli che si affacciavano sulle sponde del Mediterraneo erano gran consumatori di pesce di mare. Lo apprezzavano moltissimo cosi’ come facciamo noi. Matera e’ terra emersa dal mare. Sono tante le testimonianze con i tantissimi fossili incastonati nella pietra tufacea e la famosa balena “Giuliana” spiaggiatasi lungo il fiume Bradano. E’ spiacevole che nel Metapontino che, e’ sicuramente la zona piu’ amata dai materani, non si sia mai creato un piccolo porto ittico che poteva fornire il pescato fresco. Purtroppo tutto il pesce fresco a Matera arriva dai porti della vicina Puglia. E’ un’occasione persa, un porto ittico offre lavoro e ricchezza al territorio. Ci vorrebbero politici locali con piu’ coraggio!