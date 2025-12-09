Matera Città di Maria nell’audiovisivo di Nino Vinciguerra

L’appuntamento per devoti e appassionati di storia materana è per venerdì 12 dicembre, alle 19.00, presso la parrocchia Maria Madre delle Chiesa al rione Serra Rifusa,con la proiezione del filmato ” Matera città di Maria. Le chiese rupestri” realizzato dallo storico Eustachio ”Nino” Vinciguerra. Autore, ricordiamolo, di altri lavori tematici riportati su supporti audiovisivi ed editoriali (l’ultimo è MaterAnnali scritto con il figlio Francesco)che destano sempre attenzione e interesse a ogni uscita e presentazione. Nino del resto, come pochi, è per la difesa della memoria, dei luoghi e dell’identità di Matera, da trasmettere alle giovani generazione e da quanti amministrano la città o ne curano la promozione. E Nino non ha peli sulla lingua quando disinteresse, incuria, ignoranza e mediocrità lasciano che ”pagine” e ”figure” degli ”Annali”(è il caso di dire) finiscono dagli altari alla polvere. E’ il caso della proiezione sulle chiese rupestri. Nino ha selezionato quelle che ha ritenuto più interessanti tra i rioni Sassi, il parco rupestre e l’agro, offre lo spunto per un itinerario tra passato e presente: dal prezioso lavoro dei ‘ragazzi e ragazze’ del circolo culturale La Scaletta che portò alla classificazione di un patrimonio fino ad allora sconosciuto ( emblematica la scoperta della Cripta del Peccato Originale, nota anche come la Cappella Sistina del rupestre) e alla pubblicazione di un corposo volume (De Luca editore) pubblicato nel 1966.



E nel 2026 ricorreranno i 60 anni dall’uscita, in concomitanza con l’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo, con Tetouan 2026. Per celebrare i due eventi non sarebbe male lasciare un segno tangibile, restaurando ”a mestiere, come si suol dire” un paio di chiese rupestri. Giriamo la richiesta a quanti si occuperanno dell’evento, in modo che a Matera resti qualcosa dopo l’anno da Capitale.





Il filmato di Nino Vinciguerra si soffermerà anche su Matera Civitas Mariae. La proclamazione, riporta a pagina 296 il libro ” MaterAnnali, storia,eventi, curiosità,aneddoti” avvenne il 28 novembre 1954,a chiusura dell’anno Mariano, con la lettura dell’atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, Regina Mundi.Era sindaco di Matera il medico Giuseppe Lamacchia e Arcivescovo mons Giacomo Palombella. Il 29 giugno del 1965, pagina 336 dello stesso libro, il monumento alla ” Madonnina” come è indicato dalla religiosità popolare, ideato da Padre Marcello Morelli, vicario generale della Diocesi. L’opera venne realizzata dallo scultore toscano Ugo Mazzei in un’aiuola al vertice tra via Nazionale, via Annunziatella e via Marconi. E scava scava…Anzi, guardandosi intorno, a pochi metri c’è la chiesetta dell’Annunziatella alla Croce e, nel quartiere di Piccianello la chiesa di Maria Santissima Annunziata dove ogni anno ”giunge” in processione dalla Cattedrale, nella tarda mattinata del 2 luglio, la Protettrice di Matera Maria Santissima della Bruna. Pronta per la seconda fase della Festa, quella della processione serale sul carro trionfale di cartapesta, fino in cattedrale per i tradizionali ”tre giri’. E’ la nostra Festa,altro che Capodanno dei materani come vorrebbe una campagna di comunicazione che ignora la tradizione… E sarà festa dopo la proiezione del filmato anche alla parrocchia Maria Madre della Chiesa, con pettole,vino e canti della tradizione. Uno spaccato di Resiliens, terra e musica, che è tanta parte dell’anima di Matera.