I tempi cambiano e gli artisti sono alla ricerca di stimoli, contesti, che li aiutino a creare e a tirare fuori il meglio di sè per dire qualcosa di nuovo, di originale, di vero, fuori dalle logiche ‘ingabbiate’ del produrre a ogni costo (e con l’aiutino degli artifizi virtuali e tecnologici) per andare incontro o rispettare le regole di mercato o degli editori. E così troviamo il cantante che tira fuori l’ennesimo album fotocopia per Natale, la scrittrice sceneggiatrice e pseudoinfluenzatrice di costumi e malcostumi sociali che con romanzi e riflessioni attende di conquistare un premio letterario e il pittore uscito dalle ”sofferenze” della comunicazione virtuale che si proietta nella galleria infravaccinale, con temi e soggetti che farebbero incazzare con il ridondante ” Capra, capra! il Vittorio nazionale. Preambolo doveroso, per passare al passato… quando nella Prima Repubblica in bianco e nero si ritrovano a tavola o in studio artisti come Ugo Annona, Carlo Levi, Josè Ortega o Luigi ”Ginetto” Guerricchio, come è nella nota di Antonio Serravezza sullo sfondo del telero ”Italia 61”. Altri tempi. Quel clima è sfumato da tempo, il centro di Matera e i rioni Sassi hanno cambiato volto per far posto ad attività commerciali incentrate in prevalenza sul ristorazione e vendita di souvenir. Antonio Serravezza ritorna sul tema delle occasioni mancate con Matera 2019, per promuovere la cultura locale. Esperienza passata e le osservazioni, con i dovuti distinguo, restano tutte. Riprendere il cammino visto che di quattrini in giro non ce ne sono? Certo che si può. Ma occorre cambiare rotta fuori dalle logiche affaristiche dei beni comuni…Per Ugo, Carlo, Josè e Ginetto erano i tanti luoghi dell’anima di Matera e della civiltà contadina, intaccata con la ruspa e i restauri di ‘valorizzazione’ sulla Murgia e qua e là negli antichi rioni di tufo.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Guardiamo sempre più il presente e pensiamo al futuro. Ma più che rammaricarci di cosa non è stato, è forse più interessante porsi la domanda su come sarebbe la cultura senza alcuni personaggi di una volta, di un tempo non troppo lontano. Si incontravano come dei bravi ragazzi intorno ad una tavola imbandita perché anche se di interessi diversi amavano il cibo serio, quello dei vicciri. Ugo Annona aveva lo studio in via delle Beccherie e la sua Arte si confondeva con il profumo dei fornelli dei beccai che preparavano l’arrosto di agnello e animelle.

Non mancavano le serate cariche di allegria intorno ad una tavolata grezza nelle cantine, sotto via delle Beccherie, di artisti che hanno lasciato la loro impronta a Matera. Quattro grandi artisti: Luigi Guerricchio, Ugo Annona, José Ortega e Carlo Levi. Amici di un forte carisma ma persone semplici che stavano bene a tavola formando una allegra compagnia. Sono passati cinquanta anni ma sono ancora vivi tra di noi perché sono riusciti a lasciarci un’eredità importante, dunque, che però non si esaurisce nel solo valore filologico, ma che trova la sua principale conferma nel fatto che ancora oggi, dopo mezzo secolo, le loro opere vengono apprezzate non solo da nostalgici ormai maturi. Purtroppo, nel quinquennio in cui Matera è stata candidata ed è stata capitale europea della cultura questi artisti non sono stati ricordati così come doveva esserlo. Un cattivo esempio. Una città che riceve ma non riconosce. Eppure l’arte di quei quattro amici, splendidi e imperfetti, sono stati capaci di leggere e di esprimere i segni di un’epoca che hanno impresso un marchio indelebile. Un marchio che segna lo spartiacque tra un prima e un dopo. E dopo, artisticamente, nulla è più stato come prima.