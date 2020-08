Girateci intorno per quanto volete ma la storia di una città non si cancella e Matera, alla vigilia di una campagna elettorale, che punta il dito sull’assenza di autonomia decisionale, di progetti, di diktat e imprimatur potentini e romani , non la deve assolutamente dimenticare. Anzi. Va bene il riscatto del dopoguerra, scaturito dalla denuncia del ”Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi e tutto quello che è seguito con i riconoscimenti nazionali e internazionali, ma ricordiamoci quello scatto di reni sul piano economico,sociale, culturale e progettuale che venne con la designazione di Matera, nel 1927, a capoluogo di provincia. Fu l’input per una forma, una cornice con tanti contenuti, provocazioni per una Città nuova, che attirò investimenti imprenditoriali anche da fuori regione. Dalla Puglia in particolare, visto che Matera era e resta per motivi culturali, geografici ed economici una parte dell’antica Terra d’Otranto. Merito, va riconosciuto e ricordato, del parlamentare Francesco D’Alessio che caldeggiò l’inserimento della Città dei Sassi ”granaio del Mezzogiorno” tra le nuove province del regime fascista. E l’architettura del Ventennio, oggetto di un turismo di nicchia in altre città, caratterizza a piene mani centro storico, rioni Sassi, quartieri, impianti di pubblica utilità e nel caso di Venusio anche i borghi.



C’è una figura, su tutte, che caratterizzò il disegno urbanistico e le opere pubbliche dell’epoca. Quel Vincenzo Corazza, ingegnere, papà del dinamico e perspicace Piergiorgio anche lui ingegnere, al quale Angelo Colonna, Domenico Fiore ed Ettore Vadini hanno dedicato un prezioso volume, edito da Libria, sul tema ” Vincenzo Corazza e gli anni Trenta a Matera. Architetture e piani di un progettista delle Istituzioni”. Altri tempi, altro rigore morale e istituzionali ma con una sinergia ”illuminata” e ”pratica” tra Governo locale retto da un Podestà e governo centrale guidato da Benito Mussolini. Giudizi e sentenze della storia a parte quegli anni furono caratterizzati da un programma corposo di opere pubbliche e da una competitività, naturalmente coordinata, di grandi nomi dell’architettura del tempo dal ”nume” Marcello Piacentini al nostro (originario di Pisticci) Ernesto Lapadula. Su Matera Vincenzo Corazza, per un periodo intenso e creativo alla guida dell’ufficio lavori pubblici del Comune e della Provincia,in periodi e durate diverse, e con una esperienza alle spalle maturata prima a Roma presso lo studio dell’ing. Francesco Ciacci e poi negli Stati Uniti dove imparò l’organizzazione del lavoro a Detroit, dapprima alla Packard e poi alla Ford Motor Company. Curiosità e coincidenza, anche Adriano Olivetti nel 1925 fu negli Stati Uniti a New York per studiare l’organizzazione delle fabbriche. Un periodo fruttuoso e ricco di stimoli per entrambi, per quello che seppero fare al loro rientro in Italiano in contesti diversi e per loro parlano opere, studi, e progetti. Per Olivetti parla il progetto di ‘’Comunità’’ a La Martella nel secondo dopoguerra. Per Vincenzo Corazza le diverse opere pubbliche progettate e realizzate tra il Ventennio e l’immediato dopoguerra nella difficile fase di ricostruzione. Citiamo il piano regolatore del 1935, il ricongiungimento con una strada carrozzabile nei Sassi, tra il Caveoso e il Barisano, il mattatoio comunale, il Palazzo delle Poste e dei Telegrafi,



dell’Economia corporativa fiancheggiato da via della Milizia (attuale don Minzoni, dell’Opera Maternità e Infanzia (Onmi), interventi di edilizia residenziale ed edifici che rimasero sulla carta come il cineteatro Ridola con annesso albergo ristorante, il palazzo Podestarile e quel primo affaccio balconata da piazza Vittorio Veneto e accanto alla chiesetta della Materdomini, che ha visto la luce dopo studi e proposte quasi 30 anni fa con la realizzazione del belvedere Guerricchio.







E potremmo continuare tra mappe, date e rilievi, contenuti in un lavoro – realizzato nel 2019- che meriterebbe una mostra retrospettiva dei lavori prodotti, molti dei quali custoditi negli archivi territoriali e del figlio Piergiorgio. Un’opera su tutte, di impronta civile, merita un cenno particolare e riguarda Palazzo Corazza , realizzato nel 1935, e posto all’incrocio tra via Lucania e via Gramsci. Un concentrato di modernità, luce, funzionalità ” ardito” per quei tempia ma che ha lasciato un segno indelebile di ispirazione per quanti dopo Corazza, oggetto di invidia professionale, operarono in città nel dopoguerra. Ci sarebbe tanto ancora da scrivere e descrivere ma lasciamo a curiosi e lettori il gusto e la curiosità dell’approfondimento. E poi è l’occasione per guardare quella Matera che conoscete poco, fuori dagli itinerari tradizionali, che rischia l’oblio o, come accaduto altrove, cambiamenti di destinazioni d’uso o investimenti immobiliari per altre funzioni. Ci stanno, ci mancherebbe, ma identità, storia e ”tratti” non si toccano.