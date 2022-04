Sentirselo ripetere da quanti, come il gruppo di studiosi abruzzesi che a Matera ha accompagnato il presidente della commissione finanze del Senato, Luciano D’Alfonso, che Matera 2019 è stato un miracolo di idee, progetti e risultati, un esempio di buone pratiche per il Mezzogiorno e per il BelPaese, suona quasi come una beffa…visto che realtà come la ” Fondazione Matera- Basilicata 2019” continua a restare nel limbo del ” si vedrà, forse” senza mettere mano alla coscienza e al portafogli. Del resto, e lo abbiamo ripetuto in altri servizi, quel brand ha un valore internazionale di peso che nessuna ipotizzata ”fondazione” locale può lontanamente raggiungere. Segni di mediocrità e di assenza di cultura di impresa… Per cui apprezziamo quanto, con obiettività e convinzione ci dicono i visitatori. Come il dinamico e appassionato presidente della commissione finanze del Senato, Luciano D’Alfonso, nel corso di un incontro sul tema della esperienza di Matera ”capitale europea della cultura 2019”



” Nel Settecento e nell’Ottocento europeo si diceva -ha detto il presidente D’Alfonso -che ogni cosa pensabile potesse essere realtà e ogni cosa che accade può essere pensata prima. Ed era la teoria della rivoluzione . Qui nei fatti è accaduta una rivoluzione . Da un grande problema che spaventava la classe dirigente nazionale è partita una iniziativa fatta di idee e di luci e poi diventata risorsa finanziaria , procedura, progetto, trasformazione. Oggi Matera è una collocazione turistica, culturale per l’Italia e per l’Europa. Non è immaginabile l’Italia senza questo fuoco di significato.Qui secondo me si impara anche il bello, che non è l’uguaglianza alla perfezione , ma il bello- come indicano i teologi- è la sintesi del tutto in un frammento. In un pezzo di questa bellissima realtà vissuta si racconta grande parte del Mezzogiorno. Per esempio quello che il nostro artista Teofilo Patini, come la sofferenza delle famiglie di pastori, contadini , coloro i quali traevano il sostentamento del vivere anche dalla durezza della terra. Qui siete riusciti con una idea a fare in modo che accadesse una grande trasformazione, una grande collocazione, una grande risposta di significato. Quale è la cosa che vorremmo imparare? Diciamo quanto il campo magnetico è stato grande per riuscire a non fermarsi davanti alla stanchezza. Ho visto i dati e il cammino è stato lungo . Vorremmo capire come non ci si ferma, come si assume quella che Marco Pannella chiamava ‘pertinacia’ la tenacia della pertinenza e la pertinenza della tenacia O anche la resilienza che è il termine che insegnano oggi all’Università . Qui, secondo me, è andata in onda la resilienza pertinacia”.



AI lavori , preceduti dal saluto del presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, hanno partecipato esponenti della politica (tra questi Vincenzo Viti, Salvatore Adduce, Roberto Cifarelli, Raffello De Ruggieri, l’assessore al Bilancio del Comune di Matera Arcangelo Colella), dell’economia locale e Giovanni Oliva segretario generale della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019”