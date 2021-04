Sia pure a distanza il brand e l’esperienza di Matera 2019 continuano ad avere valore e spessore. Anzi un modello valido, originale, aldilà del consueto ” Si poteva fare di più e meglio” che viene a consuntivo di quello che si è fatto per la Città dei Sassi e per la Basilicata” nell’anno da capitale europea della Cultura. La presentazione del bilancio, dei risultati e dell’eredità (usiamo i termini in italiano che ci sono) per andare avanti, nella diretta social tra i vertici della Fondazione (ancora priva di presidente e di direttore generale) con il Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, hanno confermato tutte le potenzialità di una esperienza che non va buttata a mare. Anzi. E’ il consiglio di Amministrazione, aldilà degli impegni e delle enunciazioni verbali, che deve darsi una mossa e rilanciare, senza perdere altro tempo, la Fondazione e il brand Matera 2019 che resta una grande opportunità per l’offerta turistica della Basilicata. Termini, ma non vediamo ancora in concreto percorsi e progetti, come sostenibilità, resilienza e altri termini da economia ”webinar” circolare finora non hanno prodotto nulla o quasi. Siamo al palo. E poi serve un lavoro di rete tra Enti e Istituzioni. Ministro a parte, del quale riportiamo, alcuni commenti. La Fondazione non la lasciata a una lenta agonia. Salviamone buone pratiche, progetti e risorse umane che hanno segnato una traccia, utile per altre esperienze e città che investiranno in cultura per la ripresa come Matera. Al lavoro. Le sfide della ripresa post covid sono a breve. La Fondazione, prima del fatidico scioglimento del 2022, ha ancora tanto da dare…Da parte protagonismi e incoscienza. Al lavoro.



IL COMMENTO DEL MINISTRO

“E’ stata una bellissima storia vincente, prima nella progettazione e poi nella gestione, con una crescita che durerà negli anni -ha detto il Ministro- Una crescita che durerà negli anni perché la capacità che Matera ha dimostrato con la Fondazione e con tutte le

istituzioni ha portato ad un programma di altissimo livello. L’immagine di Matera è oramai quella di una grande capitale culturale e turistica in tutta Europa e nel mondo. E poi è una

bella storia per il Mezzogiorno”. E poi ha ricordato l’esperienza di Matera e Pompei ” Nel Sud .ha aggiunto- ci sono due storie vincenti: il riscatto di Pompei e la grande affermazione di Matera che dimostrano che in quella parte d’Italia, facendo investimenti in termini di infrastrutture e di promozione, ci può essere davvero una crescita enorme che trainerà tutto il Paese sul fronte de turismo e sviluppo sostenibili”. E poi i risultati illustrati dal ”direttore a interim” della Fondazione Rossella Tarantino”. Una miniera di dati da non sprecare.