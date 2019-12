Matera capitale europea della cultura 2019 a pieno titolo, con i rioni Sassi, la Civita e il parco rupestre,nel Natale dei Volontari della pubblica assistenza di Salsomaggiore Terme ,che hanno voluto dedicare il ”tradizionale” presepe alla nostra città. A segnalarcelo un portabandiera, davvero unico come il materano Angelo Antonucci, che in passato ha fatto da portabandiera di logo e bandierine di Matera 2019 ovunque è andato, campeggio sul Gargano compreso. Meriterebbe un riconoscimento tra i volontari spontanei che senza chiedere nulla a nessuno hanno sentito il bisogno di promuovere la nostra città, simbolo in Italia e in Europa di una esperienza irripetibile. Matera a Salsolmaggiare Terme per una ‘salutare’ promozione…