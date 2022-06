Masquerade con l’Universo dietro a una maschera

Abbiamo avuto modo di incontrare in più occasioni il professor Enzo Spera, antropologo materano di fama, che ha approfondito e non poco usi e costumi del passato e non solo della Basilicata. E una parte consistente dei suoi studi è stato riservato alle maschere dei nostri carnevali, da Tricarico ad Aliano. Una eredità raccolta, per fortuna, dai giovani come Maria Grazia Carriero e Nicola Zito che domani sera, sabato 11 giugno, presentano alla Arti Visive Gallery di Matera il lavoro ” Masquerade. L’universo dietro la maschera, Percorsi tra arte e antropologia (Progredit) ”. Un lavoro che non abbiamo ancora visto e letto, ma che si annuncia interessante per le riflessioni e i legami tra arte, antropologia che sono l’anima (un’altra ‘A’ ) della nostra terra. Considerazioni che non mancheranno di venir fuori dall’incontro che la collega Rossella Montemurro avrà con gli autori. Con l’auspicio che si possa organizzare un ulteriore incontro l’anno prossimo a Matera, ex capitale della civiltà contadina, e nei Comuni dove le ”maschere” sono ancora tanta parte della memoria e delle tradizioni locali.



Maria Grazia Carriero e Nicola Zito presentano Masquerade. L’universo dietro la maschera. Percorsi tra arte e antropologia (Progedit) a Matera, presso Arti Visive Gallery, in via delle Beccherie 41, sabato 11 giugno alle ore 19.30.

Saluti e introduzione di Franco Di Pede (artista e fondatore di Arti Visive Gallery).

Modera l’incontro Rossella Montemurro, giornalista.

Maria Grazia Carriero,

Nicola Zito

Masquerade.

L’universo

dietro la maschera

Percorsi tra arte e antropologia

La Maschera nelle tradizioni e nell’antropologia

Prefazione di Vincenzo Spera

Collana: Antropologia

e Mediterraneo

Anno di pubblicazione: 2021

Numero di pagine: 140 con fotografie in b/n

ISBN 978-88-6194-523-4

Il libro:

Il lavoro analizza specifici significati simbolici legati alla Maschera e al Carnevale, temi affrontati dal punto di vista antropologico, etnografico e storico-artistico, mettendo in luce dinamiche rituali, estetiche e interpretative. Vengono inoltre approfonditi gli studi di importanti ricercatori, fornendo una descrizione di particolari sperimentazioni artistiche moderne e contemporanee.

Il libro, che contiene alcune preziose testimonianze fotografiche di Vincenzo Spera, documenta i progetti peculiari di Maria Grazia Carriero (Waiting, Hunting Evil e Person Lucky Charm) legati a queste tematiche, cicli di opere che rappresentano il prodotto tangibile di un articolato percorso di studio e di rielaborazione.

Gli autori:

Maria Grazia Carriero, artista e docente di Discipline pittoriche, si forma in Arti visive e discipline per lo spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Roma. Protagonista di numerose mostre personali e collettive, vanta importanti partecipazioni a rassegne d’arte nazionali e internazionali. Con la Progedit ha pubblicato, nel 2018, il volume Arte e ricerca etnografica. Il laùru: i luoghi, gli incontri, le testimonianze.

Nicola Zito, storico dell’arte, è Dottore di Ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Autore di saggi e libri, si occupa del recupero dell’antico nel contemporaneo e dell’arte pugliese del secondo Novecento. Assistente curatore alla Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare, ha all’attivo collaborazioni con istituzioni e spazi privati, tra cui MICROBA di Bari, ed è socio fondatore dell’Associazione Achrome.