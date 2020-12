Stiamo per lasciare il 2020, anno bisesto e funesto a causa della pandemia e della crisi economica procurata dal virus a corona, ma la Basilicata – e non solo- hanno il dovere morale di ricordare nell’anno che verrà, e appena le condizioni lo consentiranno, di celebrare degnamente i 100 anni della nascita di Franceso Marino di Teana. Un’artista a tutto tondo, nativo della nostra Teana, che si occupò di architettura, urbanistica, scultura, pittura, di filosofia, matematica lasciando alla cultura mondiale grandi opere forgiate in metallo. Per gran parte sono in Francia, sua terra di elezione, alcune in Basilicata, dopo aver esposto in mostre personali e collettive. Altre- lo ricordiamo con rammarico- sarebbero potute stare stabilmente a Matera, nei rioni Sassi, dove Marino avrebbe voluto aprire un laboratorio. Ma non se ne fece nulla e quel “sogno” di 30 anni fa rimase nel cassetto. Peccato. Solo un accenno, postumo, alla sua grandezza, il 18 luglio 2019, quando Teana divenne Capitale per un giorno, nell’anno di Matera capitale europea della Cultura 2019. Poi il silenzio, per forza di cose del 2020, a causa del disagio che stiamo vivendo. Ma quella sensibilità, competenza e amore per la sua terra non vanno dimenticati. E il lavoro del suo amico e biografo Giovanni Percoco da Chiaromonte,protagonista di collaborazioni internazionali importanti e di opere su Marino, è senz’altro un punto di riferimento per ritornare sulla vasta produzione dell’artista di Teana che ha preferito, come i grandi del passato, farsi chiamare con il nome del suo paese promuovendolo nel mondo con l’intera regione. Perchè Marino, a leggere e ad approfondire la biografia, con la sua arte è un inno alla libertà, anzi alla ”Libertè” come testimonia la sua ”alta”scultura in acciaio che campeggia a Fontenay – Sous Bois. Un vetta di ”cultura” che lega idealmente, perchè no, il nostro Appennino alle Alpi italo francesi alle Ande Argentine. Quasi un accostamento da libro Cuore. E Marino, il suo, l’ha lasciato qui con arte e affetto. Ora tocca alla Basilicata aprire il proprio.



Curriculum di Marino e Bibiografia

Francesco Marino, in arte Marino di Teana, è nato in provincia di Potenza, a Teana, l’8 agosto 1920, dove trascorse la sua infanzia nei lavori di campagna appresso al nonno, poiché il padre era emigrato in Argentina. Ancora fanciullo fu avviato, come apprendista, al mestiere di muratore fino a sedici anni, ma nel 1936 raggiunse il padre a Buenos Aires, dove inizialmente continuò l’attività di muratore in qualità di capocantiere. Affascinato dall’ambiente di una grande metropoli e assetato di sapere, si iscrisse ai corsi serali del Círculo de Bellas Artes di Buenos Aires e frequentò, inoltre, con profitto la Scuola Politecnica Emilio Salgueira.

La sua voglia di sapere e di seguire la sua innata vocazione artistica, già manifestata quand’era alunno nelle scuole elementari a Teana, lo spinse a presentarsi come privatista alla Scuola delle Belle Arti Ernesto de la Cárcova, dalla quale uscì con titolo accademico di Profesor Superior.

Rientrato in Europa nel 1952, dopo un soggiorno di sei mesi in Spagna, l’anno appresso si stabilì definitivamente a Parigi, dove visse esperienze formative con artisti di fama internazionale e dove portò a termine una appassionata ricerca sullo Spazio, che lo condusse a formulare la sua teoria della Logica Triunitaria, espressa in un breve trattato dal titolo L’Homme et l’Univers Mobiles – Logique Triunitaire.

Marino si è imposto all’attenzione della critica internazionale per la scultura, l’architettura, l’urbanistica, la pittura e la sua filosofia sullo Spazio Energetico, spiegata in Marino di Teana – Alla ricerca di sé stesso di Giovanni Percoco, edito nel 2001 dall’Amministrazione Comunale di Teana.

Marino ha realizzato in Francia e in Germania una cinquantina di sculture monumentali e diversi musei al mondo ospitano le sue opere.

Ha conseguito premi e onorificenze in Europa, nelle Americhe e in Asia.

È Cavaliere dell’Ordine delle Lettere e delle Arti in Francia dal 1974, e membro dell’Accademia delle Belle Arti di Buenos Aires. È stato insignito della Grande Medaglia d’argento dall’Accademia Francese di Architettura di Parigi nel 1987.

L’8 ottobre 1997 è stato invitato al 26° International Symposium of Arts, Academy of Arts di Seoul (Rep. di Corea) quale rappresentante dell’Europa ed ha tenuto lì conferenze sull’arte.

Esistono diverse monografie su di lui in francese, inglese, tedesco, spagnolo e italiano.

Sono stati prodotti su Marino servizi radiotelevisivi in Europa e nelle Americhe.

Ha scritto:

L’Homme et l’Univers Mobiles – Logique Triunitaire, recentemente tradotta in inglese e tedesco dalla Krings-Ernst Galerie di Colonia (Germania) in occasione di una esposizione personale di Marino (autunno 2009)

E’ deceduto nel 2012 a Périgny-sur-Yerres in Val-de-Marne.

Onorificenze

1965 Medaglia d’argento conferita da Willy Brandt ex aequo con Le Corbusier

Giovanni Percoco

È nato a Chiaromonte (PZ) nel 1936; Ha insegnato per trentacinque anni nella scuola dell’obbligo. Collaboratore di G.Rohlfs e di Rainer Bigalke, (Università di Osnabrück, Germania), con quest’ultimo ha contribuito alla pubblicazione di

1. Beiträge zur Kenntnis der Mundarten Mittel-Lukaniens (Dissertazione universitaria, Münster, università, 1976)

2. Dizionario dialettale della Basilicata (Editrice universitaria C.Winter, Heidelberg, 1980)

3. Mille Sentenze e detti lucani (Editrice universitaria C.Winter, Heidelberg, 1986)

In Italia ha pubblicato:

1. Chiaromonte ieri e oggi – Il bambino dalla nascita alla seconda infanzia – Costume e lessico a confronto in Atti del 5° Convegno di Storiografia lucana (Castelgrande-Ruoti, 1980)

2. Marino di Teana e la sua nuova concezione dello Spazio (Regione Basilicata, 1983)

3. Chiaromonte e l’antico Chiaromontese – Toponomastica dialettale e ipotesi etimologiche (Bella, 1984)

4. Marino di Teana – Lo Spazio plasmatico (Consiglio Regionale Basilicata, 1989)

5. I dialetti lucani in Calabria e Lucania (Libri Scheiwiller, Milano, 1990)

6. I Miracolati di S. Uopo – Storia lucana del XVII secolo (Chiaromonte, 1993)

7. Marino di Teana Alla ricerca di se stesso (Amministrazione comunale, Teana 2001)

8. I luoghi della contea di Chiaromonte dove visse il Beato Giovanni da Caramola (sec. XIV), (Chiaromonte, 2003)

È stato formatore, coordinatore e conduttore di gruppo nei corsi provinciali per gli insegnanti di scuola primaria per la lingua inglese e consulente del servizio televisivo Lo spazio Plasmatico di Marino di Teana realizzato dalla Sede regionale RAI per la Basilicata nel 1985.

Gli è stato conferito a Matera nel 1962, in occasione delle Celebrazioni Pascoliane in Basilicata, il Diploma d’onore dal Centro Nazionale di Studi Pascoliani “per attestato di 2° premio con Medaglia d’argento nel concorso a “tema libero” su soggetto Pascoliano” per la traduzione in latino del X Agosto di G. Pascoli in strofe alcaica.

Nel 2020 in occasione del centenario della nascita di Marino di Teana ha pubblicato un saggio dal titolo Il Viaggio di una stella vagabonda nel Micro-Macrocosmo senza principio né fine, tradotto in francese e in inglese al 90%da Malika Vinot della Galleria Loft di Parigi e figura nella Monographie di Jean-Michel Willemotte, allegato al Catalogue raisonné di Marino di Teana, Edizioni Loft Parigi, 2018