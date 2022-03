Arte e donna, ma anche arte è donna. La nostra lingua ha il pregio di aprire a tante riflessioni per un accento o una vocale che cambia, come sono le tante sfaccettature e dimensioni dell’arte. E quando sono le donne a parlare, con una sensibilità particolare, fatta di curiosità, riflessioni, intuizioni e passione e allora anche l’arte ha qualcosa in più da dire. Al Museo internazionale della Grafica di Castronuovo Sant’Andrea (Potenza) hanno fatto davvero una ottima scelta, invitando MariaAdelaide Cuozzo, storica dell’arte presso l’Università della Basilicata, per parlare della sua esperienza e ricordare Lorenza Trucchi che tanta parte ebbe nel percorso artistico di Jean Dubuffet ”ospitato” con le sue opere al Mig. Otto marzo all’insegna dell’arte e con un pensiero di pace, alle donne e all’arte in pericolo nell’Ucraina assediata.

Al MIG di Castronuovo Sant’Andrea

FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022

Incontro con Mariadelaide Cuozzo. Donne a confronto si raccontano

Anche quest’anno, come da tradizione, il MIG ricorda la “Festa Internazionale della donna” e lo fa ospitando Mariadelaide Cuozzo, storica dell’arte, insegnante presso l’Università di Basilicata, in uno spazio che attraverso la mostra dell’opera grafica di Jean Dubuffet omaggia i cento anni di un’altra donna di rilievo, Lorenza Trucchi, che del suo lavoro ha fatto motivo di elaborazione del pensiero, proprio come Dubuffet, nella plenarietà di un messaggio che è soprattutto di libertà.

Mariadelaide Cuozzo parlerà dei suoi studi, fin dal primo momento rivolti alla grafica e all’illustrazione, delle sue esperienze, della sua scelta di insegnare in Basilicata, del rapporto stabilito con gli artisti lucani, delle possibilità di aggiornamento degli spazi pubblici, dell’impegno necessario nei nostri piccoli paesi per la crescita del territorio e la conservazione del ricco patrimonio artistico e ambientale. Senza dimenticare quanto conti, oggi, la presenza femminile in una Università come quella di Basilicata e nelle città che la ospitano.

In controcanto, il racconto delle donne che hanno accettato di parlare del loro vissuto e le testimonianze su due figure femminili immortalate da Dante Alighieri e Alessandro Manzoni.

NOTIZIA

Mariadelaide Cuozzo è Professoressa Associata di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi della Basilicata, dove svolge attività didattica e di ricerca nel Dipartimento di Scienze Umane di Potenza e nel Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo di Matera. È membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Storia, culture e saperi dell’Europa Mediterranea dall’antichità all’età contemporanea, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata, e nel medesimo Ateneo ricopre diversi altri incarichi istituzionali e gestionali accademici. Fa parte di Comitati Scientifici e di Redazione di riviste specialistiche e ha partecipato a Progetti di Ricerca Nazionali. È membro della Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell’Arte. È stata curatrice e membro dei comitati scientifici di varie mostre; ha partecipato come relatrice a numerosi convegni, seminari di studio, conferenze e presentazioni e ha fatto parte delle giurie di alcuni Premi artistici. È autrice di monografie e cataloghi di mostre e ha pubblicato numerosi saggi e contributi in riviste specialistiche, in volumi e in opere enciclopediche. Le sue pubblicazioni hanno finora riguardato principalmente l’illustrazione e la grafica applicata in Italia fra Ottocento e Novecento; le arti figurative a Napoli e nell’Italia meridionale nel Novecento; le arti figurative in Basilicata e l’attività degli artisti lucani anche al di fuori della loro regione dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni; l’opera di alcuni artisti contemporanei internazionali (Anish Kapoor, Michelangelo Pistoletto, Carla Viparelli, Marwan Nahlé).

POLO MUSEALE DI CASTRONUOVO SANT’ANDREA (PZ)

MIG. Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”

Atelier “Guido Strazza” per la Calcografia

Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller”

Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino

Palazzo dell’Antico Municipio, Chiesa di San Filippo, Rione Manca, Piazza Guglielmo Marconi 3

85030 Castronuovo Sant’Andrea (PZ), Tel. 0973. 835014

e-mail mig-biblioteca@libero.it , museoscheiwiller@libero.it

Sito: www.mig-biblioteca.it Facebook https://www.facebook.com/MIGbiblioteca?fref=ts