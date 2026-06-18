”Maria de Bruna” le ”Radici” della Festa al fondo… dei tre capitoli del libro

Il libro è lì e riprenderlo per un approfondimento può servire a conoscerne le radici e ad apprezzare i contenuti della Festa del 2 luglio in onore della Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna. Perché Festa è con i suoi aspetti legati al sacro e al profano e tale va chiamata e ricordata, aldilà delle derive identitarie legate a forzature proprie del marketing social che la vorrebbero come il ”Capodanno dei materani”.E allora la serata organizzata per sabato 20 giugno dal circolo Radici di Matera vedrà, nel primo di due incontri programmati, gli approfondimenti dell’autore del libro Nicola D’Imperio con il supporto di Francesco Giase ,

socio fondatore del Circolo Radici e fotoeditor del libro, che modererà la serata e porterà la visione di chi la Festa per tanti anni l’ha fotografata e filmata.

COMUNICATO STAMPA

Appuntamento con la rassegna “Radici letterarie”: un viaggio alla scoperta della storia e delle origini della Festa della Bruna

Sabato, 20 giugno 2026, alle ore 19:00, presso la sede del Circolo Radici, sita in piazza Vittorio Veneto 34 a Matera è in programma il primo incontro di due imperdibili appuntamenti dedicati alla festa patronale di Matera, nell’ambito della rassegna “Radici letterarie” curata dalle Edizioni Magister. L’obiettivo dell’iniziativa è condividere con l’intera cittadinanza materana la storia e l’evoluzione della Festa della Bruna, partendo dalle sue più profonde e affascinanti origini.

Relatore della serata sarà Nicola D’Imperio, autore dei testi del volume “Maria de Bruna. Riti, storia e immagini” (Edizioni Magister), arricchito da uno straordinario reportage fotografico di Cristina Garzone.

Durante l’incontro verranno approfonditi i primi tre capitoli dell’opera, pilastri fondamentali per comprendere l’identità storica e antropologica della celebrazione del 2 luglio:

La Visitazione e le origini: focus sull’istituzione della solennità della Visitazione da parte di Papa Urbano VI nel 1389 e sulle affascinanti ipotesi che hanno originato il nome “Bruna”;

Le sacre effigi della Madonna della Bruna: un’analisi dettagliata delle immagini iconografiche della Protettrice, a partire dall’antico affresco dell’altare maggiore in Cattedrale (scuola di Rinaldo da Taranto), carico di elementi di passaggio verso la modernità, come il suo impercettibile e rivoluzionario sorriso;

La Cappella della Bruna: il racconto della nascita dell’altare monumentale, l’esplosione della devozione popolare dopo il Giubileo del 1500 e il celebre “Breve” pontificio del 1578, fino alle complesse vicende economiche e amministrative che hanno gestito la festa nei secoli.



A presentare la serata sarà Francesco Giase, socio fondatore del Circolo Radici e fotoeditor del libro oggetto di presentazione. La scelta del moderatore non è casuale: Giase ha firmato per decenni la regia della storica diretta televisiva per l’emittente TRM, raccontando e documentando ogni singola fase della festa del 2 luglio, e rappresenta una delle memorie storiche visive più importanti della comunità materana.

Il Circolo Radici invita tutta la cittadinanza, i cultori di storia locale, i devoti e i visitatori a prendere parte a questo appuntamento per riscoprire lo “scrigno prezioso” di una tradizione millenaria che unisce fede, arte e riscatto sociale. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

DETTAGLI DELL’EVENTO

Data: sabato 20 giugno 2026 alle 19:00

Luogo: Circolo Radici APS — Piazza Vittorio Veneto 34, Matera

Presenta: Francesco Giase; Relatore: Nicola D’Imperio

Circolo RADICI – Associazione di Promozione Sociale – Piazza Vittorio Veneto, 34 – 75100 Matera (MT – Italy)

Cod. Fisc. 93068740773 e-mail: apscircoloradici@pec.basilicatanet.it e-mail: circolo.radici@gmail.com