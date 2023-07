Mare, Salento e grafica. La ”Prima” di Manno nella sua Squinzano

Memoria e radici non si recidono anche se da mezzo secolo buono, o giù di lì, il maestro Vittorio Manno vive a Matera, città dell’antica Terra d’Otranto che annovera una consistente laboriosa e stimata comunità salentina. E Vittorio è tra quelli che ha contribuito e non poco a far conoscere arte e cultura di una città millenaria, che nei rioni Sassi ha dato vita e continua ad animare con Angelo Rizzelli, salentino di Andrano , la scuola di Grafica di via Sette Dolori ospitando artisti anche stranieri e soprattutto giovani. Manno non disdegna le mostre che prepara con scrupolosità e stavolta lo fa nella natia Squinzano ( Lecce) su invito della Pro Loco Casalabate Marina di Squinzano APS. L’inaugurazione è per domenica 6 agosto. Per compaesani, amici e amanti dell’arte è una festa per un concittadino che continua a tenere salde radici e contatti con territori dalla storia comune. Se siete in zona, passate da Casalabate e visitate la mostra e poi a recarvi ”a mmare” come si dice nel Salento e a fruire degli eventi in cartellone che invitano a vivere l’estate.Senza dimenticare i sapori della buona tavola locale…E allora “cce sta’ spietti? ” Cosa aspetti? Vittorio Manno, Casalabate e Squinzano vi aspettano.

Abbiamo avuto l’onore di invitare ad esporre per la prima volta nella sua città natia, il maestro Prof. Vittorio Manno, ora “cittadino del mondo”.

Sarà ospite graditissimo presso la nostra sede estiva della torre con una sua mostra personale di incisioni calcografiche.

Il presidente

Mino Patera

Manno Vittorio

Squinzano (LE), 10/04/1939

incisore

Luogo di attività: Matera (MT)

Incisore, comincia la sua formazione frequentando la Scuola d’arte e successivamente l’Istituto d’arte a Lecce, dove consegue il diploma di Maestro d’Arte in legno. Nel 1959 insegna disegno e calligrafia a San Mauro Forte (MT), e nel 1966 si trasferisce a Matera per insegnare Educazione artistica nella Scuola media. Nel 1976 fonda assieme ad alcuni amici la Scuola Libera di Grafica, presso il Circolo culturale La Scaletta, e dal 1978, dopo aver frequentato un corso di calcografia diretto da Guido Strazza coadiuvato da Giulia Napoleone, si dedica alla sperimentazione delle varie tecniche calcografiche. L’incontro con Lorenzo Bruno e la frequentazione dei suoi laboratori di Roma e Collimento (AQ) lo conducono alla sperimentazione delle tecniche dirette e alla conoscenza dei segreti della stampa. Nel 1988 crea con gli amici della Scuola Libera di Grafica l’Associazione degli incisori Grafica di via sette dolori di Matera, della quale è animatore e presidente. Nel 1998 collabora con Guido Strazza a un Corso internazionale di incisione presso Cà Gnoni a Mercatello sul Metauro, e con Giulia Napoleone presso l’Università della laguna di Tenerife (Isole Canarie).

Dal 2008 ha allestito mostre personali presso: Galleri Norske Grafikere e Istituto Italiano di Cultura di Oslo 2009; Circolo Culturale La Scaletta, Matera 2009; Galleria L'Osanna, Nardò (LE) 2010; Palazzo Rumyantsev, San Pietroburgo (RUS) 2011; Mediateca Provinciale, Matera 2012. Ha inoltre partecipato a numerosi premi e manifestazioni collettive sia in Italia (Acqui Terme, Biella, Campobasso, Cremona, Chieri…) che all'estero (Polonia – dove nel 1991 è stato premiato con la Medaglia d'Onore, Norvegia, Francia, Lussemburgo, Giappone, Corea, Cuba, Stati Uniti d'America, Russia).

Si è occupato di varie edizioni d’arte tra cui Omaggio a Paul Ricoeur, testi di O. Rossi e P. Ricoeur, poesie di Y.Bonnefoy e A. Zanzotto, Ed. ABAV, Viterbo 2003; Marco Mucha, Nell’ignoto, Ed. Pulcinoelefante, Osnago 2007; Alda Merini, Aforismi, Ed. Pulcinoelefante, Osnago 2009.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE: Dal buio il segno, Matera 2005; Vittorio Manno. Pro Festivitate, Matera 2009; Da San Pietroburgo a Matera. Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, Matera 2012.