Riceviamo da Angela De Nicola (collaboratrice da anni del Centro Studi Leone XIII di Rionero in Vulture, freelance e articolista per passione) e pubblichiamo volentieri, una nota di recensione del romanzo “Luce ed oscurità” della giovane scrittrice rionerese, Carmen Piccirillo, figlia d’arte di un noto musicista e compositore locale la cui vita è stata segnata da una storia personale particolarmente intensa e dolorosa.

Carmen, ci spiega Angela, ha ereditato dal suo papà una sensibilità eminente e acuta, porta nel cuore quell’attesa di vita tipica di una giovane donna con il peso e l’unicità di un’interiorità profondissima, unita all’ansia di un’età infondo ancora tutta in costruzione. Ma ecco a seguire la sua recensione:

MARCIANDO CONTROMANO: LE PAROLE DI CARMEN PICCIRILLO TRA LUCE E OSCURITA’.

di Angela De Nicola

“Una sola convinta esternazione, fatta tra me e me, al termine della lettura di questo secondo lavoro di Carmen Piccirillo: mai pubblicazione fu così diretta, sincera, senza fronzoli o veli di troppo. Esternazione che vorrei condividere recensendolo, questo racconto: novantaquattro pagine intense, firmate da Book Sprint Edizioni, per Carmen la seconda uscita sul piccolo mercato editoriale. Condividere, dicevo, con chi legge, lo stupore del coraggio in scrittura proprio perché credo che la trama e il concept stesso della storia rappresentino una sorta di tacita ma intensa rivoluzione per intenditori. Sì, perché con “Luce e Oscurità” ci troviamo di fronte a una scrittura che rappresenta in sé un enorme atto di coraggio.

Presupponendo che nell’epoca dell’esternazione da social – minimalistica, essenziale, comoda e anche un po’ scansafatiche – qualsiasi atto di scrittura ponga alla base, per sua stessa definizione, una buona dose di coraggio, posso assicurarvi di essermi trovata, a libro chiuso, di fronte ad un atto artistico imbevuto da un “booster di coraggio raddoppiato”, se così si può dire, rispetto agli standard culturali medi della scrittura contemporanea che il lettore odierno decide di iniettarsi qualora acquisti un libro che parli di interiorità.

Manifesto abbastanza esplicito del sé, dunque, e forse agli antipodi delle mode letterarie del momento – come già spiegavo in occasione del precedente lavoro della stessa Piccirillo “Il ritratto dell’Anima” – Luce e oscurità si fa questa volta portavoce di un coraggio artistico e tematico che rimanda ad una sola immagine potente: lo sforzo estremo di una scrittura che pone nettamente sul piano immaginario del racconto, la non facile scia autobiografica e dunque il lavorio dell’autoanalisi, quell’approdo curativo dell’arte come catarsi che rappresenta il bisogno, detto in termini ultimi, di scrivere e ancora scrivere, di scavare e ancora scavare nei propri meandri, entro quei personali ed intricati cunicoli esistenziali, cercando di dipanare una matassa psichica e rispondere così a quelle urgenti domande sul se’ che tutti ci portiamo dentro fin dall’infanzia ma che spesso non abbiamo il coraggio né di mettere a nudo né tantomeno di affrontare.

Rebus inquieti che non risolviamo o che pensiamo di risolvere in maniera abbozzata o che magari, peggio, finiamo per nascondere e per seppellire del tutto, narcotizzati come siamo da un vivere a mille giri, pieno di un vuoto che solo apparentemente riempie e soddisfa, stracolmo come è di quell’automatismo del fare, fare un po’ tutto e quindi un bel niente: un esistere veloce come lo scarto di un involucro usa e getta che non garantisce risposte meritorie, né tantomeno pacifiche visibilità.

Ed è allora con coraggio che in queste pagine Carmen tira il freno a mano della vita proprio quando “il resto del gregge” sembra premere sconclusionatamente l’acceleratore, compiendo una decisa inversione a U verso quella personale, intima e forse anche paradossale responsabilità di marciare contromano. La sua è una guida al volante della macchina del tempo, un veicolo su cui in fin dei conti pochi riescono a salire, una macchina che va in direzione del passato.

Passato che equivale ad un faccia a faccia direi spietatamente crudo e realistico con tutte quelle che sono le personali mancanze della protagonista del racconto (che altri non è se non appunto l’alter ego dell’autrice) e dunque con tutti gli strappi, le ferite, le delusioni, le aspettative senza risposte – o anche riposte male – con i cosiddetti “Caos emozionali”, le “Peripezie”, il “ Bisogno di amare”, i “Piccoli e grandi mutamenti”, pezzi simbolici di un unico grande puzzle (ed altrettanti sotto capitoli del racconto) che per l’autrice resta per definizione un grande gioco scomposto, una disarmonia armonica, irriducibile ad un’unica icona : e, proprio perché la vita è un itinerario continuo, un farsi indefinibile fino alla fine, allora ogni creatura, consapevole o inconsapevole che ne sia, vive un eterno oscillare tra personali ritagli di luce ed altrettanti ritagli di personale oscurità, entro un altalenarsi ontologico veramente mai comprensibile da nessuno se non da se stessi.

Perché le gioie fugaci, i dolori intensi, gli interrogativi lancinanti, non possono essere compresi appieno se non dalla solitudine del se’ e non esistono, purtroppo, né comunicazioni né condivisioni totalmente efficaci, in tal senso, con gli universi altrui, per definizione distanti, inarrivabili, enigmatici, lontani (e le pagine di questo libro ce lo dicono bene).

Pertanto, la consapevolezza dell’autrice è quell’altro punto a favore – o anche, se vogliamo, a sfavore – che incanta il lettore: tanto coraggio, tanta lucidità e consapevolezza del raccontare se’ stessi rappresenta un vantaggio o uno svantaggio per l’esistenza? Difficile dirlo: tutto ciò che possiamo però ritenere fondamentale è la validità stessa della capacità introspettiva, una introspezione che concede allo spirito quella gnosis conoscitiva non comune, anzi direi del tutto rara.

Capacità introspettiva che spesso però, se portata alle estreme conseguenze, pur fornendo le migliori autodiagnosi, finisce per stressare ed affaticare l’animo: e poiché non esistono paradigmi né soluzioni definitive che pretendono di ricomporre la tela intricata e affascinante dell’esistere – il quale sappiamo essere solo un enorme panta rei – altrettanto spesso, quello stress e quell’affaticamento conoscitivo finiscono per sciogliersi nel bisogno estremo, quasi fisiologico, del ridimensionamento finale in una sorta di riposo e pace, una dimensione ricercata ed anelata lungo tutto il corso delle pagine e che finalmente trova, nella parte finale dello storytelling, un cenno di ricomposizione nei naturali meccanismi di ri-trasformazione, transizione e riequilibrio che all’inizio della storia sembravano negati, scomposti, destinati ad una frattura insanabile e perenne.

Un libro-percorso, un libro-consapevolezza, un libro-maturità, un libro- crescita. La storia del sé prima ancora che quella di una donna in cammino verso l’adultità. Perché il sé, l’io, l’anima, non ha né sesso né colore ma un solo, grande ed eterno bisogno che tesse la storia di tutti, indipendentemente dai vissuti, dall’età anagrafica e dalle epoche: dare perché si è ricevuto amore. E vivere pienamente poi, affinché amore e comprensione non si neghino ad un esistere che così come è dia significato compiuto al mondo e chiuda in maniera perfetta e non scomposta il cerchio della vita.”