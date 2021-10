Se parliamo di ” Cardinali”, rappresentati seduti o in piedi, e in varie dimensioni non possiamo che pensare a Giacomo ” Manzù” Manzoni, un grande artista del secolo scorso che è stato l’ emblema di sacralità, contemporaneità, arte plastica. E vedere le sue opere esposte a Matera in un luogo suggestivo, come la chiesa del ”Purgatorio” , nella centrale via Ridola non può che aprire al confronto sulla evoluzione e sulla portata della scultura. Merito della Galleria Opera Arte&Arti di Enrico Filippucci che apre e riapre con mostre di spessore, dopo i due anni di limitazioni nei contatti con il pubblico imposti dalla pandemia da virus a corona.



In mostra sono 12 opere in bronzo, e tra queste quattro sul tema dei cardinali (tre in bronzo e una in marmo) e altre riferite a busti, sedute, figure note al grande pubblico. Un artista che ha prodotto tantissimo e in diversi contesti dalla ”porta” per la basilica di San Pietro al monumento al partigiano di Bergamo fino alla mega scultura alta sei metri collocata davanti all’Onu a New York. Quanto alla mostra di Matera c’è tempo fino al 31 gennaio 2022 per vederla. Passaparola.



COMUNICATO STAMPA

Mostra “Giacomo Manzù. Le emozioni della forma”.

Nell’ambito del progetto espositivo SCULTURA IN ITALIA DEL ‘900, avviato dalla Galleria “Opera Arte & Arti” , si inaugura a Matera, venerdi 1 ottobre, alle ore 18.30, presso la chiesa del Purgatorio,la mostra di scultura “ Giacomo Manzù. Le emozioni della forma’’.

Interverranno Don David Mannarella (Arcidiocesi di Matera-Irsina), (Massimo Guastella (Curatore della mostra), Enrico Filippucci (organizzatore), Antonio Nicoletti (APT)e Antonio FRANCO (BPER banca, Main sponsor),

La retrospettiva di una contenuta ma preziosa selezione di opere dell’artista bergamasco, tra i massimi esponenti della scultura non solo italiana del XX secolo, costituisce l’anteprima di un percorso di mostre che si prevede a Matera per la primavera estate 2022. L’evento curato dal prof Massimo Guastella, da un idea progetto di Enrico Filippucci e Fanio Coppi, è stato organizzato da Opera Arte e Arti, Apulia aste eventi e la cooperativa Oltre l’arte, avvalendosi inoltre della preziosa collaborazione con lo storico Studio Copernico di Milano per il reperimento delle opere e coordinato dal suo curatore Nicola Loi.



Sono dodici le sculture in bronzo ordinate tra la suggestiva cornice in stile barocco della chiesa del Purgatorio, nucleo centrale dell’esposizione, a rimarcare il solido rapporto tra Manzù e la Chiesa.

Le opere coprono un arco temporale che ricade nella produzione della maturità del maestro, tra il 1967 e il 1989, e tuttavia trovano origine ideativa nei decenni precedenti. Tanto è vero che sono presenti soggetti tra i suoi più ricorrenti e conosciuti della sua produzione, costantemente declinati in più e più versioni. Testimoniano un artefice che trasfuse la classicità nella modernità, guardando ai maestri del passato e offrendo soluzioni formali in piena unione con le emozioni più intime.

L’evento si svolge grazie alla disponibilità dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, con il patrocinio della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e dall’Azienda di Promozione turistica (APT) di Basilicata ed è sostenuto, quale main sponsor, dalla BPER Banca spa.

Spazio Espositivo: Chiesa del Purgatorio, via Ridola, Matera

la mostra resterà aperta dal 2 ottobre al 31 gennaio 2022

ingresso com biglietteria, orari 10/13-17/20

Per informazioni. https://www.oltrelartematera.it/prodotto/le-emozioni-della-forma/