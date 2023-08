Manno cuore d’arte di Squinzano e Casalabate

Di Vittorio Manno, una quercia dell’arte tra due secoli ( sinee! ha passatu li 80…, alla buona salute, come si dice in Salento) non possiamo che apprezzare sincerità, simpatia, spirito di sacrificio e tanta passione per l’arte, tanto da trasferirla e con tanta pazienza (aggiungiamo) ai giovani. Continua a farlo a Matera, città di adozione, con la scuola di grafica di via Sette Dolori insieme a un altro salentino di lunga data come Angelo Rizzelli e altri, e in giro per l’Italia e per il Mondo. La vernice, la prima a Casalabate Marina di Squinzano, è stata quella pagina che mancava nella storia artistica di Vittorio, che ha esposto alcuni esempi della sua corposa produzione grafica e ha illustrato agli amici della Pro Loco, amici, compaesani naturalmente, e turisti, come si parta da un punto di appoggio ( di riferimento) per sollevare il mondo in tutte le dimensioni. Una frase attribuita da Pappo di Alessandria ad Archimede e che con Manno è un po’ tecnica e regola di vita. Naturalmente non vi illustreremo i lavori esposti. La mostra dovete andare a vedere. Prima ‘’ a mmare ‘’, per un bagno ristoratore, assaggiate la cucina locale e poi tuffatevi pure lungo la costa della produzione artistica di Vittorio…



dalla pagina social della Pro Loco Casalabate Marina di Squinzano APS

È stato un vero piacere avere con noi ieri sera sei componenti dell’Amministrazione Comunale guidata da Mario Pede Sindaco di Squinzano . Inaugurazione della mostra del maestro Vittorio Manno.

Pro Loco Casalabate Marina di Squinzano APS e Amministrazione comunale, dovrebbe andare a braccetto per la promozione del nostro territorio. Supportare quelle associazioni che realmente sono in grado di muoversi autonomamente, e che costituiscono un valore aggiunto per la comunità.

Grazie a tutti gli intervenuti nella splendida serata di ieri, grazie a Roberto Schipa direttore di Totem Giornale.

ALCUNE DELLE OPERE ESPOSTE