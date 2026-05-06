Mandarini e Zebù di Basilicata. Angelo Mauro Calza ne racconta a Matera

Lo scrittore potentino è di quelli che con ironia,fantasia e ricerca continua a intingere, come si diceva un tempo la penna nell’inchiostro. Oggi alla tastiera di un computer dando spazio alla sua intelligenza reale fino alla buona provocazione che invita alla riflessione. Altro che intelligenza artificiale da copia e incolla…ma sono le mode e c’è poco da fare. Bisogna solo stare attenti e aver preparazione, cultura, capacità critica di sapere distinguere quello che è stato prodotto da un algoritmo e quello che è frutto della propria elaborazione. Così quel libro ” Tra santi e mandarini ci sta pure uno zebù” edito da Edizioni Magister, che ricordiamo durante una presentazione (e non a caso) a Ferrandina,https://giornalemio.it/cultura/da-maria-barbella-allo-zebu-ferrandina-legge-in-panchina/, è una ventata di aria fresca del passato da non dimenticare. La Basilicata, che perde autonomia decisionale e continua a dilapidare quel patrimonio del futuro che sono i giovani, ha di che riflettere su storia, personaggi, noti e meno passati come fiumi dalla nostra regione ad altri continenti. Appuntamento a Matera con Angelo Mauro Calza venerdì, 8 maggio 2026 , presso il circolo Radici in piazza Vittorio Veneto.



IL COMUNICATO STAMPA

— Angelomauro Calza e i segreti della Basilicata: secondo appuntamento con “Radici Letterarie” a Matera

MATERA – Prosegue il viaggio alla scoperta dell’identità lucana con la rassegna “Radici Letterarie”. Dopo il successo del primo incontro, il secondo appuntamento della kermesse si terrà venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la suggestiva sede del Circolo Radici (piazza Vittorio Veneto, 34).

Protagonista della serata sarà il giornalista e scrittore Angelomauro Calza, che presenterà l’opera letteraria dal titolo emblematico: “Tra santi e mandarini ci sta pure uno zebù”, pubblicato da Edizioni Magister.

Il libro: Un ponte tra la Lucania e il Mondo

L’opera di Calza non è una semplice raccolta di memorie locali, ma un mosaico di 13 storie che collegano la Basilicata a fatti e personaggi di risonanza mondiale, microstoria locale e la storia universale. Con uno stile che mescola sapientemente ironia, nostalgia e rigore giornalistico, l’autore narra vicende incredibili ma rigorosamente vere:

• Il Mandarino di Chiaromonte: La storia un medico lucano nominato Mandarino di Prima Classe dall’Imperatrice della Cina.

• Vite straordinarie: Dalla figura di Jimmy Savo, il “più grande pantomimo di tutti i tempi” secondo Charlie Chaplin, alle imprese sportive di Nicola Guglielmo Ferrara, calciatore di origini lucane che vinse lo scudetto nel campionato di calcio italiano.

• Aneddoti popolari: Il libro attraversa anche la quotidianità dei paesi, tra partite a “passatella”, il fascino delle vecchie Fiat 124 e le riflessioni di successi popolari mondiali come la canzone “Indifferentemente” di Umberto Martucci raccontata dall’interprete dell’epoca Mario Trevi.

• La pena di morte: La prima donna ad essere condannata alla sedia elettrica negli Stati Uniti d’America.



In sintesi, il libro di Calza è un’operazione di recupero e conoscenza dell’orgoglio identitario condotta senza provincialismi, dimostrando analiticamente che la “lucanità” è una categoria dell’anima capace di dialogare con la modernità globale. Calza utilizza una metodologia quasi archivistica, partendo dai piccoli paesi lucani come Chiaromonte, Ferrandina, Stigliano o Potenza per arrivare a Pechino, Hollywood o Buenos Aires.

L’incontro, inserito nella rassegna “Radici Letterarie” curata dalla casa materana Edizioni Magister, rappresenta un’occasione unica per riflettere su come una terra apparentemente isolata sia stata, in realtà, crocevia di destini universali.

Presenterà la serata il presidente del Circolo Radici Aps, dott. Nicola D’Imperio. L’autore Angelomauro Calza dialogherà con l’editore Timoteo Papapietro, approfondendo quel mix di “fatti e personaggi di interesse mondiale” che rendono la Basilicata una regione dai confini infiniti.

DETTAGLI DELL’EVENTO

Data: venerdì 8 maggio 2026 alle 18:30

Luogo: Circolo Radici APS — Piazza Vittorio Veneto 34, Matera

Presenta: Nicola D’Imperio; Relatore: Angelomauro Calza; Modera: Timoteo Papapietro