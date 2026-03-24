Mancini:Eventi? Per Matera 2026 coinvolgiamo i sindaci!

La richiesta viene dal presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, sindaco tra i sindaci, nella cerimonia inaugurale per l’anno della Città dei Sassi capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan( Marocco). E il riferimento è a quanti si stanno occupando e si occuperanno della manifestazione a vari livelli per una buona riuscita della stessa. ” Comuni grandi e piccoli- dice Mancini, che è anche componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019- organizzano eventi legati alla tradizione e alla cultura dei territori,che possono contribuire gratuitamente, a rafforzare i legami con altre realtà del Mediterraneo. E’ bene tenerne conto, coinvolgendo i sindaci delle province di Matera e Potenza”. Senz’altro una operazione fattibile e, del resto, il concetto di fare rete- come è stato fatto per Matera capitale europea della cultura 2019- è stato ribadito in più occasioni.Si tratta ora di passare alla fase operativa, con la convocazione dell’incontro tra sindaci e organizzatori.Matera 2026, in attesa dell’arrivo delle risorse https://giornalemio.it/cronaca/matera-2026-in-cantiere-ora-si-attendono-decreti-risorse-e-progetti/, è anche questo lungo quel percorso di buone pratiche che ”da cosa nasce cosa”. Buon lavoro!