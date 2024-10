Maida: S.O.S per fondo antico biblioteca di Montalbano

E i ”pescatori” di cultura come Vincenzo Maida, sentiti gli esperti, hanno tirato all’amo il ”pesciolino d’argento” che corrode l’integrità della carta e dell’inchiostro del passato. Serve con urgenza la disinfestazione. E per libri e cinquecentine sarebbe un disastro…



RISCHI PER I LIBRI DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA DI MONTALBANIO JONICO !

INTERVENIRE SUBITO, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!

Il Fondo Antico della biblioteca comunale Rondinelli di Montalbano J. si compone di circa 9.000 volumi, tra cui oltre 150 Cinquencentine, secondo gli esperti i libri sono infettati dal “pesciolino d’argento”, un insetto che è ghiotto di inchiostro e di carta antica, e anche dal “tarlo”. Va fatto un trattamento al più presto, l’ultimo risale a oltre dieci anni fa.

Lo stiamo sollecitando da tempo. Per chi ama i libri è una ferita che va al più presto rimarginata.

Siamo certi che l’Amministrazione Comunale saprà sensibilmente raccogliere questo appello. E’ solo il primo!