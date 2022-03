Una visita alla chiesa di San Giuseppe, dove è la Patrona di Matera ,per un evento che fa primavera Fai…e con l’Associazione Maria Santissima della Bruna che ha allestito una mostra fotografica (e non solo) che illustra le diverse fasi della Vestizione e di tutto quanto occorre per un rito, preparato per tempo e con cura. Lo attendiamo anche quest’anno insieme a tutte le fasi, dalla visita al carro trionfale realizzato dal giovane artista Eustachio Santochirico, alla processione della sera con i cavalieri in costume, i ”tre giri” e l’assalto e strappo al manufatto di cartapesta e il saluto all’anno prossimo con i fuochi pirotecnici, che illuminano la notte tra il 2 e il 3 luglio.



La mostra nella Chiesa di San Giuseppe è anche questo auspicio. Lo attendono in tanti, dal presidente dell’Associazione Bruno Caiella e i suoi collaboratori, la Diocesi, la comunità locale quale segno di continuità e di fede anche in vista del congresso eucaristico nazionale di settembre, con la partecipazione annunciata di Papa Francesco. Le foto della mostra mettono in evidenza fasi della vestizione di Maria Santissima della Bruna con due abiti ‘regali’ indossati per il quadro dei ‘pastori’ e quello settecentesco, che presentano rispettivamente ricami con rose rosse e in oro. E poi gli abiti del bambinello, le corone e altri elementi della vestizione. Più che descrivere vi invitiamo a visitare sul campo quanto l’Associazione e in particolare Franco Moliterni hanno realizzato per l’occasione. Il resto ve lo diranno i giovani ciceroni, anche nella giornata di domenica 27 maggio, e con il centro della città libera in mattinata dalle auto.





Ma il ”profumo di festa” è anche nei rioni Sassi, con il Museo Immersivo della Bruna, per ammirate il carro trionfale e apprezzare tutte le fasi della festa che ha rispettato lo svolgimento della tradizione fino al 2019. Poi la pandemia…



Le giornate di primavera del Fai consentono di visitare una dozzina di siti, in città e fuori porta dal Parco della Murgia sulla via per Laterza a Parco dei Monaci sulla strada per Montescaglioso. Informazioni nei punti di visita del Fai o sul sito web. E passaparola…



GLI ALTRI SITI DELLE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Casa Noha , Palazzo Lanfranchi ”Progetto genesi arti e diritti umani”, Palazzo Malvinni Malvezzi:un affaccio sul cinema, Mib Un percorso immersivo nella festa della Bruna, Centro studi e conservazione delle biodiversità a parco dei Monaci, Camminare tra suoni e profumi della transumanza, nel cuore della Civita, Palazzo Venusio , Oggi Viceconte, Il villaggio neolitico trincerato d Murgia Timone,i palazzi storici Conservatorio musica ”E. R Duni”,Must e Matera underground stories and traditions, Madonna della Bruna Vestita da Regina, Racconti in pietra- Museo di Peleontologia e Palazzo Arcivescovile