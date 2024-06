Madenn d’ la Bbrin,una preghiera in dialetto per festeggiarla

Non era mai accaduto prima del 19 giugno 2024. Una data da ricordare nella storia moderna della festa in onore di Maria Santissima della Bruna, patrona di Matera, con un evento in cattedrale che ha scaldato l’anima antica della città dei Sassi, quella del dialetto dei padri, sempre meno parlato tra i giovani . Ma che ha in cultori come Angelo Sarra un esempio ”appassionato” di attaccamento alle radici. E l’incontro in cattedrale sul tema ” U’ quorr d’ la Bbrin” (il carro della Bruna), nella ricorrenza dei 50 anni di matrimonio del 79enne Angelo e della consorte, ha posto tanti elementi di riflessioni sulla ”lettura” culturale della festa, partendo dalla descrizione delle scene raffigurate sul carro trionfale di cartapesta, quest’anno realizzato dall’artista Francesca Cascione. E qui Angelo, che ha confessato di essere salito per la prima volta sui gradini dell’altare della ” Chiesja Modr” come si diceva un tempo, ha descritto – con l’ausilio di immagini- le scene di due pannelli riferiti al Cristo Risorto e a San Luca. Non poteva mancare la recitazione in dialetto di quel passo del Vangelo di Luca da cui è tratto il tema del carro trionfale ” Allo spezzare il pane, i discepoli di Emmaus Lo riconobbero e dissero:” Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?”. E Angelo ha preparato a beneficio anche del nostro Arcivescovo, mons Giuseppe Antonio Caiazzo, la versione in materano e in italiano che ritroveremo alla fabbrica del carro ,al rione Piccianello. Don Pino, comunque, che è di origini calabresi, ha detto di capire il nostro dialetto ma di non saperlo parlare. Poco male. Il dialetto è una ricchezza e in passato lo ha utilizzato, nelle omelie, per parlare in maniera efficace alla gente. Si è detto ,però,rammaricato che i giovani non parlino il dialetto in famiglia, sostituito dall’italiano, spesso approssimativo o dal siglario e dalle faccine (gli emoticons) dei social. Segno dei tempi? E allora tradizioni che aprono alle innovazioni, come è stato fatto durante il Covid con il quadro della Madonna della Bruna che ha ”girato” per le parrocchie e oggi l’effige anche per i Paesi della Diocesi.



La madonna di Matera, che dal 27 novembre 1954 è ”Civitas Mariae”. Un anniversario, ricorrono i 70 anni, che si lega -come ha ricordato un altro Angelo, don Angelo Gallitelli- con i 100 anni delle campane della Cattedrale (la fusione avvenne tra il 26 e il 27 giugno) che fecero sentire il loro suono a distesa il 29 nella ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo. E a proposito di campane è stato ricordato come suonassero senza posa quando ”tornava alla casa del Padre” un alto prelato. Sette rintocchi se moriva un uomo, cinque per le donne a conferma dell’assenza di pari opportunità e poi i rintocchi argentini della ” Squilluzza”, la campana che annunciava il ritorno di un giovane laureato in diritto canonico. L’intervento di don Francesco Di Marzio ha aperto alle curiosità della Festa del 2 Luglio, preceduta dalle musiche della tradizione materana eseguite dal trio guidato da Antonio Larato.



Una sequenza di note che per gli anziani si lega alla preghiera della Madonna della Bruna, la ‘ Madenna d’ la Bbrin, bell com la lin…bella come la luna” e altri detti arcinoti sul 2 luglio ” Sime rimese com’ o die d ligghhje ” e ” a mmogghjie a mmogghhje aquonn ce vene”. E infine, quel ”Dauròzz” Salve. Quella espressione di saluto in latino del ”Deo gratias”. Latino Ma il dialetto nella storia della festa c’è: dalla Cattedrale a Piccianello, dove è la fabbrica del carro.



Negli anni Cinquanta, ha ricordato Angelo Sarra, era consuetudine del presidente del comitato festeggiamenti consegnare all’artista, che aveva ultimato la costruzione del carro trionfale, un barattolo di grasso che serviva per ungere l’asse del manufatto di cartapesta. Era il segno che tutto era pronto e che il popolo poteva ammirare il carro: Ungi l’asse! Come si scrive ? Ingj l’oss!…dovrebbe andare. E la festa partiva. Era anche l’occasione per le ragazze di mettersi in mostra e, chissà, con la benedizione della Madonna, di trovare marito. Così un corpetto stretto, per evidenziare il seno, legato al detto ” la rrebba spannit iè mezza v’nnit” che tradotto liberamente in italiano fa : “la roba stesa, esposta, è per metà venduta”. Ed era importante anche l’acconciatura dei capelli, affidata alla ”mest d’ la chep”, alla parrucchiera del tempo che collocava la spaticc(un ornamento femminile fermato da spilloni sulla crocchia di capelli) sul toupè, sul tuppo, dal quale pendevano elementi luccicanti come farfalline.Un fattore di attrazione, che colpiva i potenziali spasimanti.



Ma il 2 luglio era anche l’occasione per trovarsi a tavola con la ”sogna ‘mbuttit”, la lasagna imbottita, la pasta al forno, cotta a ”fuch d’ campogn”, con il fuoco di campagna posto con la brace sia sotto al tegame che sopra al coperchio, perchè restasse croccante anche il giorno dopo. E qui Angelo Sarra ha promesso che prima o poi la farà preparare per farla gustare a Don Pino. Quando? Il giorno della Bruna? Ma va bene anche all’ottava…