Ma vi fidate della ‘’ Gatta Morta’’?

Interrogativo d’obbligo, legato ai tanti luoghi comuni sul significato popolare attribuito a donne, in particolare, ma anche a persone abituate a stare in silenzio che, quando meno te l’aspetti, sorprendono per calcolo e scaltrezza. Ma al teatro Mercadante di Altamura il lavoro di Francesca Reggiani , in programma per sabato 2 dicembre, si guarda anche agli uomini che – quando si comportano come gatte morte- vengono piuttosto considerati come gatti mammoni. Miagolii e code pestate inavvertitamente, per ridere su questo o quel tempo di attualità.

“Gatta morta” di Francesca Reggiani

Teatro Mercadante – Altamura, sabato 2 dicembre

Sabato 2 dicembre, ore 21:00 al Teatro Mercadante di Altamura, imperdibile appuntamento con la comicità di Francesca Reggiani. “Gatta morta”: s’intitola così il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, che però ci tiene a precisare di non identificarsi con il titolo. D’altro canto, ci tiene anche a precisare che l’accezione negativa con cui si usa definire quelle donne che si fingono timide e innocenti per ghermire le proprie prede, non vale per gli uomini. Un uomo che si comporta allo stesso modo, male che vada, è un simpatico seduttore, se non un playboy fatto e finito! Disparità di vedute. Due pesi e due misure, come sempre, quando si parla dei complicati rapporti tra uomini e donne.

Francesca Reggiani, eclettica artista romana, è autrice e interprete di “Gatta morta”, one-woman-show scritto insieme a Valter Lupo, sua la regia, e Gianluca Giugliarelli e prodotto da Savà Produzioni Creative. Uno spettacolo in cui si ride sulla seduzione e si racconta il nostro tempo, la politica, i social, l’informazione, l’incerto confine tra vero e falso, tra sentimenti e risentimenti, tra buoni visi e cattivi giochi.

L’evento rientra nella Rassegna “Comi-città” 2023/2024 del Teatro Mercadante.

Direzione Artistica Silvano Picerno

Prossimi appuntamenti:

o 24 febbraio ’24 – “Ora io labora” Giovanni Cacioppo

o 16 marzo ’24 – “Storie sconcertanti” Dario Vergassola

