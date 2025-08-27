Ma conviene? Certo è Nunzio…Corso. Un morso alla Lotta e al rimorso

Il tormentone di una nota pubblicità estiva con una casalinga sul lettino dello psicanalisti, che all’interrogativo amletico ” Ma conviene?” si sente rispondere dal professionista …” Certo, ma vai da Conad” è venuto a fagiolo, per restare in tema e valorizzare noto legume di Sarconi (Potenza), dopo la lettura – non certo facile- dell’ultimo libro del pomaricano Nunzio Festa ” A volte escono” edito da Pab Editore. Npn certo facile per il tema trattato da un uomo che sconta gran parte della sua vita dietro le sbarre per l’omicidio della sua amata, non sopportata, fino a restituirle- come scrive lungo 398 pagine e i 31 capitoli del libro- confessione.



Un itinerario tra lotta, rimorso, avventure da buco della serratura tra amplessi e impulsi libidinosi frenabili da cultura tantrica a irrefrenabili se siete appassionati del genere sesso, droga e rock and roll per citare provocazioni ed esibizionismi dei Sex Pistols, guidati da quel funambolo che fu Sid Vicius che non aveva limiti agli eccessi tanto da lasciare questo mondo nel 1979 ad appena 23 anni… Uomini senza sbarre come Nunzio Corso chè è tanta parte della narrazione del libro, fatto di capitoli che si intrecciano e che avrebbero meritato tra storie toscane d’anarchia, come Gagliardo Fiaschi e Gian Carlo Fusco, partecipazioni alla Resistenza e ”giustizialismo” franchista, un posto più ampio nel libro di storia degli irredenti per le libertà. Pagine in cui trovano posto Sante Notarnicola, nato a Castellaneta ( Taranto) componente della banda Cavallero che imperversò in Lombardia negli anni Sessanta, finito in carcere dove diventò poeta e rivoluzionario tanto da scrivere ” L’evasione impossibile”. Pagine di una Italia dalle storie scure, rischiarate poco a poco dalle luci sulle regia a stelle e a strisce e dei poteri forti sul delitto Moro, il ruolo delle Brigate rosse e le tanti stragi attribuite o eseguite a bombardieri di estrema destra come quella di Bologna, Italicus e via elencando coperte o in parte da segreto di Stato o di Stati? Fino alle morti dei detenuti immigrati a Ganaceto, delle quali si sono occupati i comitati verità e giustizia per la strage e verità e giustizia per le morti nelle stragi. E’ un assaggio crudo, crudele, che con pochi appelli e tanti morsi di fame e rimorsi di coscienza. E un libro nel libro, ma è una nostra considerazione, la sequenza di capitoli che riguardano la ”Grande Mela” marcia…degli Stati Uniti d’America. Un ritratto morale, immorale,dove tutto o quasi è permesso tra sfrontatezza e ipocrisia. Restano versi e stili di vita, davvero forti e border-line da Jean Kerouac il cantore della Route 66 ad Allen Ginseberg autore di America, Urlo Kaddish.



Ma c’è anche posto per Rocchina da Alianello. Chi è? Leggete il libro e chiedetelo a Nunzio…Corso che, paradossalmente, è ancor in libertà vigilata. Nostalgia per le sbarre, la cella con un sorso dato per il Corso della vita. E se vi va e vi appassionano i versi vi segnaliamo anche ” Canto delle rivisitazioni” per Nero_latte edizioni, sorseggiato (un sorso c’è sempre) attraverso l’occhio della verità di copertina.

