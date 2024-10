L’ulivo canta per me…Il 25 ottobre a teatro, a Ferrandina

Capita proprio a puntino il lavoro teatrale di Maria Adele Popolo, con Franco Evangelista, protagonista di una struggente interpretazione ( e tale è) a difesa di quel simbolo, in tutti i sensi, di pace e di vita che è l’ulivo. E quest’anno, tra guerre che insanguinano il Medio Oriente, sacrifici e speranze di migranti che affrontano la traversata del Mediterraneo e una produzione di ulivi e di olio che si annuncia aldisotto delle attese….il tema è di stretta attualità. Per quanti vorranno assistere allo spettacolo l’appuntamento è al cineteatro Mimì Bellocchio di Ferrandina, venerdì 25 ottobre alle 20.30.

BREVE SINOSSI

L’ulivo canta per me ci regala il sogno, l’amore e l’anima di un contadino che si innamora di un ulivo. Ulivo che all’interno delle sue membra trattiene la vita . Peppino Lo Bianco, si fa bambino, uomo, contadino credendo nella possibilità che l”ulivo, spoglio, senza vita, che Don Antonio, vuole estirpare dalla terra e trasformare in legna da ardere, si trasformi nel simbolo di completamento del suo passaggio sulla terra, una vita così destinata a diventare scheggia della sua. Ingresso Libero sino ad esaurimento dei post