Finchè ci saranno “archivi viventi’’ come il Maestro Pietro Andrisani, in grado di trasmettere conoscenze, passioni, curiosità per la cultura del territorio e di quella musicale in particolare, anima e identità della Basilicata avranno un futuro da difendere e valorizzare. L’Associazione culturale “Lucania Musicale’’ è un esempio concreto, fattivo, propositivo per “contagiare’’ quanti conoscono poco le potenzialità di un patrimonio di composizioni e produzioni del passato. E così Marc’Antonio Mazzone, Carlo Gesualdo da Venosa, Giovanni Maria Trabaci, Antonio ed Egidio Romualdo Duni, Emanuele Gianturco, Michele Alisio Enrico Carafa, per citarne alcuni hanno composto musiche da ascoltare e apprezzare con rinnovata attenzione nei luoghi di incontro. Non a caso l’Associazione, in collaborazione con Palazzo Viceconte, ha lavorato e messo a punto una programmazione triennale davvero interessante che porterà – ne siamo certi – valore aggiunto al progetto di “Lucania Musicale’’ che affonda le radici in una trasmissione radiofonica di successo degli anni Ottanta. Lucana Musicale è il titolo di un ciclo di trasmissioni di Pietro Andrisani, che nel 1983-4 venne prodotto dalla RAI Sede Regione Basilicata Radiotelevisione Italiana, e trasmessa dall’emittente della medesima con la regia di Beatrice Volpe. Il maestro Andrisani, come leggerete più avanti, per il programma triennale di “Lucania musicale’’ ha guardato ad altri aspetti culturali . Saranno ricordati i sottintendenti che hanno operato a Matera nei decenni centrali del secolo XIX lasciandovi tangibili testimonianze di natura poetico-musicale: Nicolò Jeno de’ Coronei, Giovanni Battista Chiarini e Giovanni Battista Cely Colajanni. Non poteva mancare il poeta della latinità Quinto Orazio Flacco con il primo dei Concerti ‘Amori e umori di Orazio’ in programma nel 2022. Lucania musicale a tutto tondo in note e in versi.



Lucania Musicale

a MATERA

Palazzo Viceconte

Progetto per manifestazioni culturali a carattere musicale e musicologico

Programma 2021 – 2023

L’Associazione Culturale Lucania Musicale in collaborazione con Palazzo Viceconte di Matera, ha progettato, per il triennio 2021-2023, stagioni di concerti finalizzati prevalentemente alla valorizzazione di cantanti e strumentisti locali e alla diffusione di musiche di Autori lucani (o in Lucania operanti) indicati dalla prospettiva storica, nelle loro singole specialità, come Maestri che hanno contribuito a caratterizzare l’evoluzione delle forme, degli stili, dell’espressione e del gusto. In tal senso vanno ricordati:

Marc’Antonio Mazzone (Miglionico, verso il 1545-Venezia, 1616), erudito canonico,poeta, compositore e storico: della sua produzione ci restano Canzoni e Laude profane e religiose a 4 voci dispari (1590); madrigali (1569) a quattro voci dedicati ad Antonio Grisone; madrigali a cinque voci (1569), quasi tutti su poesie di Francesco Petrarca che dedicò a Tomaso Salernitano, Presidente della Regia Camera di Napoli; Magnificat (1591)a quattro voci; Antologia Corona di villanelle (1570); I Fiori della poesia…(1593) nel quale nel quale fa una disanima delle opere di Virgilio Ovidio, Horatio e L’oracolo della lingua latina Nel 1598 Marc’Antonio Mazzone donò alla cattedrale di Miglionico il polittico di Cima da Conegliano1460-1518

Carlo Gesualdo da Venosa (1563-1613): i suoi madrigali sono universalmente eseguiti e studiati; eminenti compositori hanno parafrasato la sua musica con risultati assai elevati, fra i quali vanno ricordati Richard Wagner (1813-1883) e Igor Stravinskij (1882-1971); numerosi sono i suoi biografi di ogni tempo; esperti cineasti e documentaristi degli ultimi sessanta anni hanno certificato la sua vita artistica e avventurosa;



Giovanni Maria Trabaci (Irsina, 1575-Napoli, 1647), musicista dei primati: primo italiano chiamato a dirigere la Real Cappella Vicereale di Napoli, rompendo una secolare tradizione che aveva visto a quel posto Maestri spagnoli e fiamminghi; primo dedicante di lavori musicali ai santi anziché ai colendissimi padroni; prima del 1634 compone musicalmente le quattro Passioni evangeliche in forma drammatica cui la storia ufficiale non se ne ancora ricordato accordando tale primato al tedesco Heinrich Scütz (1585-1672) avendo composto solo nel 1661 la sua prima Passione in forma dialogata tra i soliloquentes e il coro;

L’Abate Regio, il protonotario apostolico Gregorio Strozzi (Sanseverino Lucano, 1616?-Napoli?, dopo il 1687) autore, tra l’altro, di una prassi musicale di impronta speculativa con la quale egli mette in relazione i tetracordi di elezione pitagorica, l’armonia delle sfere e i dodici modi del canto gregoriano; anche egli dedica i suoi lavori musicali alla sfera degli Arcangeli e alla SS. Trinità piuttosto che genuflettersi ai colendissimi padroni;

Gian Donato Oliva (Tursi, 1655 ca. – Napoli, 1717?), dal novembre del 1682 Maestro di Cappella nel conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo di Napoli, nel quale era stato alunno. È autore di pregevoli Cantate barocche sacre e profane;

Giacomo Sarcuni (Matera nel 1690- Napoli, 165). Dal 1716 al 1758, anno della sua morte, salvo alcune interruzioni, è M° di Cappella del Duomo di Napoli e al conservatorio della Pietà dei Turchini, nonché membro della Congregazione dei Musici della quale, nel’34, ne diventa governatore. È autore del dramma sacro L’Umiltà premiata di Santa Elisabetta d’Ungheria (libretto di Nicola Corvo, l’autore della Nigra sum sed formosa, ossia Il Cantico della Bruna di Matera, in napoletano); l’opera Santa Fortunata Vergine e Martire , Cantate profane e musica sacra.

Antonio DUNI (Matera,1700-Schwerin, dopo il 1766), figlio di Francesco, apprese i primi rudimenti musicali alla scuola della Cappella Musicale della Bruna di Matera diretta da suo padre. All’età di undici anni fu condotto a Napoli ove frequentò il conservatorio della Pietà dei Turchini dove, nel 1718, dopo aver preso il titolo di maestro di cappella napolitano lasciò l’Italia in cerca di fortuna recandosi dapprima alla corte di Treviri, poi a quella di Madrid, dove venne nominato maestro di cappella e insegnante del figlio del Duca di Ossuna e dove, nel Real Teatro del Buen Retiro, fece rappresentare due zarzuele , Locuras hay que dan juicio y sueños que son verdad (libr. Antonio de Zamora, 23-2-1726) e Santa Ines di Montepoliciano (libr. M. F. de Armeso, 25-12-1727). Rappresentò sue opere musicali a Praga, Londra, Parigi. Nel 1757 fu nominato professore di Musica e Canto all’Università di Mosca dove fondò il Complesso corale – strumentale che, a distanza di oltre duecento cinquanta anni è operante e porta il nome del suo fondatore;



Egidio Romualdo Duni (Matera, 1709-Parigi, 1775) universalmente ritenuto il padre dell’Opéra-comique; nel 1754 viene chiamato alla corte del ducato di Parma nella duplice veste di Maestro di cappella di quella corte e insegnante della figlia dell’Infante Filippo, colei che nel ’60 sposa Giuseppe II, futuro imperatore d’Austria;

Paolo Festa (Matera, 1710 – 1772) uno dei più singolari sacerdoti musicisti materani per bizzarria. Il temperamento deciso e a volte assai brioso della sua personalità si riflette,spesso, nella sua produzione musicale religiosa come nel salmo Dixit Dominus Domino meo per soli, coro, orchestra e organo; Messa di Gloria con lo stesso organico; Christus per soprano, coro e organo, (composto nel 1761 Per uso dell’Illustrissimo e Reverendissimo Capitolo di Matera).

Diego Capuano (1741-1830) che dal 1772, per oltre cinquant’anni, ha diretto la Cappella Musicale della Bruna di Matera la scuola di canto figurato nel Seminario Diocesano. Ha composto dotta e gradevole musica per feste civili e religiose della città;

Michele Alisio Enrico Carafa, Principe di Colobraro (Napoli, 1787-Parigi, 1871), contemporaneamente allievo dell’Accademia Militare della Nunziatella e del Collegio Musicale San Sebastiano di Napoli; giovanissimo compose drammi musicali che rappresentava nel teatro domestico di famiglia; nel 1807 intraprese la carriera militare partecipando, in qualità di ufficiale, al fianco di Gioacchino Murat (spedizione di Calabria e di Sicilia) e di Napoleone Bonaparte (1812, campagna di Russia); nel ’20 abbandona la divisa militare ricominciando a comporre opere in musica che fa rappresentare nei grandi teatri d’Europa; specialistiche biblioteche europee custodiscono centinaia di suoi lavori musicali;

Don Filippo Cortese (Giovinazzo, 1838-1889), dirige per dieci anni la Cappella Musicale della Bruna di Matera, impartisce lezioni di canto figurato nelle classi del Seminario Diocesano, compone musica per il liceo “Emanuele Duni”. Ci rimane un suo fondo di oltre cinquecento opere musicali, fra le quali, almeno cinquanta composte per riti religiosi della Cattedrale di Matera e per ludi e celebrazioni a carattere culturale espresse a Palazzo Lanfranchi della medesima città;

Emanuele GIANTURCO (Avigliano, 1857- Napoli, 1907) Nelle tregue della vita ufficiale più volte partecipò ai concerti con sua moglie, violinista, accompagnandola al pianoforte; compose musica per piccola orchestra formata prevalentemente dai suoi numerosi figlioli, tutti con laurea universitaria e studi musicali. Dalle dediche recanti in calce ad alcune delle sue partiture musicali si può dedurre che siano state composte per lieti eventi, particolari anniversari familiari (A mia figlia Adriana, Alla signorina Rosa Miraglia, Alla nuova e simpatica cuginetta Bice Ponchiain), visite di ragguardevoli politici (marchesa Rudinì, consorte di Antonio Starabba, presidente del Consiglio dei Ministri). La Sonata in si minore per violino e pianoforte (1888), fu dedicata al commendatore Giovanni Masucci che in quell’anno aveva dato alle stampe l’interessante lavoro giuridico, Dell’azione penale e commerciale secondo il nuovo codice di commercio. La Ballata in do diesis minore, composta sempre nel medesimo anno, la consacrò All’illustre Maestro Paolo Serrao, suo insegnante di composizione. È una pagina musicale d’intonazione narrativa campeggiata da momenti di decisa impronta onomatopeica. L’ondulante portamento melodico interrotto, a volte, da lunghe pause e da repentini incisi dal piglio impetuoso, sembra voglia cantare una medievale leggenda di mare dagli arcani risvolti. La Gavotte e Musette è una leggiadra danza che, nel 1891, Gianturco dedicò alla marchesa Rudinì

Vincenzo Ferroni (Tramutola Pz, 1858-Milano, 1934), allievo di Jules Massenet (1842-1912), autore di musiche assai raffinate ed insegnante (Conservatorio musicale di Milano) dei più noti compositori italiani del Novecento (Felice Lattuada, Ettore Panizza, Riccardo Pick-Mangiagalli).

Leonardo De Lorenzo (Viggiano, 1875- Santa Barbara, California, 1962), flautista, compositore, didatta e trattatista, diplomato nel conservatorio San Pietro a Maiellaha operato in Paesi d’Europa, in Australia e, principalmente, negli Stati Uniti d’America. Come esecutore venne ammirato anche da Gustav Mahler; la sua produzione musicale ha interessato varie Case editrici, principalmente, americane. Assai brani per flauto e pianoforte sono negli archivi dell’Istituto Centrale per il Beni Sonori ed Audiovisivi di Roma.

Determinati concerti avranno degna collocazione con letture di poesie, di brani letterari ed esposizioni di pitture o di sculture attinenti alle musiche in programma.

Fanno parte del cartellone quei compositori italiani e d’Oltralpe che hanno musicato Luigi Tansillo, Orazio e Ascanio Persio, Francesco Mario Pagano, Nicola Sole, Laura Beatrice Oliva Mancini e, soprattutto, Quinto Orazio Flacco. Specialissima attenzione avranno quei Compositori dello scorso millennio interessati alla metrica ed al pensiero di Quinto Orazio Flacco (Nel febbraio 2022 è in programma il primo dei Concerti ‘Amori e umori di Orazio’ recitati e modulati in idiomi diversi).



Il programma prevede ricordare tre valorosi Sottintendenti che hanno ben operato a Matera nei decenni centrali del secolo XIX lasciandovi tangibili testimonianze di natura poetico-musicale: Nicolò Jeno de’ Coronei, Giovanni Battista Chiarini e Giovanni Battista Cely Colajanni.

Il cavaliere Nicolò Jeno de’ Coronei, autore tra l’altro delle “Rapsodie di un poema albanese” (1866) e della pubblicazione con proprie note ed interpolazioni del Sinodo matarrese (1567) voluto dall’arcivescovo Sigismondo Saraceno, va elogiato per essere stato uno dei più decisi sostenitori a favore della realizzazione delle Ferrovie Calabro-Lucane.

Il cavaliere Giovanni Battista Chiarini nel 1851 pubblica a Napoli con la Stamperia del Fibreno una documentata “Antologia Politico-Storica” in otto volumi sull’opera omnia di Cajo Cornelio Tacito (54-134); nel 1856 pubblica con proprie annotazioni “Notizie del bello dell’antico e del curioso della città di Napoli” in nove volumi che il canonico Carlo Celano (Napoli, 1617-1693) duecento anni prima aveva redatto con una ben documenta storia civile e artistica del Regno di Napoli dalle origini alla seconda metà del secolo XVII; nel 1843 volle la realizzazione delle corone d’oro della Madonna Bruna e Bambino di Matera e solennizzare con adeguata musica l’incoronazione della medesima. Nell’occasione pretese a Matera il maestro Vincenzo Fioravanti che per l’evento compose la Messa della incoronazione a sei voci, coro e orchestra, i Vesperi per soli coro e orchestra e l’azione sacra Il sacrificio di Jefte su libretto del conte palatino napoletano, Francesco Genoino.

Giovanni Battista Cely Colajanni, Cavaliere dell’Ordine Costantiniano, generalmente conosciuto come saggista e autore del dramma tragico Giancarlo Tramontano conte di Matera, ha al suo attivo libretti di melodrammi messi in musica dal napoletano Vincenzo Battista; alcuni titoli: Emo, Irene, Margherita d’Aragona, Rosvina de la Foret, tutti rappresentati nei grandi teatri di Napoli, Venezia, Genova, Milano. È autore della popolare marinaresca in dialetto napoletano Voca voca musicata dal Maestro Pietro Labriola (Napoli, 1820 – 1900).

Lucania Musicale è il titolo di un ciclo di trasmissioni che nel 1983-4 venne prodotto dalla RAI Sede Regione Basilicata Radiotelevisione Italiana e trasmesse dall’emittente della medesima con la regia di Beatrice Volpe. Le trasmissioni riscossero grande successo di ascolto; dal Vaticano venne chiesto a RAI Regione Basilicata novanta minuti di musica religiosa di Autori Lucani, come preludio alla Via Crucis di Papa Giovanni Paolo II del Venerdì Santo 1983 (trasmesso sul nazionale); il 23 novembre del medesimo anno, il Rettore Cosimo Damiano Fonseca, durante la cerimonia dell’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi della Basilicata, presente Sandro Pertini, sostenne che in Regione, l’evento culturale dell’anno era stato il ciclo delle trasmissioni RAI Lucania Musicale di Pietro Andrisani.

Eccetto i mesi estivi e le festività natalizie e pasquali, i concerti di “Lucania Musicale” hanno continuato la propria vita artistica il sabato pomeriggio al Circolo Culturale “Giustino Fortunato” di Napoli, via Raffaele Tarantino. Nel 2016, col trasferimento del sottoscritto, da Napoli a Montescaglioso, l’attività culturale col medesimo titolo ha operato a Matera, Palazzo Viceconte, ex Venusio.



Le stagioni concertistiche dell’Associazione Culturale “Lucania Musicale” a Matera, Palazzo Viceconte, hanno inizio l’undici dicembre del 2016, con uno spettacolo dedicato alla memoria del compianto Professore Lucio Marconi. Titolo: La poesia di Nicola Sole interpretata da Giuseppe Verdi e dalla Scuola musicale napoletana di Saverio Mercadante. Sottotitolo: Poesia e musica nel Regno di Napoli alla vigilia dell’Unità d’Italia; fra gli interpreti, il mezzosoprano Gianna Racamato. Presenta Rocco Brancati, giornalista.

Programma ottobre – dicembre 2021

Sabato, 9 – 10 – 2021 ore 19

Enzo De Filpo, pianoforte

DANZAS Y TANGOS

Federico MOMPOU (1893 -1987) Fetes Lointaines

Erik SATIE (1866- 125) Je te veux. ,

Enrique GRANADOS (1867 – 1916) Danza spagnola n. 5

Manuel De FALLA (1876 – 1946) Danza rituale del fuoco

Astor PIAZZOLLA (1921 – 19992) Espaciones Portenas:

(Primavera Portena, Verano Porteno, Otono porteno, Invierno porteno) Mumuki

Sabato 23 10 2021-09-28 ore 19

Mattia Cuccillato, viola Lucrezia Merolla, pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Robert Schumann (1810- 1856)

Rebecca Clarke (1886-1979)

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Sabato, 6 11 2021 ore 19

Alessandro Cancellieri, clarinetto – Vito Venezia, pianoforte

Musiche di Francis Poulenc, J. Waler, H. Ferguson, Nino Rota

Sabato, 6 novembre, ore 19

Duo Marta Di Lena flauto, Francesca Troilo arpa

Musiche di Giaacomo Puccini,George Bizet, Maurice Ravel, Nino Rota, Ennio Morricone, Henry Mancini

Sabato, 20 novembre, ore 19

Raffaele Bifulco flauto – Claudia Minieri pianoforte

Musiche di Carl Emanuel Bach, Gaetano Donizetti, Gabriel Fauré, Leonardo De Lorenzo,Emanuele Krakamp

Sabato, 13 12 2021 ore 19

Biagio Andriulli, pianoforte

Musiche di Robert Schumann,Wolfgang Amadeus Mozart Fryderyk Chopin,

19 dicembre, ore 19

Maria Carla Curia, soprano Maurizio Agostini, pianoforte

Musiche di Maurizio Agostini, Saverio Mercadante e della sua Scuola