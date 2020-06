Quando si lavora con serietà, mettendo da parte la dimensione social alimentata dall’epidemia del virus a corona, e si guarda alle esigenze reali del mondo della musica e di tutto quanto è legato alla stagione dei concerti ,dagli artisti al pubblico, dalle diverse figure che contribuiscono sul piano tecnico e operativo al successo degli eventi, significa che la ripresa verso la normalità è possibile. L’Onyx jazz club, con il suo Gezziamoci, c’è ed è una delle poche realtà a confermare – pur con un calendario contenuto- la manifestazione. Umbria jazz per esempio si farà, con un programma ridotto, probabilmente in ottobre. Luigi Esposito e Nicola Palermo, nella sede storica di via Cavalieri di Vittorio Veneto, tra locandine, cd, trofei, quadri, ritagli di giornali, sono la conferma che si va avanti e che non sono soli, con una mano venuta dal Comune di Matera, rappresentato dall’ assessore comunale alla Cultura, Marianna Dimona, dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e Paesaggio di Basilicata rappresentata dall’architetto Biagio Lafratta e da Patrizia Minardi, dirigente dell’Ufficio sistemi culturali e turistici della Regione Basilicata. Uno sforzo comune alla vigilia del 2 Luglio e un esordio in cartellone con un omaggio ai suoni della Festa Bruna, che quest’anno si svolgerà con un programma ridotto a causa delle restrizioni imposte dall’epidemia da covid 19. E’ così che prenderà il via a Matera domenica 28 giugno, presso l’ex ospedale San Rocco, la XXXIII edizione del jazz festival di Basilicata ” Gezziamoci”. La manifestazione di quest’anno, denominata LucanaMente, coinvolgerà in prevalenza- ha detto il presidente del sodalizio Luigi Esposito- artisti della nostre regione, penalizzati dagli effetti del coronavirus. Ma abbiamo mantenuto i gemellaggi con Nuoro, che ha un proprio festival, con Lecce dove opera l’etichetta musicale Dodici Luce per alcuni scambi musicali previsti nel festival. A Matera ospiteremo in agosto gli amici potentini di ” Gocce d’autore” e faremo una tappa a Genzano di Lucania per marcare il rapporto con i tanti centri della Basilicata”. Il Gezziamoci 2020 prevede fino al 18 dicembre 21 date e 23 concerti, che a Matera saranno ospitati in chiostri, piastre e terrazzi.



IL PROGRAMMA

Gezziamoci 2020 Il Jazz Festival di Basilicata – XXXIII edizione

LucanaMente

Con MATERA/NUORO/GENZANO/LECCE/POTENZA

Matera, domenica 28 giugno 2020 – Ex Ospedale San Rocco ore 19.30

GEZZIAMOCI E LA FESTA DELLA BRUNA

Il significato della Festa ai tempi del Covid-19

Intervengono: Marianna Dimona, Assessore al Turismo Comune di Matera – Bruno Caiella Presidente Comitato Maria Santissima della Bruna – Guido Tortorelli responsabile della comunicazione comitato MSSB – Raffaele Pentasuglia costruttore del carro trionfale 2018/2019 – Eustachio Santochirico costruttore del carro trionfale 2020/2021 – rappresentante dei cavalieri S.S. della Bruna – Rossella Tosto TRM network

Coordinamento a cura di OnyxLibro Presidio del Libro Matera

Il saluto alla Festa di Paolo Fresu Cittadino Onorario di Matera

Le Produzioni originali del Gezziamoci

➢ I SUONI DELLA FESTA. il racconto sonoro del giorno più lungo di Matera

➢ DIARIO SONORO DI UNA GIORNATA DI FESTA a cura di Boris Savoldelli, voce e manipolatore sonoro

Matera, sabato 11 Luglio – Rione Pini – Piazza Dama (piazzetta in Via Marcello Morelli)

SUONI DEL FUTURO PROSSIMO Paesaggi sonori

Presentazione del progetto con i partecipanti alla call

Concerto dai Balconi: Giorgio Bianco, chitarra.

Laboratorio di lettura: “Il Fabbricante di Suoni” vietato ai maggiori di anni 15. A cura di Elena Esposito

I Bambini dialogano con Alessandro Ricci, scrittore del libro “Il Fabbricante di Suoni” Arpeggio Libero

Il racconto di una città attraverso i suoi suoni. Suoni del Futuro Prossimo (Tra passato e presente).

Presentazione dell’LP Suoni del Futuro Remoto e proiezione del video SFR

Passeggiata nel Rione di Serra Venerdì – OnyxAmbiente

Matera, sabato 18 Luglio – Rione Pini Piazzetta della Scacchiera

GIORNATA MONDIALE DELL’ASCOLTO

Qual è il suono di Matera? Presentazione dei risultati della mappatura sonora della città

Passeggiata Sonora

Note dai balconi: Fabio Lacertosa, tromba effetti elettronici

Matera, sabato 25 Luglio – Rione Pini Piazzetta della Scacchiera

JAZZ E CARTONI ANIMATI

Incontro con Fabio Lacertosa

Note dai Balconi: Nino Locantore Sax Quartet

Genzano, sabato 1 Agosto

GE(N)ZZIAMOCI – IL GEZZIAMOCI A GENZANO

Passeggiata dalla Fontana Cavallina a capo d’acqua (OnyxAmbiente)

ONYX QUARTETTO

Kevin Grieco, chitarra elettrica

Nicolò Petrafesa, piano elettrico

Vito Faretina, basso elettrico

Graziano Pennetta, batteria

OSPITE Gianfranco Menzella – sax tenore

22 agosto ore 18

LAMUSICACHECIPIACE

Tre regioni a confronto per lo sviluppo del territorio: Basilicata, Sardegna e Puglia

Onyx Jazz Club Matera – Nuoro Jazz festival – Dodicilune etichetta discografica, Lecce

Web conference in diretta streaming su FaceBook e YouTube

Nuoro 26 agosto

LA SARDEGNA INCONTRA LA BASILICATA

il Gezziamoci, il jazz festival di Basilicata al Nuoro Jazz Festival

H-OWL PROJECT

Rossella Palagano, voce – Nicolò Petrafesa, pianoforte – Vito Faretina, basso – Graziano Pennetta, batteria

Matera, Venerdì 28 agosto – Terrazzo Palazzo Lanfranchi

Ore 20 – LA BASILICATA INCONTRA LA SARDEGNA

Il Nuoro Jazz Festival al Gezziamoci, il Jazz Festival di Basilicata

Direttamente dai Seminari e Festival NUORO JAZZ, i vincitori della borsa di studio 2019:

BUTTERFLY CLUSTER

Francesco Panconesi, sax

Paolo Petrecca, tromba

Alessandra K. Soro, voce

Gianluca Palazzo, chitarra

Kim Baiunco, contrabbasso

Fabrizio Fiore, batteria

Ore 21.30 –AMARI LUCANI

Gianfranco Menzella, sax tenore

Sandro Savino, pianoforte

Giuseppe Venezia, contrabbasso

Pasquale Fiore, batteria

Matera, Sabato 29 agosto – Terrazzo Palazzo Lanfranchi

Ore 18.30URBAN SOUND DAL TERRAZZO Antonello Fiamma

Ore 20 – INTERACT QUINTET

Pino Melfi, tromba

Giulio Martino, sax

Francesco Marziani, Pianoforte

Marco de Tilla, contrabbasso

Massimo del Pezzo, batteria

Ore 21.30 -PIERLUIGI BALDUCCI | L’EQUILIBRISTA

Pierluigi Balducci, basso elettrico

Robert Bonisolo, sax tenore

Fabrizio Savino, chitarra

Dario Congedo, batteria

In collaborazione con l’etichetta discografica DodiciLune

Matera, Domenica 30 agosto – ore 5

ore 5.00 Appuntamento ore 5.00 in Piazza della Visitazione – Automuniti.

COLLAUDI SONORI ALL’ALBAEscursione nel Parco della Murgia Materana

Olivier Romaniello

Matera, Domenica 30 agosto – Terrazzo Palazzo Lanfranchi

Ore 20 – THE DOORS, DOUBLE QUARTET

esecuzione per 4 musicisti e 4 pittori

Toni de Giorgi, pianoforte

Pepi Romaniello, sax

Olindo Linguerri, batteria

Bruno Pace, contrabbasso

In collaborazione con il Circolo Culturale Gocce D’Autore, Potenza

Ore 21.30 – IL CAROSELLO IN JAZZ

Il nuovo e originale progetto musicale ideato da Pasquale Mega è una rivisitazione in chiave jazzistica di brani tratti da alcuni tra i più famosi spot pubblicitari del mitico CAROSELLO degli anni ’50 e ’60.

Sabino Fino, sax tenore e sax soprano, arrangiamenti

Claudio Chiarelli, sax contralto

Pasquale Mega, pianoforte

Gianluca Luisi, vibrafono

Camillo Pace, contrabbasso

Giovanni Angelini batteria

Matera, Mercoledì 23 settembre ore 17.30

SOMMELIER DELLA MUSICA: ascolto orizzontale di “Little Girl Blue” di Rodgers & Hart

Lezioni a cura di Luciano Vanni

Venerdì 26 settembre ore 17.30

LEZIONI DI JAZZ: Miles Davis

a cura di Pasquale Mega

Matera, Sabato 10 ottobre ore 17.30

Presentazione del Libro LA STORIA DEL JAZZLuigi Onori Riccardo Brazzale Maurizio Franco.

Prefazione di Pupi Avati

interviene Luigi Onori

(editore Ulrico Hoepli, Milano; pp. 550 ca)

Oltre un secolo di musica afroamericana – quella di Parker, Davis e Coltrane – raccontato dalle “radici” fino alla contemporaneità

Matera Mercoledì 14 ottobre ore 17.30

SOMMELIER DELLA MUSICA: ascolto orizzontale di ‘Blackbird’ dei Beatles

Lezioni a cura di Luciano Vanni

Matera Mercoledì 11 novembre ore 17.30

SOMMELIER DELLA MUSICA: ascolto orizzontale di “A-Change Is Gonne Come” di Sam Cooke

Lezioni a cura di Luciano Vanni

Matera, Mercoledì 16 dicembre ore 17.30

SOMMELIER DELLA MUSICA: ascolto orizzontale di “I Shall Be Released” di Bob Dylan

Lezioni a cura di Luciano Vanni

Matera, Venerdì 18 dicembre – Casa Cava ore 20.30

H-OWL PROJECT

Presentazione del CD etichetta Onyx

Rossella Palagano, voce

Nicolò Petrafesa, pianoforte

Vito Faretina, basso

Graziano Pennetta, batteria

Prevendite dei concerti a Matera:

• Ambarabà – via Cappelluti, 9 Matera

• Casa Cava – via San Pietro Barisano, 47 Matera (Sasso Barisano)

• Cartoleria Montemurro – via delle Beccherie, 69 Matera tel. 0835 33.34.11 (diritti di prevendita)

• Ferula Viaggi – via Cappelluti, 34 Matera tel. 0835 33.65.72

• Libreria Mondadori – piazza Vittorio Veneto, 16 b Matera tel. 0835/344062

Prevendite Online su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/)

I Luoghi:

Casa Cava: Matera, via San Pietro Barisano, 47 (Sasso Barisano) – 0835/336733

Terrazzo Palazzo Lanfranchi, Matera, via Ridola n. 45

More info: comunicazione@onyxjazzclub.it Onyx Jazz Club – via Cavalieri di V. Veneto, 20_Matera 331 4711589 – 324 0561747 info@onyxjazzclub.it www.onyxjazzclub.com

FACEBOOK: Onyx Jazz Club

INSTAGRAM: @onyxjazzclub

Gezziamoci: a cura dell’Onyx Jazz Club – OnyxLibro – OnyxAmbiente

In collaborazione con Regione Basilicata. Dipartimento Presidenza. Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale – Comune di Matera – APT Basilicata – Museo di Palazzo Lanfranchi – Polo Museale Regionale della Basilicata, Matera – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata – I Jazz (Associazione Nazionale di Festival Jazz Italiani) – Nuoro Jazz – Dodicilune Edizioni Discografice & Musicali, Lecce – Casa Cava – OnyxAmbiente – OnyxLibro Presidio del Libro Matera – Associazione Amici del Parco della Murgia Materana – Circolo Culturale Gocce d’Autore, Potenza