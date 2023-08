Lottare, per non morire come siamo nati…L’invito ai giovani di Giuliano Dimilta

Il mondo si può cambiare a cominciare dai noi stessi, se lo vogliamo e se abbiamo ben chiaro cosa vorremmo che fosse per noi e per i nostri figli, per liberarci dalla schiavitù del bisogno e per evitare che altri decidano per noi. E per farlo occorre guardare in faccia la realtà, lottare,evitando di voltarsi dall’altra parte o di chinare il capo facendo finta nulla. La storia dell’accetturese Giuliano Dimilta , che fu deportato in Germania, perché non volle aderire alla Repubblica sociale italiana, e tutto quanto mise in pratica tornando a casa, facendo politica con e dentro il Pci e nella Camera del Lavoro, rappresentano un valido esempio di uomini che non si arrendono e guardare gli altri negli occhi e nel cuore fino all’ultimo, con la stessa tenacia con cui i ‘’maggiaioli’’ portano a termine l’antico rito del Maggio. E quello di Giuliano, protagonista del secolo breve, è un esempio che si possono prendere a calci luoghi comuni, malasorte e ipocrisie. A raccontarcelo è il collega Emilio Salierno, raccogliendo quell’invito alla lettura del ‘’Circolo Panevino’’ di Aliano a leggere il libro di Vincenzo Dimilta ‘’ In una vita’’. Del resto il papà Giuliano, come una quercia secolare, che ha messo radici e che non intende recidere,ha affrontato sfide di ogni tipo, forgiate da una natura che si rinnova per il futuro. Per i giovani il dovere di fare altrettanto, di provarci, senza risparmiarsi per sé, per gli altri, per un territorio che si va spopolando. E’ questa l’eredità di Giuliano Dimilta.

Vincenzo Dimilta propone una vicenda densa e appassionante, quella del padre Giuliano, di Accettura, scomparso nel 2015, medaglia d’onore alla memoria conferitagli dal Presidente della Repubblica per essersi rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Giuliano prende parte al secondo conflitto mondiale e conosce il campo di concentramento. Una volta fuori dall’inferno, si spende per l’emancipazione della sua Accettura.

Cerca costantemente la giustizia nel suo percorso di padre, contadino, emigrante in Belgio nelle miniere, sindacalista e militante politico. Un uomo che odia i compromessi e mette al centro della sua attività poliedrica il rispetto dei diritti e dei doveri.

Il romanzo “In una vita” /Una storia del secolo breve/, di Edizioni Transumanti, dà la possibilità di scoprire il personaggio “Giuliano a Marzänë” e di rituffarsi nelle pieghe del periodo che va dalla Prima Guerra Mondiale alla caduta del Socialismo reale. Il comunista “non degno del sacramento cristiano” è una figura di grande statura morale ed emerge dal libro che, con estremo amore e trasporto, ma anche con grande lucidità storica, propone il figlio Vincenzo, ingegnere e docente, non dimenticato sindaco di Accettura.

Il protagonista appartiene a un secolo di grandi passioni e tormenti, di ideologie e contrapposizioni, di speranze e fallimenti. Crede negli uomini, nella capacità di riscatto e nella necessità di adoperarsi per gli altri, sotto la bandiera della giustizia e della vita giusta, dei valori umani e della democrazia. Sta con gli ultimi, che gli altri mettono alla porta, li difende con spirito costruttivo e altruista. Si espone, senza paura di incrociare il negativo, per cercare la verità.

Il libro “In una vita” è indubbiamente il viaggio di tutta una vita, o forse di più vite, di un uomo che, senza illusioni e vanità, è perennemente in cammino per trovare e dare risposte. Parte da Accettura, dai campi di grano del paese del Maggio, e si snoda attraverso le storie familiari, le amicizie, la seconda guerra mondiale, i campi di deportazione, le ingiustizie, le miniere delle Fiandre, la lotta tra i partiti e quella con una Chiesa retrograda, “ancora dogmatica e conservatrice”, sino alla militanza politica di Giuliano, che con gli amici d’infanzia dà vita alla sezione accetturese del Partito Comunista Italiano (“spinto non dall’indottrinamento ideologico ma da un moto dell’animo). La politica è per Giuliano servizio e non privilegio e dalla Camera del Lavoro, sua seconda casa, “non andava via prima di aver dato una risposta a tutti coloro che ne avevano bisogno”.

Un viaggio contenente dialoghi emozionanti e una interessantissima varietà di ritratti umani e di poetiche descrizioni ambientali, che si chiude ad Accettura, dove tutto è iniziato, (“la lunga e scomoda strada del ritorno”). Giuliano non vuole proprio ricadere nella schiavitù del bisogno, dopo che si è liberato da quella del lager.

Nel libro c’è la tenerezza e l’incanto di una società che, come scrive l’autore, pare eclissarsi “nelle solitudini contemporanee”. Un chiaro richiamo alla distruzione dei meccanismi sociali consumatasi nei decenni, che innesca anche la dimenticanza del passato e l’assenza di certezze valoriali.

A chi ritiene che “il mondo era e il mondo sarà”, Giuliano ribatte: “Non vogliamo morire come siamo nati. Abbiamo il diritto e il dovere di provare a cambiare per noi e anche per voi che non ci credete e che criticate la parte sbagliata. Tutto questo lo facciamo anche per quelli che verranno dopo”. Ecco, la storia di Giuliano a Marzänë, oggi, serve soprattutto ai giovani per cercare di dare una nuova direzione a un mondo che, nuovamente, gira male. (Emilio Salierno)