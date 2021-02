Ne abbiamo parlato in occasione dell’anno di Matera capitale europea della cultura https://giornalemio.it/cultura/sogni-sudore-e-salento-nellarte-di-lorenzo-calogiuri/” e l’artista salentino Lorenzo Calogiuri da Lizzanello (Lecce) ritorna con una iniziativa social per promuovere sul canale dedicato youtube https://youtu.be/K4AHPkMcbfo quelle creazioni ”immacolate” che segnano la dimensione pluridimensionale dello spazio e del tempo, dove segni, sensazioni e luce si fondono per lasciare una traccia indelebile per quanti sanno sentire e apprezzare. Non vi resta che iscrivervi al canale e fare passaparola…