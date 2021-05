…potrebbe mettere tutti d’accordo, con la riproposizione nella ex capitale sabauda e in replica,questa estate, per i graditi ospiti piemontesi del pregevole lavoro teatrale messo in scena due anni fa https://giornalemio.it/cultura/chitaridd-torna-con-talia-teatro-e-denuncia-i-paradossi-di-giustizia-e-legalita/”/ dalla compagnia diretta da Antonio Montemurro.



E questo dopo la diatriba scoppiata nei giorni scorsi tra il senatore materano Saverio De Bonis e la direzione del Museo di Antropologia criminale ” Cesare Lombroso” di Torino, che hanno coinvolto anche il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini. Un Museo che abbiamo avuto modo di visitare qualche lustro fa sulle tracce del ‘cranio’ del concittadino Eustachio Chita ‘Chitaridd’ (si scrive e si pronuncia con una R), noto come il ‘brigante’ di Matera. Una querelle sulla richiesta di chiusura non nuova di quel Museo, legata a studi e impostazioni fisiognomiche lombrosiane che inquadrava ”il delinquente nato” per le caratteristiche somatiche di tanti soggetti fuori dalle legalità costituita, per un motivo o per un altro, e tra questi anche i tanti briganti meridionali. Questione ritornata in auge con la rilettura storica di quegli anni e su cosa significò veramente il brigantaggio.



E il lavoro di Pino Aprile, in particolare, ha contribuito e non poco a rivedere i capitoli sullo stato unitario, tra annessioni, plebisciti e repressioni dell’esercito sabaudo nei confronti dei ”briganti” con le connivenze locali (naturalmente) in danno delle popolazioni. Deportazioni, fucilazioni, impiccagioni e anche studi lombrosiani… E allora aldilà delle polemiche a distanze, che riportiamo in breve più avanti, è giusto che anche il povero ” Chitaridd” con la sua storia e le riflessioni di quella pièce teatrale a lui dedicata metta pace. Non a colpi di schioppettate, descritte nel lavoro di Niccolò De Ruggieri, ma con un invito alla legalità, al rispetto e al riconoscimento degli errori del passato e quella del museo antropologico, piaccia o no, fa parte della storia del BelPaese. Alla stessa stregua di musei, rocche e carceri, che hanno ospitato delitti eccellenti, scabrosi, stanze e strumenti di tortura in vicende che hanno coinvolto Chiesa, Stato, consiglieri e consigliori. Naturalmente invito alle rappresentazioni anche al Ministro Dario Franceschini, coinvolto – come accaduto per il progetto di Invitalia per Murgia Timone- in questa vicenda dai contendenti. Per ora visita al Museo torinese del senatore De Bonis, con un invito alla direzione museale a visitare la Città dei Sassi che ha tanta storia nell’habitat rupestre, nei rioni Sassi e nel museo archeologico ”Domenico’ Ridola” sull’antropologia del passato.



ALCUNI PASSAGGI DEL CONTENZIOSO, RISPARMIANDOVI LE SEQUENZE SOCIAL

LOMBROSO, DE BONIS: “CHI DICE CHE NON SO DI COSA SI PARLA? VISITERÒ AL PIÙ PRESTO MUSEO”

“Sulla mia richiesta di chiusura del Museo Lombroso alcune testate a trazione nordista mi attaccano appellandosi alle solite argomentazioni trite e ritrite e ai soliti pregiudizi duri a morire. Chi ha detto che io non conosca ‘i progressi della scienza’? E poi, se è vero che non ho ancora visitato fisicamente il museo, è vero anche che mi sono ben documentato con il vastissimo materiale e le diverse sentenze che mi sono state inviate. Non parlo a vanvera, è mio costume informarmi bene prima di intervenire su qualsiasi questione. Non hanno davvero altri argomenti per difendere il loro amato museo degli orrori? E in ogni caso visiterò al più presto il Museo assieme a membri del Comitato No Lombroso. Spero che il direttore vorrà dialogare in maniera costruttiva”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, il quale pochi giorni fa ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura Dario Franceschini per valutare l’opportunità di chiudere il Museo Lombroso di Torino.



LA REPLICA IMMEDIATA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTESE

TAKE ANSA

“E’ inaccettabile che un senatore

senza conoscere il museo e il suo contesto territoriale ne

chieda la chiusura. Sarà mia premura prendere contatto con il

Museo di antropologia criminale oltre farci visita, per valutare

con la sua direzione, quali possono essere le necessità della

struttura per farlo rivalutare oltre i confini di Torino”. Il

presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano

Allasia, replica così al senatore Saverio De Bonis.

“Scriverò poi al ministro della Cultura Dario Franceschini di

venirlo a visitare per rendersi conto in prima persona della sua

peculiarità e caratteristica unica nel suo genere – aggiunge

Allasia, esponente del Carroccio -. Soffermarsi a teorie

ottocentesche oramai lasciate ai libri di storia, come ha fatto

il senatore, vuol dire non cogliere l’essenza stessa del museo,

che rappresenta un’istituzione riconosciuta per il suo ruolo

storico e scientifico in tutto il mondo”.