L’Occse ricorda: C’è una memoria ”magnogreca” nel nostro futuro

E la arcinota citazione di Tucidide, che fa il paio con quella ricorrente che un ”popolo senza memoria è senza futuro”, non può che aprire una ampio orizzonte sulla necessità di conoscere, prima di tutto, la nostra storia- a cominciare dalla Magna Grecia- dove Pitagora ha insegnato, vissuto e lasciato un patrimonio di saperi senza tempo. L’iniziativa che Occse della Magna Grecia ha organizzato per il 2 febbraio presso la Torre di Matera di Metaponto è di quella che coinvolge, per una intera giornata, i giovani come riporta la nota pubblicata sulla pagina social di Occse. Parola d’ordine, è il caso di dire, è nè poteva essere diversamente, la lingua greca. Senza dimenticare usi e costumi. Pitagora continua a pensare a tutti… a cominciare dall’infaticabile Pino Barberino e da quanti lo supportano nel progetto dell’Associazione



LA GIORNATA DI STUDI

Parte da una citazione di Tucidide il progetto dell’Associazione “OCCSE della Magna Grecia” approvato dalla Regione Basilicata/Unione Europea per la valorizzazione dell’Anno Europeo dei Giovani, dal titolo “CONOSCERE IL PASSATO PER CAPIRE IL PRESENTE E ORIENTARE IL FUTURO”.💥

👇👇Il programma culturale, che si svolge in piena sinergia con l’IIS Bernalda-Ferrandina, oltre ad una fase formativa e allo spettacolo rievocativo della Hierogamia, rappresentato lo scorso 29 ottobre presso il Tempio di Hera, prevede anche la realizzazione di un convegno. Il progetto si avvale della collaborazione di varie associazioni, di numerosi e prestigiosi patrocini e del sostegno della rete di scopo “Scuole in Magna Grecia”, che comprende cinque Istituti di Istruzione Superiore (di Policoro, Bernalda, Sibari e Taranto,) con capofila l’IIS “Enrico Fermi” di Policoro.💬✋️💫

Il Convegno dal titolo “Pitagora di Samo e Metaponto in Magna Grecia” si terrà nella magnifica cornice del Castello di Torremare di Metaponto, reso disponibile in via eccezionale dalla DeA Gest srl, e sarà articolato in due momenti. La mattinata, dalle 9.00 alle 13.00, che vedrà la partecipazione straordinaria di Dino Paradiso, sarà destinata agli interventi dalla prof.ssa arch. Antonella Guida dell’Università di Basilicata-Presidente onorario OCCSE, che introdurrà il convegno, dei Dirigenti Scolastici, la prof.ssa Giovanna Tarantino, il prof. Giosuè Ferruzzi e la prof.ssa Grazia Marciuliano, del Direttore del Museo di Metaponto, dott. Vincenzo Cracolici, del consigliere nazionale dell’EPLI, Rocco Franciosa, dell’ing. Antonello De Santis e del prof. don Giuseppe Antonio Lavecchia. 👏👏Saranno presenti gli studenti che dialogheranno sul tema del convegno con i relatori. Il pomeriggio, dalle 16,00 in poi, sarà dedicato interamente alla Giornata Mondiale della Lingua greca, celebrazione introdotta a Metaponto nel 2020 e intitolata al compianto Dimitris Mavratzotis: interverranno, il filosofo ed etnomusicologo Pierpaolo De Giorgi, il linguista prof. Alfredo Bianchi, Saverio De Florio dell’Associazione Neopolites di Taranto e Pietro Calandriello dell’Associazione Enotria Felix di Pisticci

🧚‍♂️🧚‍♀️Le Naiadi di Metapontion, gruppo rievocativo dell’OCCSE, saranno presenti per tutta la durata del convegno e, condizioni meteo permettendo, si esibiranno in alcune performance. Durante la giornata sarà possibile visitare il Museo del Metaverso di Pitagora, ubicato in una sala del Castello, e al termine dei lavori si potrà gustare la rinomata CRAPIATA pitagorica accompagnata da vini magno-greci.

L’ingresso è gratuito.

Il consiglio è quello di non mancare.

Info: occse.magnagrecia@gmail.com

