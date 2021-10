Puo’ sembrare un termine da Accademia della Crusca, depositaria e non solo della integrità e della evoluzione della lingua italiana, ma quello ”Spicilegio” ( una raccolta di scritte o pagine scelte) è davvero la parola giusta per un corposo e approfondito lavoro scritto da don Michele Nobile, che ha descritto il ruolo di Montescaglioso nel passato . Se ne parlerà lunedì 11 dicembre a Matera, presso il Museo archeologico ” Domenico Ridola” , nel corso dalla presentazione del libro “Spicilegio storico critico della Città Severiana o Montescaglioso” pubblicato dalle Edizioni Giannatelli di Matera per la collana ”Meridiana”. Una occasione per ritornare sull’argomento ( giornalemio.it ne ha già parlato in un servizio di Michele Martinelli https://giornalemio.it/eventi/montescaglioso-mt-presentato-spicilegio-storico-critico-di-don-m-nobile/ ) per restituire a Montescaglioso quanto la storia gli ha assegnato nel passato. La città dell’Abbazia (vi invitiamo a visitarla) ha tanto da far conoscere come un libro aperto, che attende di essere sfogliato e approfondito.



Lungi dall’essere un’operazione di mera autocelebrazione campanilistica, lo Spicilegio storico critico della Città Severiana o Montescaglioso di Michele Nobile (1847-1928) si configura come uno dei pilastri portanti della storiografia otto-novecentesca dell’intera Basilicata. Concepito per ritagliare la precisa collocazione della comunità montese all’interno dell’Italia postunitaria, esso distende lungo una direttrice chiara e sequenziale la storia millenaria della cittadina, ripercorrendo una a una le vicende che ne hanno lentamente costruito l’identità sin dalle remote origini preromane. Provando a contemperare le esigenze del lettore moderno con il rispetto filologico del testo, questa edizione critica, a cura di M.V. Fontana, riesce finalmente a far sentire una delle voci più autorevoli della cultura lucana del secolo scorso.

Il lavoro rientra nella collana “Meridiana, Studi e fonti sull’Italia mediterranea – Quadrante lucano” diretta dal prof. Mauro Vincenzo Fontana, edita da Edizioni Giannatelli e patrocinata dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dipartimento di Lettere e Filosofia.

Il volume, fortemente voluto dal Circolo Culturale “Sandro Pertini” di Montescaglioso, verrà presentato lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 17:30, nella Sala Meeting del Museo Domenico Ridola di Matera.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Matera e dal Museo Nazionale.

