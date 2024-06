Lizzanello ricorda il grande matematico De Giorgi con la scultura di Calogiuri

E quella scultura in bronzo realizzata dall’artista Lorenzo Calogiuri, noto per la originalità di opere che dal Salento sono apprezzate ovunque, non poteva che essere ”scoperta” presso il centro polifunzionale di Lizzanello ( Lecce) che ne porta il nome. Parliamo del grande matematico Ennio De Giorgi,(nato a Lecce, 8 febbraio 1928 e morto a Pisa, 25 ottobre 1996) un ”grande salentino” del Novecento stimato per la serietà degli studi in Italia e all’estero dove ha conseguito riconoscimenti e premi per la bontà della sua ricerca. Simbolo di un’Italia dove passione e competenza hanno avuto grande considerazione e aperto prospettive a quel mondo dei numeri, che ha trovato applicazione in vari settori: dalle ricerche sulle equazioni alle derivate parziali, al calcolo delle variazioni, alla teoria geometrica della misura.

La mano di Lorenzo Calogiuri ha segnato nella scultura del busto, scoperto alla presenza di autorità cittadine, quello sguardo e quella disponibilità al dialogo, che coinvolse e motivò tanti giovani studenti. Il Salento e l’Italia gli devono tanto, per quello che ha lasciato in eredità alla comunità locale e a quella scientifica internazionale. E la scritta in latino, riportata sotto al busto ne è la conferma: Verba volant, scripta manent…le parole volano, gli scritti rimangono.



https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_De_Giorgi



https://exibartprize.com/calogiuri1/