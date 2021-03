Per il BelPaese il 1956 è noto come l’anno della nevicata durata un mese, da fine a gennaio a febbraio, con un freddo siberiano e la coltre bianca che superava il metro e passa. Un evento eccezionale ma che a Lizzanello (Lecce) ha coinciso con la comparsa sui social -nei giorni scorsi- di una foto in bianco nero, datata 19 gennaio 1956,che ha destato interesse e commenti tra tanti . E tra questi i Martina e nella parentela collegata, che hanno riconosciuto nonno Francesco negli abiti della confraternita di San Luigi. E’ il primo a sinistra, in quella processione per San Lorenzo, patrono che si festeggia il 10 di agosto, ma a ricordo di un evento calamitoso che risparmiò i lizzanellesi nel 1867 da un epidemia di colera. E da allora la tradizione vuole processione, Messa e una ‘’focara’’ ,un falò purificatore che brucia la malasorte e ringrazia il Santo per lo scampato pericolo. Nella foto tanti concittadini che non ci sono più, fatta eccezione per i chierichetti dell’epoca che oggi dovrebbero essere ultraottantenni. In tanti hanno riconosciuto il giovane parroco dell’epoca, quel don Alfonso Cannoletta, che ha lasciato un buon ricordo tra quanti l’hanno conosciuto.

Noi ricordiamo nonno Francesco Martina, devotissimo alla Madonna e noto con il soprannome di ”Madre de Diu’’ (Mater Dei) attento a santificare le feste con la moglie Anna e i figli Teresa, Lucia, Agostino, Cosimo e Pantaleo . Aveva per tutti un sorriso e un verso in rima, in dialetto. Sempre in movimento con la sua fedele e pesante bici dai freni a bacchetta per muoversi da casa, in via Paladini n.44, fino a contrada ”aira” per l’orto suo passatempo preferito. E poi l’attesa per la festa per San Lorenzo,Santu Laurienzu,in quella piazza del centro dove è collocata la statua. Un appuntamento da non perdere, per vedere insieme figli, nipoti e parenti. Era il 10 agosto di tanti fa…