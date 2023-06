Liceali a teatro con il ”Balsamo dell’anima”

Scienze, matematica, fisica, chimica, informatica, per citarne alcune, e teatro? Da una prima lettura può sembrare una contraddizione viste le materie di studio degli studenti del Liceo Scientifico (l’ho frequentato anch’io nella Prima Repubblica) ” Dante Alighieri ” di Matera. Ma aspettate con i giudizi affrettati. Se alla fine dell’anno scolastico o quasi, o a poche settimane dagli esami di maturità, allievi, docenti dell’Istituto guidato dalla preside Marialuisa Sabino decidono di rappresentare al cineteatro ”Guerrieri” lo spettacolo teatrale ”Il Balsamo dell’anima” , significa che hanno lavorato bene a un progetto che aggrega sul piano sociale e culturale. L’appuntamento è per il 6 e 7 giugno. Il resto è nel comunicato stampa…e sul palco del ”Guerrieri”.

COMUNICATO STAMPA

“IL BALSAMO DELL’ANIMA “

In scena al Cineteatro “G. Guerrieri “lo spettacolo teatrale voluto, progettato e realizzato dal Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera – 6 e 7 giugno 2023 ore 19.00 –

Il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera è lieto di annunciare la messa in scena della commedia musicale “Il balsamo dell’anima “nei giorni 6 e 7 Giugno presso il Cineteatro “G. Guerrieri” di Matera alle ore 19:00. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del PON “CULTURA, CREATIVITA’ E PROTAGONISMO”, con l’obiettivo di potenziare competenze e supportare la socializzazione tra i giovani. Sono stati coinvolti oltre cento studenti del liceo materano con un intenso percorso di preparazione. Il musical è stato realizzato con grande sinergia tra le docenti dei diversi laboratori di didattica innovativa di musica, scenografia, coreografia e recitazione.

Lo spettacolo teatrale è il coronamento di un percorso corale, ricco di valori e significativo anche per le tematiche di grande attualità scelte, come la ricerca di sé e del proprio futuro e l’inquietudine spirituale. Il ringraziamento va a tutti coloro che lo hanno reso possibile: docenti, tutor, personale ATA. Un plauso particolare a tutti gli studenti coinvolti ed alle famiglie che li hanno sostenuti.

La Dirigente

prof.ssa Marialuisa SABINO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993