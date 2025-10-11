Libro su Pasolini, tra marxismo e poesia, con l’arte di Claudio Vino

E l’occasione per rileggere, attraverso le opere del poeta,scrittore e artista friulano che seppe vedere con tanto spirito critico dove stava andando il mondo, sollevando interrogativi e problemi ancora oggi di stretta attualità, è la presentazione giovedì 16 ottobre a Bari, presso il Mondadori Point di via Crisanzio n.16 , del libro del docente dell’Università Mercatorum Daniele Maria Pegorari ” Ceneri e gioventù. Il marxismo tragico nella poesia di Pasolini” edito da La Scuola di Pitagora. Un lavoro interessante che inquadra la stagione della adesione al pensiero rivoluzionario marxiano e la vicinanza al mondo comunista per poi rendersi conto, con tutte le polemiche e le perplessità di quel percorso, di essere stato tradito e di essere- suo malgrado- a essere considerato tale. Ma resta la freschezza della sua poesia e, aggiungiamo, quello che l’artista Claudio Vino ha realizzato negli anni a scuola,con gli allievi, con gli amici mai dimenticati di Casarsa della Delizia (Pordenone) e poi immortalando sulle tele la sofferta ma ”illuminata” vita di Pier Paolo Pasolini. La presentazione sarà moderata da Leo Durante, docente di letteratura italiana all’Università di Bari



LA SINOSSI DEL LIBRO

Parlare di Pasolini ‘poeta civile’ significa affrontare pressoché tutta la sua opera e rischiare di essere fagocitati nel vortice dei richiami intratestuali, dei processi di revisione ideologica, della complessità dei testi, delle vicende italiane che si affastellano – fra cronaca e politica – dalla Resistenza ai movimenti di contestazione degli anni Settanta. Eppure rinunciare a descrivere il percorso dei suoi versi (circa una dozzina di libri, fra raccolte edite e inedite, in lingua e in friulano) vorrebbe dire consegnare questo autore all’iconografia del genio scandaloso e del profeta inascoltato, anziché affinare un metodo per apprezzarne l’eccellenza artistica, insieme alla durezza del suo giudizio sulla storia contemporanea. Questo libro segue, opera dopo opera, l’itinerario di uno dei maggiori poeti del secolo XX, prima e dopo lo snodo drammatico del 1960: a un primo quindicennio dominato dall’ebbrezza dell’adesione al processo rivoluzionario della storia, segue un secondo quindicennio in cui il poeta constata il tradimento di ogni progresso. È il passaggio dall’intellettuale organico all’artista perseguitato, dall’epica della modernità alla tragedia della postmodernità.

