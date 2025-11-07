Libreria dell’Arco su La figlia di Nitti, Tommaso Fiore e Danilo dolci

Saggi, storie del passato, ricche di spunti, nella presentazione di due libri interessanti, in questo fine settimana, alla Libreria dell’Arco di Matera che non mancheranno di appassionare i cultori delle buone letture. Si comincia venerdì 7 novembre, questa sera, con ” Filomena Nitti e il Nobel negato” e si continua sabato 8 con ”Il Professore e l’Architetto. Carteggio 1953-1970” di Tommaso Fiore – Danilo Dolci.



IL COMUNICATO DELLA LIBRERIA DELL’ARCO

Nel prossimo weekend, doppio appuntamento in libreria:

venerdì 7 novembre, alle 18.30, presentazione del libro “Filomena Nitti e il Nobel negato” di Carola Vai (ed. Rubbettino). Con l’autrice dialogheranno Marta Ragozzino e Maria Luisa Nitti.



Filomena Nitti, figlia dell’ex Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, moglie di Daniel Bovet, Nobel per la medicina 1957, madre, scienziata, in un mondo di uomini tentò di destreggiarsi tra vari ambiti: scienza, famiglia, figli, politica. Ma dal Nobel, benché indispensabile collaboratrice del marito, rimase esclusa. Cosa la penalizzò? Carola Vai, autrice di “Rita Levi-Montalcini”, per Rubbettino, ancora unica biografia completa sulla scienziata torinese, cerca nel libro di dare una risposta. Filomena e Rita, coetanee, caparbie, ambiziose, instancabili, diversissime, incrociarono spesso le proprie vite in pubblico e in privato, senza mai diventare amiche. Il libro, con la collaborazione della nipote Maria Luisa Nitti, ripercorre il cammino di una donna del meridione d’Italia legata alle proprie radici.



Sabato 8 novembre, alle 18.30, presentazione del libro “Il Professore e l’Architetto. Carteggio 1953-1970” di Tommaso Fiore – Danilo Dolci, a cura di Giuseppe Dambrosio (ed. Libreria Dante & Descartes). Con il curatore dialogheranno Giuseppe Barone, Amico Dolci e Ferdinando Mirizzi. Coordinerà Pasquale Dibenedetto.

Il 20 agosto 1953, Tommaso Fiore scrive a Danilo Dolci inviando una congrua cifra a sostegno della causa intrapresa dal triestino a Trappeto – Partinico in favore degli ultimi (pescatori, contadini, “banditi” siciliani). È l’inizio di un lungo scambio epistolare che durerà fino all’8 luglio del 1970: 50 tra lettere, cartoline, telegrammi e interventi. Il carteggio ci consegna il loro rapporto di stima, amicizia, solidarietà, franco e coinvolgente: due figure centrali per comprendere l’Italia del secondo dopoguerra, due giganti del Novecento che si battono per l’emancipazione del Mezzogiorno.