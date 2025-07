‘’Libiamo nei lieti calici…’’. Pronti a brindare per l’ouverture del Duni. E la gestione?

Antonio Serravezza si è gia prenotato spiritualmente per la ‘’prima’’ del rinnovato Teatro Duni con la ‘’ Traviata’’ . E lo si vede dal calice di spumante italiano ( ci mancherebbe) è in attesa dell’apertura del Teatro Duni, sottoposto a un attento lavoro di recupero, riqualificazione, restauro, affidato alle appassionate cure dell’architetto Luigi Acito e alle maestranze e professionalità dell’impresa D’Alessandro restauri. Non abbiamo la data ed è bene , gioco di parole, fare le cose per bene…Il taglio del nastro quando tutto sarà definito. A cominciare dalla gestione, che continua a restare nel limbo. Ed è un tema che, purtroppo, interessa gran parte delle opere pubbliche cittadine. Tocca all’Amministrazione comunale, guidata da Antonio Nicoletti ripiegarsi sul tema, scegliendo la formula giusta per consentire al Teatro di ‘’sostenersi’’ in tutti i sensi sul piano gestionale. Fondazione ? Bando di affidamento a privati, società miste? Da valutare, anche in relazione ai tagli che il Ministero per i Beni culturali, con tutte le polemiche e le perplessità di queste settimane, ha dato al settore. Serravezza, e non solo lui, pronti a brindare e magari una etichetta dedicata di spumante dedicato al ‘’nuovo’’ vecchio Teatro Duni, progettato dall’architetto Ettore Stella e realizzato tra il 1947 e il 1949.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

SDMS… il nostro gioiello, il Teatro Duni. Sembra che i lavori di restauro del Teatro Duni siano in fase avanzata. Le opere strutturali e di consolidamento sono già terminate. Dal 10 febbraio sono partiti i lavori per gli impianti, che dureranno circa due mesi. Dopo di che, partiranno i lavori per l'allestimento interno. La consegna dei lavori è prevista per fine novembre-inizio dicembre, e l'apertura del teatro è prevista prima di Natale 2025. Questo significa che il Teatro Duni sarà pronto per accogliere spettacoli e eventi culturali entro la fine dell'anno. Il restauro prevede la creazione di una struttura moderna con circa 750 posti, miglioramenti acustici e di illuminazione, e la valorizzazione del giardino esterno per manifestazioni culturali. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 7,5 milioni di euro dalla Regione Basilicata. E' tutto confermato? Risposta scontata . Non resta che attendere taglio del nostro, data concerto e, di pari passo, la gestione.