Lex, dura lex: il racconto di Enrica Onorati, avvocato del Comune in trincea

L’elmetto, in senso figurato, Enrica Onorati, simbolo dell’avvocatura pubblica che vuol fare le cose per bene, con i Codici alla mano, l’ha portato sempre perchè non è facile farsi rispettare e far rispettare regole deontologiche, quelle dell’avvocatura ( ma vale anche per altre professione) che la politica vuole ignorare perchè abituata al compromesso e a trovare scorciatoie per alimentare il consenso del potere per il potere, mettendo da parte rispetto, senso di responsabilità e Costituzione. E ne abbiamo avuto conferma leggendo, in un tranquillo pomeriggio domenicale, il libro ” Il Comune di Matera e la sua Avvocatura 1968-2024” edito da Centrostampa, presentato sabato scorso in una affollata ” ex Mediateca” (siamo nel Palazzo dell’Annunziata, sede della Biblioteca ”Tommaso Stigliani” ) e oggi del Basilicata Open Space dell’Apt.



Ci hanno colpito l’amore per la professione, coltivato spesso in solitudine, ma con tanti attestati di stima, di quanti hanno lavorato con lei in Municipio- dopo aver raccolto l’eredita di Amelia Maffei- nelle diverse sedi giudizio o nei tanti momenti formativi su temi di stretta attualità. ” …Ho cercato,insomma, di vivere a tutto tondo- scrive l’avvocato Onorati nella introduzione- questa esperienza professionale , entrando nella città e lasciando che la città entrasse in me, senza rimpianti, senza rimorsi, così che uscendo dalla porta del mio ufficio nel mio ultimo giorno di servizio non avessi il desiderio o la tentazione di voltarmi per guardare indietro…Non ho trascorso trent’anni della mia vita nel Comune ad accumulare prove contro gli amministratori e i dipendenti comunali. Ho passato 30 anni a lavorare con loro, cercando di imparare dai miei errori e di dare il mio contributo, perchè alla fine , non c’è migliore arma contro la ‘mala gestio’ e la corruzione che l’esempio”. Donna e avvocato tutta d’un pezzo, che si è fatta rispettare in tutte quelle occasioni che nei piani altri della politica si passasse sulla sua testa, magari affidando incarichi a legali esterni, quando sarebbe stato logico e opportuno potenziare l’ufficio. Nè più nè meno come si sta facendo da un paio di lustri nel BelPaese, in Basilicata, depotenziando la Sanità Pubblica e riducendo alle pezze l’ospedale di Matera. Ma c’è per fortuna quanti, con alto senso del dovere e di responsabilità, come ha fatto Enrica, sono abituati a rimboccarsi le maniche e a organizzarsi. A cominciare dalla sistemazione logistica dell’ufficio, che prima del suo arrivo aveva una ubicazione, angusta, precaria, per la scarsa considerazione che l’Amministrazione aveva dell’avvocatura.E sul piano della comunicazione, pur nei limiti degli impegni istituzionali, l’avvocato è stata di stimolo per l’Ente e per i dipendenti comunali, anche nei rapporti con il cittadino che ”nella Casa comunale, Casa di tutti” dovrebbe essere ascoltato evitando di alzare quel ”muro di gomma” fatto di appuntamenti, impegni inevasi a volte, di scaricabarile, che hanno contribuito- piaccia o no- ad accrescere diffidenza e luoghi comuni sull’operato degli enti pubblici. Così l’incontro con un cittadino che chiedeva semplicemente ”informazioni”, dopo aver girato a vuoto per i piani del Palazzo di via Aldo Moro è l’emblema di cosa occorre fare, soprattutto oggi, dove si fa poco o nulla per evitare – tra procedure on line, anglicismi e supponenze stellari- di finire nelle pastoie della burocrazia o di quel ”silenzio-assenso” che alimenta contenzioso.



”…Mi spiego- scrive nel libro l’autrice- che per il semplice cittadino gli uffici comunali avevano i muri di gomma, respingenti e inospitali e lui ,invece, aveva bisogno solo di indicazioni precise per non sbagliare e perdere tempo…Aveva il diritto di avere, in tempi ragionevoli, anche un No, ma motivato, per potersi, eventualmente opporre e difendere. Questo episodio mi fece seriamente interrogare e riflettere non solo in che cosa si dovesse sostanziare un rapporto corretto con il cittadino, ma anche sul significato del conetto di ‘interesse pubblico’ ”. E da qui con altrettanta obiettività è l’attenzione rivolta ai pareri rilasciati per questa o quella pratica, a volte ignorati, soprattutto con l’abolizione nella Prima repubblica del Comitato regionale di controllo ( Co.re.co) e dello ‘svuotamento’ della commissione edilizia di figure che indicavano ambiti e paletti… Per l’avvocatura una bella sfida con le dichiarazioni profetiche di Vincenzo Dragone, alla guida del Coreco.” Non ti rendi conto- dichiarò Dragone, complimentandosi con Enrica Onorati dopo aver vinto il concorso al Comune- del potere che eserciterai con il tuo ruolo nell’Ente. Basterà un parere legale per bloccare o sbloccare pratiche e interessi miliardari”. Cosa che fu…a giudicare dai tanti casi trattati dall’avvocato del Comune, tra pareri, delibere, contenziosi e le attenzioni, scontate, di consiglieri, amministratori, imprenditori e avvocati, naturalmente, che dovevano difendere interessi diversi. Spazio al contenzioso e ai debiti fuori bilancio, che sono e continuano a essere una costante della vita dell’Ente, quasi fossero una bomba a orologeria. ”…Basterebbe convincersi -precisa in proposito l’autrice-che l’approvazione dei debiti fuori bilancio rientra tra i compiti ineludibili del Consiglio e rimane, ormai, fra i pochi strumenti di controllo e di conoscenza dell’attività comunale da parte del supremo organo politico”. L’avvocato Onorati l’Ente lo ha difeso sempre ….” In udienza -ricorda-ho dovuto ascoltare i commenti di avvocati avversari che mi rimproveravano l’appassionata difesa dell’Ente, sostenendo che, in fondo, ero una stipendiata e non doveva importarmi l’esito del giudizio, trascurando di considerare quanto costasse la dignità del ruolo”. Coerenza. E così è stato tra sopralluoghi, per verificare se quella buca o marciapiede sconnesso avessero procurato il danno risarcitorio del cittadini, sulla condizione dei luoghi di una chiesa rupestre trasformata in iazzo da un pastore e su situazioni paradossali come l’incidente occorso a un assaltatore del carro trionfale concluso con la ”benedizione” della Santa Patrona. Senza dimenticare la variegata materia del patrimonio, come Piazza Mulino, che è rimasta nel ”limbo” anche per la inappropriatezza dei termini usati , in convenzione, della proprietà comunale…e lo sconquasso di pavimentazione e arredi, ne sono una conferma. Una miriade di casi trattati,tra i tanti, e conservati nei faldoni dell’avvocatura, che desteranno interesse e curiosità (la soluzione del trasferimento del mercato del sabato dal rione San Giacomo al Paip 2 è tra queste) se avrete la pazienza di leggere gli atti pubblicati nel libro. Da ricordare l’avvio del praticantato per giovani avvocati, che è stato davvero un atto innovativo.



Non mancano le curiosità che hanno visto passare da Matera anche celebrità della cultura italiana, come il cittadino onorario e regista Francesco Rosi, autore del ”Cristo si è fermato a Eboli” con una foto ricordo dove fa capolino l’aiuto regista Roberto ”Beberto” Linzalone, presenti con gli eventi del ”Per via Orale” nella serate conclusive di convegni tematici. Un pizzico di garbata e doverosa ironia ci sta, del resto, tra le ferree norme del diritto e quando si deve dare ‘pane al pane’ e ‘ vino al vino. Accompagnate da ”massime e minime” su vizi privati e pubbliche virtù, con il sottofondo musicale, che attendiamo , in un libro, anche dal poeta di Casa Onorati- Linzalone. Quando? La ‘per via Orale’ è lunga da raccontare. Enrica lo ha fatto e ha lasciato a Matera un contributo da sfogliare, accanto ad un altro lavoro sul Comune che conserviamo volentieri. Quegli ”Appunti per la storia del Comune di Matera” scritti da Francesco Paolo Valentino nel 1984. Quarant’anni dopo il libro dell’avvocatura. Una piacevole coincidenza. Qualcuno raccoglierà quella eredità? La vecchia guardia della pianta organica comunale si sta esaurendo. Oggi ci sono i giovani. Chissà. Quanto a Enrica Onorati la vedremo ancora al lavoro. ” Dal 1° aprile 2024 cambio nuovamente il passo. E riprendo da dove ho lasciato’. Auguri e buon lavoro!

