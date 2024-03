Lettura senza Mura….Tre date ad Altamura

Continua a riscuotere successo e interesse il progetto Lettura Senza Mura, del comune di Altamura, finanziato dal bando Cepell “Città che Legge” e gestito in parte dall’associazione Link Aps, con tre appuntamenti in programma da giovedì 21 a sabato 23 marzo. Interverranno Simona Brighetti, responsabile del Patto per la lettura di Bologna, Francesca Archinto fondatrice della casa editrice Babalibri e l’illustratrice Irene Penazzi. Annotate e passaparola



