Memoria, ricordo di una pagina della storia mondiale, italiana, di Colobraro, per non dimenticare storie come quella di Ernesto D’Alessandro, un giovane di allora che venne internato nei campi di concentramento nazisti, patendo fame, freddo, soprusi, ma che riuscì a tornare in Patria a guerra finita. E la medaglia alla memoria del Presidente della Repubblica, conferita in Prefettura a Matera, è il simbolo – come ricorda nella breve nota il sindaco Domenico Bernardo- di una memoria che non deve lasciarci indifferenti oggi verso altre situazioni di sofferenza, come quella dei tanti profughi immigrati costretti nei ”campi” di sosta tra Bosnia e Croazia davanti alle porte chiuse dell’Unione Europea.



Il pensiero del sindaco

” *Giornata della Memoria* “: conferita dal Presidente della Repubblica Medaglia in ricordo dell’allora giovane colobrarese *Ernesto D’Alessandro* internato in un Campo di Concentramento, ove ha patito fame e freddo, fortunatamente tra coloro che sono rientrati in patria dopo l’armistizio. Mi auguro che mai i Nostri Figli rivivranno simili barbarie e negazione dei diritti umani, spero che in ogni angolo del mondo nessuno debba più soffrire per la limitazione della propria Libertà! Auspico, altresì, che anche chi viene ospitato in campi profughi (in un certo senso nuovi lager per ripulire le coscienze di noi occidentali ed evitare di accogliere) possa godere di tutti i diritti umani e civili riconosciuti dalle Convenzioni internazionali e tornare alle proprie Case ovvero riprendere il proprio cammino verso la Terra promessa o agognata!