L’eredità di una donna semplice: Maria Ippolita Santomassimo

“Sono nata ad Aliano il 19/12/1941. Secondo il racconto di mia madre, nevicava. Io sono molto freddolosa ed a nulla era valso il gesto dell’ostetrica, che, appena venuta alla luce, aprì il balcone e nuda per pochi attimi mi tenne all’aria gelida. Secondo il suo pensiero non avrei mai sofferto il freddo.

I miei genitori si chiamavano Luigi. e Michelina Di Stefano. Mia madre era nata a Gallicchio; il nonno paterno si chiamava Giovanni; la nonna Vita Maria. Un fratello di mamma fu per 15 anni podestà di Gallicchio. Lo chiamavano don Paolo Di Stefano.

Il nonno Giovanni emigrò in America. Era un bravissimo artigiano del ferro e

maniscalco. Lavorando con duri sacrifici, acquistò molti terreni. Nonna Vita

Maria faceva la postina e, a quei tempi, anche l’ostetrica (chiamata in dialetto

alianese “mammana”). I bambini che prendeva li teneva tutti a battesimo. Per

tutti era Nunna Vita“.

E’ così che comincia il racconto che, della sua vita, Maria Santomassimo voleva

scrivere. “Sono una donna – aggiunge – che, negli anni della sua

“Amministrazione comunista”, ha dovuto affrontare giornate di tristezza,

delusioni, paure ed anche giornate gioiose, cercando di mantenere buoni

rapporti con tutti. E così, anche se a tarda età, ho deciso di lasciare, per iscritto,

episodi vissuti da giovane ragazza del Sud, credente, sindaco e donna che si

avvia e pensa al grande viaggio di non ritorno: così come lo considero io”. Quel giorno è arrivato sabato 6 settembre appena trascorso.

Nel suo paese era stata, suo malgrado, un personaggio “storico”; ma, anche per merito di Carlo Levi, era diventata famosa in tutta Italia e oltre. Era stata la prima sindaco-donna di Aliano, tra il 1973 e il 1978. Quella esperienza avrebbe segnato, nel bene e nel male, tutta la sua vita, che ora voleva raccontare. Di questa sua intenzione mi aveva parlato, chiedendomi un aiuto, che, naturalmente, non negai.

Invece accadde che cominciò presto a non stare bene. Fui io a convincerla che una sua autobiografia non poteva aggiungere nulla a quanto di lei si era letto e si era scritto, e lei stessa aveva detto in numerose interviste, finite fuori dei confini di Aliano, ma anche fuori dei confini nazionali.

In realtà, più che i miei consigli, credo che siano valse le sue non buone condizioni di salute. Né sapeva far uso del computer. Insomma, cadde la stanca mano. Accadeva tre anni fa, nel 2022. Non l’ho più sentita, né vista, nemmeno quando, l’anno scorso, a giugno, fui ad Aliano col regista Eugenio Cappuccio, che girava un film-documento su Carlo Levi, avendo come motivo centrale il telero “Lucania 61”. Il giorno prima era stata intervistata per l’ennesima volta, e, forse, per l’ultima volta. La vedremo nel documento-film, si spera per televisione e sugli schermi cinematografici. L’estate dell’anno scorso, purtroppo, fu più calda di quella di quest’anno. La fatica, le corse, i numerosi e assillanti incontri non mi

consentirono, purtroppo, di vederla, anche perché la sapevo sofferente. Me ne sono sempre rammaricato. Altra intervista a largo raggio fu realizzata da Manuela Taratufolo, appena qualche anno fa, in un video dedicato alla donna del Sud all’alba della nostra Repubblica, anni della Ricostruzione.

Quando si dice che la sua esperienza di amministratrice ha un sapore storico, non si esagera. Innanzitutto accadeva in terra di Lucania Basilicata, dove, nell’ambito della cosiddetta “civiltà contadina”, il ruolo della donna era molto marginale.

Meno che mai si poteva pensare ad una donna che salisse sul palco, facesse campagna elettorale, chiedesse il voto, ambisse a “comandare”. Maria Santomassimo, peraltro, era una ragazza abbastanza giovane, aveva studiato, apparteneva ad un famiglia relativamente benestante, ricca, per quel paese, esterna al mondo contadino narrato da Carlo Levi. Ed era cattolica. Lei, che di politica non si era mai occupata, sfidava la potente Democrazia Cristiana, sostenuta dalla Chiesa, di cui era parroco un suo cugino. Presto avrebbe trovato

nel nuovo Parroco una sorta di rivale. Si visse la storia di Peppone e Don Camillo, ma senza la connotazione affettuosamente ironica che circola nei romanzi di Guareschi. Sceglieva un Partito Comunista, che solo da poco aveva cominciato a godere di qualche simpatia nel partito cattolico.

Antagonista, nella Democrazia Cristiana, al momento delle elezioni, era il cognato di Maria Santomassimo. Insomma, era una situazione particolarmente curiosa e originale. Giustamente preoccupato era il papà di Maria, che, cattolico anche lui e benestante, non era comunista e vedeva andare allo sbaraglio la giovane figlia. Immaginava quello che si sarebbe detto di lei e della sua famiglia, in piazza, durante i comizi elettorali. A sorreggere e a dare speranza al papà, tuttavia, era la quasi certezza che tutto sarebbe durato solo un mese, il periodo della campagna elettorale; poi tutto si sarebbe dimenticato. Invece Maria vinse. E le si attaccò il distintivo di prima donna sindaco, per giunta comunista, nel paese

in cui era stato confinato Calo Levi. Troppe cose si mettevano insieme. Come sempre, tuttavia, nella piccola storia c’è sempre un segno, si direbbe lo zampino della grande storia, anche quando si parla di un lontanissimo paese, “negato alla Storia e allo Stato”. La candidatura di Maria Santomassimo non arrivava senza senso e senza un significato più vasto. Arrivava nell‘ambito della politica nazionale e dello straordinario dibattito politico-culturale in corso.

Ideatore e Pigmalione della operazione, infatti, era stato Domenico (Mimì) Notarangelo, segretario provinciale del Partito Comunista materano, amante dei paesi, dei contadini e delle tradizioni popolari. Era stato cronista dell’”Unità”, girava con la macchina fotografica, riprendeva immagini, conservava manifesti e proclami, che sono un preziosissimo archivio, in attesa di una sistemazione.

C’era stato il mitico Sessantotto e molte barriere erano cadute. Erano stati ed erano ancora anni di piombo, cioè di terrorismo, tra brigate rosse e brigate nere. Il Partito Comunista, più della stessa Democrazia Cristiana, era compatto nella difesa dello Stato e della democrazia, assurgendo a protagonista. Segretario nazionale era Enrico Berlinguer; suo consulente era Tonino Tatò, cattolico. Si diceva che la moglie di Berlinguer frequentava la Chiesa e sentiva Messa. Enrico Berlinguer, peraltro, non era uomo di odi faziosi, essendo, per cultura e formazione, e ceto sociale, naturalmente portato al dialogo e al compromesso

costruttivo. Un dato culturale emergente, in tale contesto, era l’avvicinamento dei

cattolici al Partito Comunista e viceversa. Si parlò di catto-comunismo, e di

catto-comunisti. In fondo il Partito Comunista, sul piano sociale, si muoveva sulla linea del Vangelo, conducendo una severa lotta alla povertà e alle ingiustizie sociali. Erano usciti i libri di don Franzoni. Un prete di San Mauro Forte, Nicola Calbi, si allineava sul movimento in corso, nazionale e anche internazionale. Ai preti della rivoluzione nei paesi sudamericani. Aveva pubblicato un libretto che leggemmo con avidità e che, prestato, non ci è stato più restituito. Don Calbi negava l’opportunità di un partito cattolico. I cattolici – diceva – sono il sale della terra; sono i semi del seminatore. Devono essere sparsi nei campi da arare; non possono chiudersi in un castello. Sono missionari nella città terrena. Si parlava tanto di don Lorenzo Milani e della sua Lettera ad una professoressa.

Erano anche i mesi in cui il PCI materano, uscito da una pericolosa crisi di autoisolamento, cercava collegamenti all’esterno. Io stesso, di lontana provenienza cattolica, fui candidato alle elezioni comunali del 1969. Mi feci forte del libro di don Calbi. Il mio comizio fu un evento, anche perché era la prima volta che a Matera, città dei Sassi, un professore entrava nella famiglia dei cafoni, tutti ignoranti.

Poco dopo fu anche la volta della candidatura, alle politiche, di Raffaele Giura Longo, anche lui di provenienza cattolica, di altro e alto ceto.

Domenico Notarangelo, come si usava allora, aveva sempre scelto, come terreno della sua azione di propaganda, il Comune di Aliano, innamorato com’era, fra l’altro, di Carlo Levi e del suo Cristo si è fermato a Eboli. Anche lui credeva nella cultura e nella civiltà contadina. Proveniente da famiglia povera, nato e cresciuto in un paesino della Puglia, prima di arrivare al Partito Comunista era passato per le vie del seminario e per la formazione cattolica anche lui.

“Consideravo Aliano – scrive – una entità viscerale, non una istituzione burocratica; un luogo della passione civile dove aveva ancora un senso stringere mani di contadini e di massaie, accarezzare volti di bambini, trangugiare un bicchiere di vino al desco della povera gente… Era un luogo dell’esistenza”.

Si definiva un francescano. Era, più degli altri compagni, sensibile al processo in corso. Fu lui a convincere Maria Santomassimo a candidarsi a sindaco, raccogliendo in lista soprattutto cattolici. A sostenerla, arrivarono da Roma personaggi nazionali. Maria Santomassimo, come si è detto, fu inaspettatamente eletta. Ad elezione avvenuta, fu subito fatta incontrare con Carlo Levi, che diventò una sorta di nume tutelare suo e del paese. Le fu moralmente vicino, quale divinità superiore.

Maria ebbe particolare attenzione al livello di vita sociale, culturale e – si direbbe- allo stato igienico del paese. Comparvero dei fiori. Non erano grandi cose; ma piacevano e davano sollievo. Non furono, però, tempi facili. Non mancarono polemiche col partito democristiano e con il parroco, nuovo arrivato, molto attivo anche lui, che, con le sue iniziative sociali, e operazioni economiche, anche coraggiose, spesso incrociava ed entrava in collisione con l’amministrazione comunista, costretta a seguire sue regole e direttive. Un primo scontro avvenne per la processione di San Luigi. Non si volle che il sindaco, a fianco al prete, con

fascia tricolore, precedesse la statua, o, in altra festa, il Corpus Domini. Era un

privilegio da cancellare. Furono anni intensi, e psicologicamente coinvolgenti, che si protrassero in tutti gli anni avvenire. Tutti coloro che volevano parlare di Carlo Levi e visitarne i luoghi, si rivolgevano innanzitutto a lei, e poi al prete. Quando, per un motivo o

per un altro, Carlo Levi scendeva in regione, non mancava di fare una visita, con amici e stimatori, ad Aliano. Nel dicembre 1974 arrivò per la presentazione delle sue cartelle, tratte dal Cristo si è fermato a Eboli. Era malato, desideroso di quiete. Espresse il desiderio di comperare la casa del suo confino, per passarvi gli ultimi anni della sua vita. Passarono invece solo giorni, perché moriva il 4 gennaio 1975. Seguì un lungo dibattito in famiglia. Non si sapeva se seppellirlo a Roma o ad Aliano, come volevano i familiari più stretti, ma come non voleva Linuccia Saba, compagna di Carlo Levi. Vinsero i familiari; tutta la pratica e l’organizzazione dei funerali fu del sindaco Maria Santomassimo, che, subito dopo, provvide ad acquistare la casa del confino, oggi luogo di visite turistico-culturali.

A lei si rivolse Francesco Rosi, quando scese in Lucania Basilicata a girare il suo film, nel 1979. Maria Santomassimo fu cercata, interpellata. Conobbe da vicino attori e attrici. Esprimeva giudizi positivi su Irene Papas. Gian Maria Volonté, invece – mi confessò -, era burbero e scostante. Quando le dissi che non era l’attore adatto a interpretare Carlo Levi, perché molto più adatto mi pareva Marcello Mastroianni, mi confessò che era vero. Gian Maria Volonté non era contento del ruolo che avevano scelto per lui e che stava svolgendo.

Negli anni successivi, fino a ieri e ancora oggi e sempre, Maria Santomassimo è stata, è e sarà la prima sindaco, cattolica e comunista, di Lucania Basilicata, amica di Carlo Levi, ricercata, intervistata, ma anche, non di rado, fatta oggetto di critica, soprattutto negli anni della sindacatura. Lei soffriva dentro, ma, da brava donna lucana, umile di carattere, non rispondeva, non si difendeva, almeno pubblicamente. Essere alla ribalta non le faceva gran piacere, pur non negandosi mai. Quando ha parlato con me aspettava, come si è visto, il giorno del viaggio, da cui non c’è ritorno. Però, se oggi potesse leggere e rendersi conto, sarebbe contenta di vedere, nel giorno della sua morte molti ricordi e apprezzamenti per il

suo silenzioso coraggio, per simpatia e riconoscenza anche a livello nazionale, su giornali e televisione. Chi gliel’avrebbe detto ad una semplice ragazza di trent’anni, cattolica, nata in un paesino fuori della Storia e dello Stato? Piccola o grande eroina? Quella volta, nel 1973, ad Aliano, la storia arrivò, creando non una santa, come sicuramente avrebbe voluto in quanto cattolica, ma pur sempre un simbolo, un emblema, votata, in altro campo, ad un progetto sociale di giustizia e libertà, cioè, tutto sommato, ad un messaggio cristiano. Bisogna solo dirlo.