L’eredità di Chiara. Una scuola per i giovani fornai

Il ricordo e con tanto rammarico che Pasquale Doria ha fatto per l’anziana fornaia del rione Serra Venerdì, Chiara Schiuma, conferma ancora una volta come Matera continui a far nulla per difendere, valorizzare e trasmettere le buone pratiche dell”artigianato di un tempo. Lo abbiamo visto in edilizia, con i restauri davvero discutibili di immobili nel centro storico e nei Sassi, con l’impiego di tecniche e materiali che non ci appartengono, e in altri settori che meriterebbero continuità per quel ” ideato e fatto a Matera” per evitare che la nostra offerta finisca nel ”tutto uguale e ovunque” della globalizzazione. E questo grazie, purtroppo, a causa della mediocrità, mista a ignoranza delle tante ”spighe vacanti che purtroppo rappresentano e male la nostra città. Tanto ebetismo e protagonismo social e tante incongruenze che è un eufemismo chiamare programmazione. I tempi cambiano, ma la memoria non va dimenticata. E la memoria della fornaia Chiara andrebbe valorizzata, con la creazione di una scuola per maestri panificatori. Del resto anche in quel settore e via via nella filiera dell’arte bianca, non mancano problemi di organici. Serve una infornata di buon senso… Come quella del senatore Lello Giuralongo, che quasi 40 anni fa fece approvare in Parlamento un provvedimento per tutelare i forni a legna, cominciando dal rione Serra Venerdi.



IL RICORDO DI PASQUALE DORIA

(LA FOTO DEL SERVIZIO E’ dell’archivio di Antonio Genovese)

Ci ha lasciato Chiara Schiuma, mitica fornaia del quartiere Serra Venerdì, simbolo certo di un cambiamento epocale: dai rioni Sassi alla città del “risanamento”. Difficile dimenticare il racconto del passaggio dal piccolo esercizio negli antichi rioni di tufo a quello, più ampio e luminoso, quasi attaccato al Campo scuole. Non è facile cancellare soprattutto la sua espressione triste quando, quasi confidenzialmente, rivelava ciò che con il senno di poi ha giudicato un errore imperdonabile. Ovvero, aver ceduto i timbri ormai in disuso, quelli scolpiti nel legno e adoperati per individuare le dorate pianelle cotte al fuoco lento del forno a legna. Vere e proprie opere di raffinata cultura contadina consegnate soprattutto alla memoria degli antropologi, oltre che a pochi fortunati collezionisti.

Solo poche considerazioni a margine di una vita durissima, che ha visto la signora Chiara impegnata fino a quando le forze le hanno consentito di mandare avanti un’attività tuttora nota. Non è il caso di immaginare chissà quali titoli accademici per rivolgere l’ultimo saluto a persone divenute vere e proprie istituzioni, grazie al loro impegno, al contributo significativo, all’esperienza e all’umanissima empatia. Non “personalità”, quindi, ma persone divenute punti di riferimento di un’epoca o di una comunità.

Del resto, questa idea di “istituzione vivente” non è lontana dal considerare alcuni cittadini veri e propri “maestri”, al punto tale che, nel caso specifico, il loro saper fare continua ad influenzare e ispirare generazioni di panificatori successivi.

Il pane è un alimento fondamentale nella dieta dei materani, non può mancare sulle loro tavole. Ma quando non c’erano gli elettrodomestici, oltre al pane – raccontava la signora Chiara – i fornai producevano dolci, pasticcini e biscotti nei periodi di festa, specialmente la domenica, non poteva mancare il classico arrosto con le patate e la teglia con la pasta al forno. A tutto questo bisogna aggiungere la vendita dei prodotti al pubblico e la responsabilità della gestione del negozio. Un lavoro continuo, senza pause, notte giorno, niente feste, senza mai trascurare la conduzione delle faccende domestiche, la gestione della casa e la buona educazione dei figli.

Buon viaggio signora Chiara, non la dimenticheremo. E poi, siamo certi, l’hanno già accolta con un fragoroso applauso nel paradiso dei maestri fornai di tutti i tempi.