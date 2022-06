Leonardo Sacco e la “sua” biblioteca 4 anni dopo…

Di certo, a sapere che il progetto di archivio-biblioteca che porta il suo nome è in corso d’opera, avrebbe scosso il capo e con una punta di ironia avrebbe esclamato, tra rassegnazione e provocazione, un ” Ma dove vogliono andare…” E ci avrebbe ricordato episodi e protagonisti del meridionalismo militante, risposte piccate di ”arroganti, ciucci e presuntuosi del potere” e ”praticoni” della politica di basso cabotaggio. Leonardo Sacco era anche questo e avrebbe affidato a un fondo su ” Basilicata” quello che non va. A ricordarne la figura, sarà il presidente dell’associazione ”Adriano Olivetti”, Mimmo Calbi, a quattro anni dalla scomparsa. Lo farà martedì 21 giugno alle 17.30, presso la Sala Laura Battista della Biblioteca Tommaso Stigliani. Un luogo emblematico dove si è riunita in più occasioni l’associazione ” Amici della Biblioteca”, per tenere alta l’attenzione sulle sorti della Biblioteca ” Tommaso Stigliani” che vive tutte le contraddizioni di una gestione ibrida (provinciale e regionale) scaturita dalla riforma DelRio e dallo sciagurato referendum renziano, bocciato a larga maggioranza, che ha lasciato le Province nel limbo. Ma statene certi,avrebbe detto il buon Leonardo Sacco, se ne riparlerà (sicuro!) in campagna elettorale per le politiche, regionali e comunali(chissà). Resta la sua di biblioteca, che lui avrebbe voluto al Borgo La Martella, e con un lascito ancora da catalogare, digitalizzare e che dovrà essere ospitato nel vecchio asilo del rione Spine Bianche, nello ”Spazio multifunzionale” che ospiterà anche il Comitato-Centro di quartiere e il Centro per il laboratorio di urbanistico (Luc). Quando e come non lo sappiamo. L’Associazione ”Adriano Olivetti”, ricordiamo, ha offerto collaborazione e disponibilità per favorire sia la fruizione del corposo lascito di Leonardo Sacco, acquistato per 1 euro dalla giunta regionale guidata da Vito De Filippo, e sia per una mostra percorso-guidato alla Matera progettata negli anni Cinquanta. Serve un protocollo di intesa, visto che nella delibera non c’è alcuna menzione dell’Associazione. E su questo aspetto il buon Leonardo, come san Tommaso, avrebbe di che ironizzare…