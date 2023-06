Leonardo Sacco al lavoro per Olivetti…E ricorda il decennio 1951-1961

Un lavoro postumo, inedito, curato dall’Associazione Adriano Olivetti di Matera, che a cinque anni dalla scomparsa del ”direttore” Leonardo Sacco, avvenuta a 94 anni il 22 giugno 2018, ci fa apprezzare – qualora ce ne fosse bisogno- analisi, capacità critica, passione per la ricerca che contraddistinse il suo lungo operato. E ” Mercato del lavoro, movimento sindacale,assistenza pubblica in provincia di Matera nel decennio 1951-1961”, ricerca condotta per la fondazione ”Adriano Olivetti” è una interessante testimonianza su problemi, evoluzioni, iniziative di un territorio contrassegnato da una vivacità-a volte anche aspra- e da una voglia di protagonismo, ricordati da Sacco con una puntigliosità davvero certosina, nel riportare date, episodi, protagonismi e, naturalmente, nella corposa documentazione statistica che troveremo nel periodico ” Basilicata” e in altri saggi. Merito dei curatore, dell’efficace allestimento grafico delle Edizioni Giannatelli, specializzate su saggistica e pubblicistica di Basilicata, e di quanti troveranno rinnovato interesse nel leggere il lavoro e trovarne utili spunti per leggere il territorio. Facendo tesoro delle lotte, dei risultati e degli errori del passato per affrontare i problemi di oggi che, per tanti aspetti, in parte sono gli stessi: dal dissesto idrogeologico, alla carenza di infrastrutture, dai limiti della cultura d’impresa e della classe politica di ripiegarsi sulle priorità, sulle cause di una lenta desertificazione che vede accrescere l’emigrazione giovanile e il taglio dei servizi.



Leonardo ci scherzava sù con una polemica vena ironica, citando l’immancabile Manlio Rossi Doria, Canio Musacchio, Adriano Olivetti e tanti altri, anche tra gli avversari, che avevano messo mani in un territorio che avrebbe meritato di più…Ma sappiamo come sono andate e come stanno andando le cose, quando non si hanno un disegno di città, di regione, salvo a mettere le mani su progetti da autoconsumo o a baloccarsi con le aspettative dei progetti del Pnrr…Ma allora, 60- 70 anni fa, c’erano le risorse residue del Piano Marshall, della Cassa per il Mezzogiorno, le progettualità dell’Unrra Casas per il Borgo La Martella e quelle, spesso di taglio clientelare, dell’ Ente per la Riforma Fondiaria e di altre realtà da ”consenso obbligato” locali e nazionali. E così anche il lodevole processo di svuotamento dei rioni Sassi, grazie alla prima legge speciale approvata durante il governo guidato da Alcide De Gasperi, dopo una visita dello stesso statista, di Palmiro Togliatti e con la ”pentola scoperchiata” su quella realtà del ” Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi, ebbe un percorso tortuoso.



Nessuna rigenerazione urbana, come accadde poi con il concorso internazionale di idee e la legge speciale 771/86, ma la realizzazione di quartieri modelli ex novo ( Spine Bianche, Lanera, Serra Venerdi e poi Villa Longo) e l’esperienza a metà del borgo La Martella con il nodo dell’assegnazione delle terre, dell’attivazione dei servizi e della ”preoccupazione” dei governi scudocrociati del tempo , dell’Ente Riforma che la situazione potesse sfuggire di mano…fino al processo di ”normalizzazione” che ne seguì. E qui Sacco ci ricorda l’esperienza silenziosa di un coordinamento per una ”cooperativa” agricola, con le prime firme raccolte presso un notaio, e la protesta dei residenti, del parroco e di altri, che raggiunsero Matera in autobus e non a piedi (come immaginavano le forze dell’ordine) per chiedere la soluzione di problemi di pubblica utilità. E a 70 anni da quella marcia al borgo La Martella, festeggiamenti a parte, i residenti hanno mantenuto la stessa tenacia come quella di San Tommaso, verso gli annunci della politica…A suo tempo anche ”disattenta”, volutamente, verso le esigenze dei cittadini di costruirsi una casa , come accaduto con la nascita dei rioni Piccianello e San Pardo laddove l’edilizia ‘spontanea’ e irregolare sono l’esempio di come non si voglia bene alla propria città, fuori dal Prg e senza piani di recupero.



Luoghi abitati da una umanità costituita in prevalenza da contadini, artigiani e con un tasso di analfabetismo( leggete pure i dati delle tabelle su popolazione scolastica, plessi) con diverse percentuali tra Matera e i centri dell’interno, in aggiunta ai problemi di isolamento oggettivo procurati dalle frane. Materia di studio per gli addetti ai lavori, come Lidia De Rita che a Borgo Macchia di Ferrandina , tra febbraio e settembre 1959, si occupò delle condizioni di 390 famiglie. Una borgata dove c’era un solo televisore e un tasso di analfabetismo notevole, tant’è che un contadino a domande relative all’attività della cooperativa agricola rispose : ”…Dobbiamo dirigerci da noi stessi. Ma ci sono le teste dure, l’analfabetismo che non puoi ragionare!” e all avvento del cinema e della televisione mise a fuoco il problema dei problemi: ” …ma cosa vuoi migliorare! La persona analfabeta la parola italiana non la comprende! Si diverte a guardare le figure, ma il suo cervello non arriva a concepire quello che la televisione spiega”.

Ci sarebbero voluti un programma come ‘ Non è mai troppo tardi” del maestro Alberto Manzi e scuole rurali che, comunque c’erano. E la lettura, di conseguenza, come riportano le statistiche sulle vendite di giornali e riviste erano contenute. Problema,che resiste, con la rarefazione delle edicole, il taglio delle biblioteche comunali e il grande punto interrogativo sul futuro della Biblioteca provinciale ”Tommaso Stigliani”, legato ai silenzi della Regione Basilicata e alla evanescenza degli enti locali. Cultura ma anche economia, legata soprattutto agli interventi di opere pubbliche. Sacco fa riferimento alle dighe di San Giuliano sul fiume Bradano, alla traversa di sbarramento sull’Agri, alla stretta di Gannano e alla traversa di sbarramento sul Sinni.



Una opportunità per favorire la modernità del settore agricolo, che non aveva ancora risolto la questione delle assegnazioni, degli accorpamenti delle terre e con i tentativi ricorrenti di rivolte bracciantili come era accaduto a Bernalda nel 1955, a Rotondella , Grottole, Stigliano nel 1956 e a Montescaglioso con le lotte di Vincenza Castria e il sacrificio del contadino Giuseppe Novello,morto il 17 dicembre 1949 durante la repressione delle forze dell’ordine. Montescaglioso, cittadina alle porte di Matera ( dove le assegnazioni demaniali di Picciano e Lucignano avvennero nel tempo) che manifestò in più riprese sui ritardi e sulla equità nell’assegnazione delle terre. E del resto la presenza di agrari, padroni e di altre forme di proprietà, eredi del latifondismo di un tempo, caratterizzeranno più avanti anche l’azione su diversi fronti dei partiti ( Pci,Dc, Psi,Psdi, Pri soprattutto) delle organizzazioni sindacali del mondo agricolo ( Federterre, lega braccianti, cgil, cisl e Uil) e professionali come Coldiretti, quest’ultima condizionata anche al proprio interno dal ruolo egemone della componente Bonomiana. Già, i sindacati, alle prese con l’applicazione del contratto nazionale di lavoro nei settori molitorio e dei laterizi, in particolare, con una serie di disparità locali di trattamento tra un’azienda e l’altra e scelte anche autonome di protesta dei lavoratori. Mentre restavano davvero discriminatorie le condizioni di trattamento delle donne nei reparti, con retribuzioni basse e tutele solo sulla carta.



Ma c’erano anche le famiglie di imprenditori locali o provenienti dalla Puglia,che premevano per un adeguamento infrastrutturale che resta la palla al piede (insieme ad altri fattori legati alla cultura d’impresa) per far crescere l’economia locale in maniera autonoma e dinamica. Eppure, lo ricorda Leonardo Sacco, il Consorzio per lo sviluppo industriale nacque nel 1961 e le pose della prime pietre si sono susseguite in Valbasento da Ferrandina a Pisticci, con la scoperta del metano e l’avvio dell’industria chimica. Un capitolo a parte sul quale Sacco si è ripiegato in altre sedi. Ma resta il capitolo sulla ”povertà” , che Sacco riapre periodicamente, descrivendo quel decennio della Prima Repubblica. Si annovera l’indagine sulla miseria a Grassano, voluta dal parlamentare Gaetano Ambrico portò alla stesura di 14 volumi e alla descrizione di situazioni sulle condizioni di vita, che portarono all’arrivo anche di risorse e di alcuni progetti. E le realtà, con un modus operandi che prestò il fianco a polemiche, strumentalizzazioni e a gestioni clientelari, come gli Enti comunali di assistenza. Gli E.C.A, dalla gestione autonoma, che offrirono spunti ad avversari politici per inchieste ai funzionari prefettizi.



”Lo sperimentò- scrisse Leonardo Sacco- il sindaco di Tricarico Rocco Scotellaro, accusato ingiustamente per distribuzioni di vecchi indumenti americani dell’UNRRA,per cui fu arrestato prima del processo, che poi non si fece, perchè l’accusa risultò infondata” . A Matera l’E.C. A, accanto alle attività istituzionali nella erogazione di sussidi e per assistenze, si distinse- ma in senso negativo, come aveva osservato l’ex direttore di Basilicata- per l’alienazione a prezzi inferiori di mercato di immobili di proprietà da cedere a privati, privandosi di introiti sicuri. Sacco parla anche delle attività assistenziali della Provincia (oggi nel limbo delle competenze e delle risorse, dopo il fallimentare referendum legato alla riforma Delrio, durante il governo Renzi), dei tentati di istituire a Matera la farmacia comunale che …dovrebbe sorgere a La Martella. Giusto 70 anni di annunci e di inconcludenze. Proprio come il lascito documentale dell’archivio di Leonardo Sacco, che attende di essere valorizzato. Peccato. Se non ci fossero stati mediocrità, superficialità e scarsa competenza quel lavoro sarebbe a buon punto,a 11 anni dalla donazione dell’archivio alla Regione Basilicata per simbolica cifra di 1 euro…Leonardo da lassù borbotterà e magari con rammarico rimpiange un passo che aveva fatto con entusiasmo, perchè quel patrimonio fosse valorizzato dalla sua Matera. Ma quando mancano competenze e attenzione , c’è poco da fare. Chissà, forse andava pagata una tassa come quella sulla ”manomorta” che abbiamo trovato nel bilancio di quegli anni dell’Eca di Miglionico…Altra storia ma ”il direttore” ci ha indotto ad approfondire e a sorridere per quella allusione, che appartiene ad altra epoca e contesto.

LA TASSA DI MANOMORTA

La tassa di manomorta era una tassa annuale proporzionale che si applicava alla rendita reale o presunta dei beni immobili e mobili appartenenti agli enti morali, computata nella misura stabilita per le tasse di registro nei casi di trasmissione per causa di morte.



