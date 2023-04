Leonardo Da Vinci? Ve lo svela il lucano Luca Caricato. Il podcast.

Il 15 aprile del 1452 nasceva uno dei più grandi personaggi della storia: Leonardo da Vinci, il genio Leonardo! Scultore, pittore, inventore. Una figura immensa che desta sempre curiosità e fascinazione. Tra i maggiori studiosi e conoscitori dell’universo “leonardiano”, c’è anche un professore e storico dell’arte di Potenza: Luca Caricato, che organizza, tra le altre cose, spettacoli teatrali e simposi per far conoscere la vita e le opere di Leonardo da Vinci. Spesso ospite nei salotti televisivi e sulle pagine dei giornali quando viene chiesto un parere esperto sul vasto tema vinciano. Ma come e quando nasce questo interesse per la figura di Leonardo da Vinci nell’esperto lucano? Ce lo racconta lui stesso in questo podcast:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.