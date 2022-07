L’elefante? Da via San Biagio sulla via delle Indie

Se hanno ‘movimentato’ la ballerina di piazza san Francesco d’Assisi, sostituita con quella dell’orologio ”Noblesse du temps” e il cavallo con l’orologio a molle di Salvator Dalì ha raggiunto nei Sassi, largo Madonna delle Virtù, dove è la mostra su Salvador Dalì, perchè non rivedere la collocazione dell’ Elefante che è in via San Biagio. A chiederlo è Antonio Serravezza che, da Cesenatico, città natale del ”pirata” Marco Pantani, pensa alla via delle Indie passando per piazza Vittorio Veneto, il Pakistan e altre località che portano alla terra dei Marajah o al sacro Gange. Un ”spostamento” di prospettive in piazza. Ma l’elefante dalle leve lunghe resta a Matera, ci mancherebbe. Chissà cosa ne penserebbe Salvador Dalì…Magari da lui arriverà un segno dal Paradiso degli artisti, in groppa a un elefante, naturalmente.



Il suggerimento di Serravezza

Qualche mese fa mi ero interessato del cattivo stato della “danzatrice sopra il pianoforte”, opera posizionata in Piazza San Francesco e finalmente è stata sostituita con “l’orologio a molle”. Dopo tre anni sotto intemperie e dodici stagioni merita la sostituzione anche “l’Elefante Trampoliere”, un elefante alternativo con gambe da giraffa, sovrastato da una scultura di forma piramidale. Sinceramente tra tutte le opere del grande Dalí questo oggetto strano e alto non è tanto attrattivo nel luogo dov’è allocato , tra Piazza Vittorio Veneto e Via San Biagio e se verrà sostituito farebbe contenti moltissimi materani a cui è venuto il torcicollo ogni qual volta hanno provato ad alzare uno sguardo. Tutto cambia e una ventata di nuovo ci aiuterebbe a rendere più piacevoli le passeggiate in una città già unica di suo.